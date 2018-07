Rauenberg. (aot) Eine unerwartet hohe Gewerbesteuer-Rückzahlung Ende 2015 hatte die Stadt Rauenberg in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Sowohl kurz- als auch langfristige Planungen mussten einer strengen Überprüfung unterzogen werden, um drohende Auflagen der Aufsichtsbehörde zu vermeiden. In den Jahren 2016 bis 2018 muss ein Verlustvortrag von rund 4,3 Millionen Euro ausgeglichen werden, was unter anderem zur Erhöhung der Grundsteuer und zur Kürzung von Investitionen führte.

Da nun die Jahresrechnung für 2015 vorliegt, konnte Kämmerer Thomas Dewald den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung über die aktuelle finanzielle Situation informieren. 8,7 Millionen Euro an Erträgen und Sondereinnahmen durch einen Grundstücksverkauf (294 000 Euro) stehen Aufwendungen in Höhe von 15,9 Millionen Euro gegenüber. Dies führte zu einem Defizit von rund sieben Millionen Euro. Dewald wies in diesem Zusammenhang auf die besonders hohen Ausgabengruppen hin: für die Schulen (2,9 Millionen Euro), Straßenbeleuchtung, Wege und Plätze (1,2 Millionen), das Bestattungswesen (344 000) sowie Volkshochschule und Heimat- und Kulturpflege (139 000).

Trotz des Defizits musste die Stadt im letzten Jahr keine neuen Darlehen aufnehmen, da zu Beginn des Jahres noch eine Rücklage von 2,7 Millionen Euro vorhanden war. Im Haushalt eingestellte Abschreibungen führten nicht zu direkten Ausgaben und bei den Investitionen wurden 454 000 Euro nicht ausgeschöpft. Das tatsächliche Defizit an liquiden Mitteln von 2,2 Millionen Euro konnte durch einen Kassenkredit aufgefangen werden. Da man trotz der schlechten Kassenlage die langfristigen Darlehen mit 435 000 Euro tilgte, sank die Verschuldung der Stadt auf 9,6 Millionen Euro oder 1129 Euro pro Einwohner.

Nicht berücksichtigt ist darin allerdings der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung, der nach einer Tilgung von 153 000 Euro bei 4,2 Millionen Euro (493 Euro pro Einwohner) liegt. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs weist einen Verlust von 67 000 Euro aus, etwa halb so hoch wie geplant, der mit Überschüssen aus den Vorjahren verrechnet werden kann. Kämmerer Dewald zufolge können die Gebühren beibehalten werden, erst für 2018 ist mit einer Neukalkulation zu rechnen.

Christiane Hütt-Berger (SPD) bezeichnete 2015 als eine "schwarze Jahresrechnung", die in die Geschichte Rauenbergs eingehen werde. Man könne daraus lernen, dass die Gewerbesteuer "unberechenbar ist". Sie setze mehr auf die Einkommensteuer, die sich immerhin verdoppelt habe. In diesem Zusammenhang forderte sie die Verwaltung auf, sich mit dem Finanzamt in Verbindung zu setzen, damit man vor der Haushaltsplanung eine entsprechende Warnung erhalte. Dies sagte Bürgermeister Peter Seithel zu: Man habe die Angelegenheit auch an den Gemeinde- und Städtetag weitergegeben, damit für alle Kommunen eine entsprechende Regelung gefunden werden kann.

Rolf Becker (FW) stellte fest, dass "unsere in trockenen Tüchern geglaubte Feinplanung zur Makulatur geworden" und alle größeren zukünftigen Planungen in Frage gestellt worden seien. Das Gewerbesteuerdesaster schlage sich in der mittelfristigen Finanzplanung nieder und führe zur erneuten Kreditaufnahme. Strenge Haushaltsdisziplin sei angesagt. Harald Schäffner (CDU) schloss sich den Ausführungen der Vorredner an und dankte der Kämmerei für ihre umfangreiche und sorgfältige Arbeit.

Trotz der schlechten Ausgangslage sind fürs laufende Jahr positive Werte zu vermelden. Laut Dewald entwickeln sich die Einnahmen besser als geplant, er rechnet insgesamt mit rund einer Million Euro Mehreinnahmen. Man könne davon ausgehen, dass der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich möglich sei. Da allerdings die Mehreinnahmen zu höheren Zahlungen in die Ausgleichstöpfe von Kreis und Land führen werden, zeichne sich für das Jahr 2018 wieder ein Defizit von rund 700 000 Euro ab.

Erfreulich verlief die Prüfung der Baumaßnahmen in den Jahren 2009 bis 2013 durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Die Beanstandungen konnten von der Verwaltung zum größten Teil ausgeräumt werden. Offen blieb, ob Rechnungskürzungen für die Tiefbauarbeiten in der Wieslocher Straße in Höhe von rund 900 000 Euro in vollem Umfang gerechtfertigt waren. Dies wird gegenwärtig durch ein Gericht geklärt.