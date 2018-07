Walldorf. (pen) "So leicht kann es sein, das Leben. Wusstest du das Márta?", fragt Johanna ihre Freundin. Doch nicht immer ist das Leben leicht, es gibt auch die schweren, dunklen Momente in dem Briefroman "Schlafen werden wir später", den die Autorin Zsuzsa Bánk dieser Tage in der Walldorfer Stadtbücherei vorstellte. Zsuzsa Bánk, geboren 1965, arbeitete zunächst als Buchhändlerin, studierte dann Publizistik, Politikwissenschaft und Literatur. Heute lebt sie als Autorin mit ihrem Mann und zwei Kindern in Frankfurt am Main. Für ihren ersten Roman "Der Schwimmer" erhielt sie mehrere Preise.

In "Schlafen werden wir später" entfaltet sie auf ihre bekannte poetische Art die Lebensgeschichte zweier Frauen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können: Márta lebt als Schriftstellerin mit Mann und drei Kindern in einer deutschen Großstadt. Jeden Tag kämpft sie darum, in ihrem Leben nicht unterzugehen und ihre Arbeit gegen die Zumutungen des Alltags zu verteidigen. Ihre Freundin Johanna ist Lehrerin im Schwarzwald und kinderlos. Statt mit ihrer Doktorarbeit weiterzukommen, beschäftigt sie sich mit der Vergangenheit: mit dem Mann, der sie verlassen hat, mit dem Krebs, den sie überwunden geglaubt hat, mit ihrem Vater, der so jung gestorben ist.

In unzähligen E-Mails, die zwischen dem kleinen Häuschen im Schwarzwald, wohin es Johanna verschlagen hat, und Mártas Erdgeschosswohnung in Frankfurt am Main, gewechselt werden, erfährt der Leser, was sich im Alltag der beiden Frauen ereignet. Im Mittelpunkt steht die Frage der 42-jährigen Briefeschreiberinnen: Was machen wir mit dem Leben, das schon halb verbraucht ist? Jetzt haben beide Angst, etwas zu versäumen, deshalb fordern sie sich gegenseitig auf, wach zu bleiben und dem Leben alles abzutrotzen, was möglich ist: Schlafen kann man später immer noch.

Drei Jahre lang begleitet der Leser das Leben der beiden Freundinnen Márta und Johanna, die sich trotz ihrer Alltagsprobleme immer noch die Zeit nehmen, einander lange E-Mails zu schreiben. "Lange E-Mails - ist das nicht ein Anachronismus? Wer schreibt in unserer Zeit noch lange E-Mails?", fragt Uwe Dörner (Bücher Dörner), der mit Barbara Grabl (Leiterin Stadtbücherei) die Lesung begleitet. "Ich schon", antwortet die Autorin lachend. Die Antwort provoziert dann auch gleich die nächste Frage aus dem Publikum: Wie weit sind ihre Protagonistin mit Zsuzsa Bánk identisch? Die Frage ist berechtigt, denn ihre Heldin Márta ist Schriftstellerin, stammt ebenfalls aus Ungarn und lebt in Frankfurt. "Die Gefühlswelt kenne ich, aber die Figuren sind erfunden", erklärt die Autorin. Auch ihre Liebe zur Literatur fließt in den Roman ein, denn darin tauchen immer wieder Zitate aus berühmten Werken auf, so beispielsweise ein Verweis auf "Moby Dick" von Hermann Melville.

Es passiert nicht viel in diesem 700 Seiten umfassenden Buch, denn das meiste geschieht in den Gedanken und Gefühlen der beiden Protagonistinnen. Wer sich gerne mit dem Innenleben von Figuren beschäftigt, für den ist dieses Porträt einer Frauenfreundschaft zu empfehlen. Für alle anderen ist es anstrengend, sich durch die E-Mail-Gedankenwelt zu manövrieren.