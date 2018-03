Von Armin Rößler

Rauenberg. "Der Weihnachtsmarkt war ein schöner Erfolg", freut sich Rauenbergs Bürgermeister Frank Broghammer über den letzten Höhepunkt des Jahres 2013 am dritten Adventswochenende. Zum ersten Mal fand die Veranstaltung auf dem Rathaus- und Kirchplatz statt und lockte, auch dank des großen Engagements der örtlichen Vereine, zahlreiche Besucher an. Damit hat der neue Platz neben dem alljährlichen Open-Air-Konzert, das dieses Mal sogar auf drei Tage verlängert wurde, einen weiteren Verwendungszweck gefunden. Das freut den Bürgermeister, der die Platzgestaltung gegen viel Kritik verteidigen musste, ganz besonders. "Heute sind wir froh, dass wir ihn haben", meint Broghammer.

Ein anderes Projekt, das von manchem Bürger kritisch beäugt wird, wurde über zwei Jahre lang kontrovers diskutiert und befindet sich inzwischen in der Umsetzung: die Sanierung der kleinen Mannaberghalle, die zur reinen "Kulturhalle" werden soll und für die Kosten von 4,6 Millionen Euro veranschlagt sind. Neben einem unerwartet hohen Zuschuss aus dem Ausgleichsstock des Landes in Höhe von 1,3 Millionen Euro fließen auch Mittel aus der Stadtkernsanierung in das Projekt.

Damit entsteht ein gewisser Zeitdruck: Da das Landesprogramm in diesem Jahr ausläuft, muss man "bis Oktober fertig sein und dann mit dem Land abrechnen", so Broghammer. Bis jetzt liegen die Arbeiten nach seinen Worten im Zeitplan und er ist zuversichtlich, dass das auch so bleiben wird. Das gilt ebenso für die Ausschreibungsergebnisse: "Einzelne sind zwar teurer als geplant, aber viele auch günstiger", erklärt der Bürgermeister. Deshalb geht er davon aus, dass die Hallensanierung "im Preis bleibt".

Wenn die 2004 begonnene Stadtkernsanierung Ende des Jahres beendet ist, "haben wir viel damit gemacht", findet der Bürgermeister. Auch das Regierungspräsidium sei "sehr mit uns zufrieden". Sechs Millionen Euro an Zuschüssen wurden bewilligt, rund 4,5 Millionen hat man bereits ausgeschöpft und wird wohl nahe an die komplette Summe herankommen. Dabei handelt es sich immer um eine Komplementärfinanzierung, das heißt, mindestens 40 Prozent der jeweiligen Maßnahme muss die Kommune selbst bezahlen. 1,5 Millionen Euro wurden laut Broghammer an private Bauherren ausgeschüttet.

Die Stadt wird 2014 im Zug der Stadtkernsanierung noch die schon länger geplante Verbindung zwischen der Rotenberger Straße und der Alten Kirchgasse schaffen, allerdings nicht für den motorisierten Verkehr, sondern nur für Fußgänger und Radfahrer. Außerdem werden in der Rotenberger Straße noch Parkplätze geschaffen. Für diese Maßnahmen hat die Stadt mit Sanierungsmitteln bereits einige Grundstücke gekauft.

"Das heißeste Eisen im Gemeinderat war die Diskussion um die Hauptstraße", blickt der Bürgermeister zurück. In die Neugestaltung des Bereichs Hauptstraße 1 bis 23 sollen ebenfalls Mittel aus dem Landesprogramm fließen. Angesichts der hohen Verschuldung der Stadt waren allerdings nicht alle Gemeinderäte davon überzeugt, dass das mit 720.000 Euro veranschlagte Projekt ausgerechnet jetzt angegangen werden muss. "Die Mehrheit ist immer mehr dahingebrochen", sagt Broghammer, am Ende fiel die Entscheidung für die Neugestaltung denkbar knapp mit neun zu sieben Stimmen.

Angehen wird man den Bereich von der Kreuzung mit der Wieslocher-, Malschenberger- und Rotenberger Straße bis hin zum Parkplatz des Obst- und Gemüsegeschäfts. Die Stadt muss baulich tätig werden, weil das Regierungspräsidium sonst die Tempo-20-Zone nicht länger genehmigen wird. "Wir wollen sie aber beibehalten", sagt der Bürgermeister. Zudem habe der Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe (ZWL) deutlich gemacht, dass ihm die Sanierung der kaputten Wasserleitung sehr wichtig sei. Der Kanal ist dagegen laut Broghammer noch in Ordnung.

Auf zwölf Millionen Euro wird der Schuldenstand der Stadt Rauenberg bis zum Jahresende klettern, inklusive dem Eigenbetrieb Abwasserentsorgung. Für den Bürgermeister ist der jetzige Kurs dennoch konkurrenzlos. "Wir haben gerade ein Darlehen für 1,88 Prozent aufgenommen", argumentiert er mit den günstigen Zinsen.

