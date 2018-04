Rauenberg. (rnz) Der Appell des Tierparks in Rauenberg um Unterstützung stieß auf viele offene Ohren. Jedenfalls war die Informationsveranstaltung, in der die Vogelfreunde als Trägerverein des Tierparks über die personelle Notlage berichteten, überaus gut besucht. Dem Vereinsvorsitzenden Timo Teufert zufolge waren an diesem Abend über 40 Interessierte in das Tierparkrestaurant gekommen. "Es war so voll, dass der Nebenraum nicht ausreichte und wir den Gastraum komplett in Anspruch nehmen mussten", so der Vorsitzende der Vogelfreunde.

Teufert zufolge gab es auch viele Angebote zur Mithilfe von der Tierpflege über die Parkpflege bis hin zur Erstellung einer Internetseite und der Sponsorensuche. "Wir arbeiten derzeit fieberhaft daran, die Helfer zu koordinieren und nach Interessensschwerpunkten einzusetzen", sagt der Vorsitzende, der sich erfreut zeigte über die große Resonanz auf den Aufruf seines Vereins.

"Daran sieht man, wie wichtig den Rauenbergern ihr Tierpark doch ist." Die Veranstaltung sei ein wichtiger Schritt zum Erhalt der Einrichtung gewesen, "aber nur der erste: Jetzt heißt es, das Begonnene voranzutreiben und dranzubleiben." In der Versammlung habe es auch viele neue Ideen gegeben, die man nun weiterverfolgen wolle. Wer dafür keine Zeit habe, der könne den Verein auch durch eine Mitgliedschaft unterstützen. "Aber natürlich suchen wir weiterhin Helfer für unseren Tierpark."

Wie die RNZ berichtete (8. März), befand sich der Tierpark in einer "kritischen Situation", nachdem der "harte Kern" der Mitarbeiter und des Vorstandsteams durch Krankheit und Wegzug auf nur noch fünf Personen zusammengeschmolzen war - zu wenige, um den Tierpark auf Dauer am Leben zu erhalten. Die Vorstandschaft sah sogar den Fortbestand des Tierparks über das Jahr 2017 hinaus "ernsthaft gefährdet". Dies scheint nun abgewendet.

"Das Thema ist auch bei uns angekommen", meinte Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel, als er in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch in der Bürgerfragerunde auf die Situation des Tierparks angesprochen wurde. Der Bürgermeister erklärte, dass inzwischen ein Ortstermin des Gemeinderats im Tierpark stattgefunden habe und man mit der Vorstandschaft in engem Kontakt stehe, sowohl was die Frage der Helfer als auch die schwierige finanzielle Situation des Tierparks angehe. Dabei verwies Seithel auch auf die Hilfe, welche die Gemeinde bereits gewähre, auch über den Grundzuschuss hinaus.

Auch Vogelfreunde-Vorstand Timo Teufert sprach in diesem Zusammenhang von "konstruktiven Gesprächen" seines Vereins mit Gemeinderat und Bürgermeister.

Info: Am Montag, 3. April, findet um 19.30 Uhr im Tierparkrestaurant "Zeus" ein Helfertreffen statt. Interessierte sind herzlich willkommen.