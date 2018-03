St. Leon-Rot. (rö) Natürlich war es scherzhaft gemeint, als Hallensprecher Michael Hornig flehte: "Marius, es reicht." Da hatte Marius Steinhauser im Benefizspiel seiner Rhein-Neckar Löwen gegen den TSV Rot, bei dem er einst das Handballspielen lernte, gerade seinen siebten Treffer erzielt. Er machte dann zwar tatsächlich ein bisschen langsamer, am Ende standen aber trotzdem 14 Tore für "Steini" zu Buche. Die Löwen siegten mit 50:31. "Das war sehr, sehr emotional", sagte der Heimkehrer nach dem Schlusspfiff. "Noch mal gegen die alten Kumpels zu spielen, war das Sahnehäubchen." Nach der Saison wechselt Steinhauser von den Löwen zur SG Flensburg-Handewitt. Vom TSV gab’s zum Abschied ein Trikot, das Onkel Bernd Steinhauser und Handball-Abteilungsleiter Harald Spannagel überreichten.

Familienzusammenführung mit Handballprofi Marius Steinhauser (2.v.re.): Onkel Bernd, die Cousins Janis und Dominik Steinhauser (v.li.) sowie Levi (vorn), Bruder von Dominiks Freundin. Foto: Theo Vetter

Emotional war der Abend auch für Katharina Ebbecke, die Vorsitzende der Lebenshilfe Wiesloch. "Wahnsinn", sagte sie. Neben dem "tollen Spiel" und der "super Stimmung" freute sie sich vor allem über den riesigen Erlös: 15.000 Euro spendete Rewe Südwest an die Lebenshilfe. Genau 1337 Tickets waren zu je zehn Euro verkauft worden, das Unternehmen rundete die Summe großzügig auf. "Die Lebenshilfe ist eine Institution, die wir sehr bewundern", sagte Hanno Rieger, Geschäftsleiter von Rewe Südwest. Mit ihrem "unheimlichen Engagement" leiste sie einen "wesentlichen Beitrag zur Integration von Menschen". Helfen zu können, stand auch für die Löwen an erster Stelle: "Heute geht es darum, den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. "Es ist schön, wenn wir etwas zurückgeben können."

Wie Katharina Ebbecke sagte, will man das Geld für zwei Projekte einsetzen: So plant die Lebenshilfe den Neubau eines Wohnheims für Menschen mit Behinderung, vor allem auch mit Plätzen für Menschen mit schwerstmehrfacher Behinderung. Für den Außenbereich soll eine Rollstuhlschaukel angeschafft werden. Die andere Hälfte des Geldes bleibt in St. Leon-Rot: Die inklusive Betriebskindertagesstätte, deren Träger die Lebenshilfe ist, wurde kürzlich um eine Kinderkrippe erweitert. Die Kinder und Erzieherinnen wünschen sich einen Wasserlauf im Garten, der für alle Kinder zugänglich sein soll.

Handball gespielt wurde natürlich auch: Die Zuschauer erlebten eine flotte Partie mit insgesamt 81 Toren, die Stimmung in der Halle war klasse und die Zuschauer wurden durch Musikeinspielungen immer wieder zum Mitklatschen animiert. Dass die mit allen fitten Stars angetretenen Löwen auch in St. Leon-Rot viele Fans haben, hörte man an den Anfeuerungsrufen - eigentlich war es für beide Mannschaften ein Heimspiel. Bürgermeister Dr. Alexander Eger verriet der RNZ, dass man gerade in Verhandlungen sei, wieder Champions-League-Spiele der Löwen im Harres auszutragen, wie das bis letztes Jahr der Fall war.

"Kompliment an meine Jungs", sagte TSV-Trainer Boris Meiser nach der Partie, "wir haben gezeigt, dass wir auch Handball spielen können." Aber natürlich habe man auch gemerkt, dass "wir keine Chance haben", wenn der amtierende Deutsche Meister und aktuelle Tabellenführer der Bundesliga ernst macht. "Sie haben uns ein bisschen Leine gelassen und wir durften mitspielen", freute sich Meiser.

Mitspielen durften vor dem Anpfiff auch die "Wiesel", die integrative Handballmannschaft der TSG Wiesloch. Oliver Roggisch, Weltmeister von 2007 und heute sportlicher Leiter der Rhein-Neckar Löwen, hielt für die Wiesel und die B-Jugend der Spielgemeinschaft von TSV Rot und TSV Malsch eine Trainingseinheit ab, die allen viel Spaß machte. "Das war super", sagte Roggisch selbst, es sei einfach schön, "das Leuchten in den Augen der Kinder" zu sehen.

Kuriosität am Rande: Da die angeforderten Schiedsrichter im Stau standen, sprangen kurzerhand Theo Vetter und Harald Hofmann vom TSV ein. Vetter, vor dem Anpfiff noch für die RNZ als Fotograf aktiv, sagte: "Das ist schon anstrengend, weil wir das Tempo der Bundesliga nicht gewohnt sind." Da die Spieler aber äußerst fair agierten, war "alles im grünen Bereich".