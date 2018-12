Wiesloch. (hds) Lars Castellucci gab sich aufgeräumt, ja entspannt, obwohl er doch am zurückliegenden Wochenende kaum eine freie Minute in seinem Kalender finden konnte. Denn es stand nicht nur die Delegiertenkonferenz an, einen Tag später eröffnete Castellucci auch offiziell sein Wahlkreisbüro am Wieslocher Marktplatz. Die RNZ sprach am Rande des SPD-Landesparteitages mit ihm.

Zufall oder Ihr Einfluss, dass die Sozialdemokraten für ihr landesweites Treffen wieder den Weg nach Wiesloch gefunden haben?

Sicherlich kein Zufall. Wir haben hier tolle Gegebenheiten, die Organisation klappt hervorragend und wir können in unserer Stadt ja nicht nur die Tagungsstätte alleine vorweisen. So hatte ich beispielsweise während der Zeit auf dem Podium einen ungehinderten Blick auf den "Sauermilchhaffe", eines unserer steinernen Wahrzeichen in der Stadt. Was will man mehr. Klar, für einige Teilnehmer ist die Anreise ins Nordbadische sicherlich weit, so aus Ravensburg, aber es lohnt sich.

Ihre Beurteilung der Ergebnisse des Parteitages: Sind Sie zufrieden?

Auf jeden Fall. Gerade zum Thema "Rechtsextremismus" haben wir bereits im Vorfeld intensiv diskutiert, dabei alle mit eingebunden und es hat sich gezeigt, dass wir mit unserer 150-jährigen Geschichte als Partei immer wieder mit diesem Thema konfrontiert wurden und daher besonders sensibilisiert sind.

Was will man seitens der SPD bezüglich dieses Themas unternehmen? Was sind die Ziele?

Das "Wie" haben wir ja hier in Wiesloch eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als wir vor nunmehr fast zwei Jahren eine beeindruckende Solidarität der unterschiedlichsten Interessensvertreter und Gruppierungen bei der NPD-Kundgebung, die letztendlich dann keine war, an den Tag legten. Bei rund 25.000 Einwohnern 3000 friedliche Demonstranten zu mobilisieren, kann sich sehen lassen. Aber aus einer Einmaligkeit soll und muss eine durchgängige Geisteshaltung erwachsen. Rechtsextreme Straftaten müssen intensiver seitens der Polizei verfolgt werden, wir als Politiker müssen uns dieses Komplexes offensiv annehmen und vor allem weiterhin eine breite Aufklärungsarbeit leisten. Denn: Viele glauben, Rechtsextremismus sei kein Thema. Also raus aus der Lethargie und Wachsamkeit zeigen. So sind auch die Ziele unseres jetzt beschlossenen Landesprogramms.

Die Kommunalwahlen stehen im Mai an. Auch dies war beim Parteitag auf der Agenda. Was kam dabei heraus?

Wir haben uns hier in speziellen Foren damit beschäftigt und insbesondere die Bildungsgerechtigkeit und regionale Schulentwicklung, den Arbeitsbereich und die Familie in den Mittelpunkt gestellt. Hier wollen wir eine Politik aus einem Guss entwickeln, die durchgängig sowohl auf Landes- als auch auf kommunaler Ebene durchsetzbar ist. Gerade im Bereich "Bildung" ist ein Landesparteitag von immenser Wichtigkeit. Hier kann ein Austausch stattfinden und Meinungen diskutiert werden.



Herr Castellucci, wir danken Ihnen für das Gespräch.