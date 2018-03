Von Agnieszka Dorn

Wiesloch. Rockige Rhythmen, dröhnender Sound und fliegende Haare - so sah es bei der Rockpartynacht in der Eisweinhalle auf dem Winzerfest aus. Dort heizten die beiden Bands "Zap Gang" und "Sammy goes nuts" den Besuchern wieder einmal mächtig ein, obwohl der Abend zunächst etwas schleppend angelaufen war. Auftakt machte dieses Jahr Sammy goes nuts und spielte von deutschsprachigen Liedern bis zu Dancefloor alles querbeet.

Den Besuchern gefiel es, sie rockten zu Klaus Lages "Tausend mal berührt" oder zu Lenas "99 Luftballons" schon gut mit. Völlig losgelöst ging es dann in der Halle zum Song "Major Tom" von Peter Schilling zu, fast übergangslos erklang dann "Westerland" von den Ärzten. Die Band hatte das Lied etwas abgewandelt, so wurde aus dem Text "Dann denk' ich an diese Insel" prompt "Und dann denk' ich an heute Abend und hole euch ein Bier". Auch bei "The Final Countdown" von Europe und erst recht bei "Everybody" von den Backstreet Boys ging die Post richtig gut ab. Gerade die Mädels flippten bei dem Song aus. Und auch Lieder von Taylor Swift kamen gut an.

Zwischendurch feuerte die Band die Besucher an: "Wiesloch, was geht ab?" Angespornt von den Rufen der Sänger, schossen viele Hände in die Luft, die Stimmung steuerte dem Höhepunkt zu. Die Band gab zum Schluss noch zwei Zugaben.

Beim Auftritt der Zap Gang gegen 22.30 Uhr war die Halle schließlich proppenvoll, die Stimmung bereits beim ersten Song "Shout" von Tears for Fears auf dem Höhepunkt. Die Band ließ es den Abend über so richtig krachen. Vor der Bühne ging sprichwörtlich der Punk ab und die Besucher rockten, was das Zeug hielt. "Wiesloch, wir wollen euch alle sehen!", rief die Band den Fans zu - und so war es dann auch. Prompt flogen viele Hände in die Höhe, die Fans waren von der fetzigen Musik begeistert und zeigten es. Bei "Take on Me" von A-ha schien die ganze Halle mitzusingen, bei Billy Idols Song "Rebel Yell" sprang schließlich der Funke endgültig zu den Besuchern über, bis in die hinteren Reihen rockten und sangen sie mit.

Das Ganze toppte Kings of Leon "Sex on Fire", mit dem Lied brachte die Band die Halle fast zum Beben. Die Besucher tanzten und sangen mit. Und auch hier waren so ziemlich alle Hände in der Höhe und schwangen mal nach rechts, mal nach links zum Rhythmus der Musik. Die Frage "Wiesloch, geht es euch gut?" war da nur rhetorisch. Wiesloch ging es hervorragend an dem Abend, "Ja!" antworteten die Besucher denn auch laut und fröhlich. Bei so viel musikalischer Power kam die Romantik aber nicht zu kurz, dafür sorgte das langsame Lied "Angels" von Robbie Williams. Und ganz gleich ob Mädels oder Jungs: Der Song kam an in der Halle. Und auch Hardrockfans kamen bei AC/DCs "Thunderstruck" auf ihre Kosten.

Während die einen Besucher fleißig tanzten, unterhielten sich andere an den Getränkeständen. Beliebt waren auch die hinteren Bankreihen, dort saßen viele ganz gemütlich und lauschten der fetzigen Musik. Was sagte das Publikum? Die Stimmung sei super und die Zap Gang einfach nur Kult, so eine Besucherin. Bei ihr wecke die Musik Jugenderinnerungen, meinte sie schmunzelnd. Lob bekam auch Sammy goes nuts: Die Band sei der Hammer, sagte eine Gruppe fröhlicher Jugendlicher, die auf das Lied "With Or Without You" von U2 warteten.