Zumal Aufgaben wie die Sanierung von Straßen schlicht notwendig seien. "Die Schönbornstraße wird die nächste sein", kündigt Broghammer bereits an, auch wenn er weiß, dass es sich um "ein undankbares Thema" handelt: "Baustellen sind anstrengend, da hat man nicht nur Freunde", sagt er. Die städtischen Finanzen werden sich seiner Ansicht nach trotzdem schon bald wieder positiver darstellen, unter anderem wegen der auf 8300 gestiegenen Einwohnerzahl. Rauenberg habe viel Geld in Krippenplätze, Kindergärten und Schulen investiert, "irgendwann kommt das Geld zurück", so Broghammer.

Viel getan hat sich speziell in der Kinderbetreuung: "Wir kommen kaum nach, obwohl wir so viele Kindergärten haben", kann der Bürgermeister von einer immer noch großen Nachfrage berichten. Einzig der neue Waldkindergarten in Malschenberg könnte nach seinen Worten besser laufen. "Wir kommen nicht umhin, 2014 weitere Plätze zur Verfügung zu stellen", kündigt Broghammer an. Die Lösung wird wohl kein Neubau, sondern ein Container sein, der zum Start des kommenden Kindergartenjahrs auf dem freien Grundstück neben dem Kindergarten Märzwiesen Platz finden könnte.

Gut entwickelt hat sich laut dem Bürgermeister das Pflegeheim, das inzwischen zu zwei Dritteln belegt sei und einen "sehr guten Ruf" habe. Immer stärker werde auch die Nachfrage nach betreuten Seniorenwohnungen. Ein Erweiterungsbau ist ins Auge gefasst, dort wolle auch die Sozialstation eine Tagespflege einrichten.: "Ich würde am liebsten sofort anfangen, die Nachfrage wächst und wächst", sagt Broghammer. Das Problem sei allerdings, dass die Sozialstation auch noch Projekte in Malsch und Mühlhausen am Laufen habe und sich nicht verzetteln wolle.

Um eine Gemeinschaftsschule hat sich Rauenberg nicht beworben, auch ein verbindliches Ganztagsangebot wird es im Grundschulbereich vorerst nicht geben. "Wir haben uns im Gemeinderat der Meinung der Eltern und Pädagogen angeschlossen", sagt der Bürgermeister, der gerne zugibt, dass er selbst sich hätte "mehr vorstellen können". Stattdessen wird im kommenden Schuljahr nun an der Mannabergschule an einem Nachmittag in der Woche (montags) Unterricht stattfinden, in der restlichen Zeit muss eine Betreuung, so sie gewünscht ist, über Schülerhort oder auch Angebote der Vereine erfolgen. Notwendig wird eine Mensa, die aber dann nicht nur montags, sondern auch für die Kinder des Schülerhorts genutzt werden soll.

"Eine super Arbeit" leiste der Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch (AHW), findet Rauenbergs Bürgermeister. Wenn man alle Arbeiten bewältigt habe, "haben wir einen sehr guten Hochwasserschutz" - bewährt hat sich die Maßnahme bereits bei den starken Regenfällen Ende Mai/Anfang Juni. Derzeit ist man mit den Arbeiten auf Höhe des Geländes des Hundevereins angelangt, "wenn wir in Rotenberg bei der Mühle sind, haben wir es geschafft". Bis 2015 will man fertig sein, danach werden die Arbeiten am Waldangelbach vom AHW wohl auf Gemarkung Mühlhausen fortgesetzt.

Für Rotenberg hat man erneut einen Antrag gestellt, um auch hier in den Genuss eines Programms zur Ortskernsanierung zu kommen. "Es tut mir immer wieder leid, dass da noch nichts passiert ist", sagt Frank Broghammer. Er hofft, dass der Ortsteil "spätestens 2015 drankommt", zumal dann ja auch das Sanierungsprogramm für Rauenberg ausgelaufen sein wird.

So gut wie beendet sind die Arbeiten am Rotenberger Friedhof, als Nächstes ist nun der Schulhof der Schlossbergschule an der Reihe, der neu gestaltet werden soll: "Eher mit Rasen als mit Asphalt", so der Bürgermeister. In Malschenberg wird 2014 die Sanierung der Friedhofstraße bis zur Apollonia-straße fortgeführt, für rund 700.000 Euro werden der alte Kirchplatz und die schon seit Längerem einsturzgefährdete Apolloniamauer neu gestaltet, eine Maßnahme, die bereits seit gut zehn Jahren diskutiert wird. "Das müssen wir jetzt endlich machen, sonst verfallen die Zuschüsse aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum", sagt Broghammer.

Immerhin 160.000 Euro hat die Stadt aus diesem Topf des Landes erhalten. Vorbereitet wird die Rebflurbereinigung in den Gewannen Mannaberg und Baufel: Bis Mai werden an zehn Terminen alle Beteiligten Meinungen und Bedenken ausgetauscht, nach der Weinlese 2015 soll es dann losgehen. Eine wichtige personelle Veränderung gibt es in der Stadtverwaltung: Nachdem der bisherige Hauptamtsleiter Ludwig Sauer nun als Bürgermeister in Wiesloch tätig ist, wurde Nina Gellert zur neuen Hauptamtsleiterin ernannt. Ihr Nachfolger als Leiter des Ordnungsamts heißt Philipp Bernhart, der seinen Posten Mitte Februar antritt.