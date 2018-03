Mühlhausen. Schwere Verletzungen zog sich ein 59-jähriger Rennradfahrer beim Unfall am Dienstagnachmittag (29. Mai), kurz vor 17 Uhr auf der Unteren Mühlstraße zu. Der Mann fuhr in einer Gruppe mehrerer Fahrer, kam aufgrund Unachtsamkeit und der Beschaffenheit der Fahrbahn (Pflastersteine und Regenrinne Mittag) nach rechts von der Straße ab und stürzte gegen ein Garagentor. Er wurde an der Unfallstelle notärztlich erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Fahrrad und am Garagentor entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (pol)