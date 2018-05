Mühlhausen. (seb) "Ein wichtiger Tag", meinte Bürgermeister Jens Spanberger: Der Bebauungsplan fürs Gewerbegebiet "Ruhberg II" wurde vom Gemeinderat einstimmig als Satzung beschlossen. Mit der erneuten Offenlegung wird er dem Bürgermeister zufolge nun rechtskräftig.

Bauamtsleiter Rudi Pfeifer erläuterte, dass kein Träger öffentlicher Belange den Plan abgelehnt habe, schließlich seien die meisten Anregungen bereits eingearbeitet worden. Hinweise seien erneut bezüglich ökologischer Ausgleichsmaßnahmen eingegangen. So habe der Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg ein 3500-Quadratmeter-Grundstück als zusätzliche Kompensation angeboten. Pfeifer erläuterte auch, dass Abwasser aus dem Gewerbegebiet ins Kanalsystem fließe und Niederschläge in Mansbach und Hengstbach geleitet würden. Um die Bäche nicht zu überfluten, soll das Oberflächenwasser zunächst in einer 50 Meter langen, flachen Erdmulde aufgefangen werden.

Der Bauhof wird - wenn es die Gemeindefinanzen zulassen - im Gewerbegebiet neu gebaut. Der Rat entschied sich einhellig für ein 5000 Quadratmeter großes Gelände im südlichen Teil von "Ruhberg II". Noch könne man die Investition mit Baukosten von 1,2 Millionen und Grundstückskosten von rund 500 000 Euro nicht stemmen, so Spanberger. Das Vorhaben solle sukzessiv verwirklicht werden. Aktuell werden Arbeitsgeräte und Fahrzeuge in verschiedenen Räumen in Mühlhausen und Rettigheim oder sogar im Freien gelagert, was viel Zeit koste und auch unnötigen Arbeitsaufwand bedeute, so Spanberger. Der Rat ermächtigte die Verwaltung zudem einstimmig, ein Nutzfahrzeug für den Bauhof anzuschaffen, sofern sich die Investition im Rahmen der veranschlagten 80 000 Euro bewegt. Es soll für Transporte und den Winterdienst eingesetzt werden.

Eine Diskussion entspann sich um die Sanierung der Straße am Waldparkstadion in Mühlhausen. Die Verwaltung regte an, jetzt die günstige Offerte (45 000 Euro) einer Firma zu nutzen, die am Bau der Umgehungsstraße beteiligt ist: Der Nachlass wurde angeboten, weil die Baufahrzeuge der Firma die Straße stark frequentiert hatten. Natürlich werde man auch andere Angebote zum Vergleich einholen, so Spanberger.

Für die Freien Wähler argumentierte Bruno Sauer allerdings dagegen und verwies auf die Prioritätenliste, die besonders die maroden Straßen der Gesamtgemeinde nennt. "Da haben wir bisher wenig getan", so Sauer. Jens Spanberger erwiderte, dass man Sanierungen zeitnah angehen werde, der Haushaltsplan sehe dafür 200 000 Euro vor. Auch Christian Zielbauer (SPD) war der Ansicht, man sollte sich nach dieser Prioritätenliste richten. Hans-Josef Hotz (CDU) wiederum plädierte dafür, bei diesem "Schnäppchenpreis" zuzugreifen. Das Plazet fiel schließlich mit elf zu neun Stimmen bei einer Enthaltung.