Rauenberg. (oé) Zum zweiten Mal binnen weniger Tage mussten Rauenbergs Feuerwehren zu einem Großeinsatz ausrücken: Am frühen Donnerstagmorgen war im Obergeschoss eines Wohnhauses in der Wieslocher Straße ein Feuer ausgebrochen. Eine Hausbewohnerin hatte den Brand gegen 5 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, stand das Obergeschoss bereits vollständig in Flammen. Aufgrund des Ausmaßes alarmierte die Rauenberger Wehr auch Drehleiter und Tanklöschfahrzeug aus Wiesloch und die Kollegen von der Feuerwehr Dielheim. Die Abteilungen aus Rotenberg und Malschenberg waren ebenfalls an den Brandort geeilt. Dort bekämpften insgesamt rund 60 Einsatzkräfte mit zwölf Fahrzeugen die Flammen.

Die erste Befürchtung, dass noch Menschen in dem Haus sein könnten, bewahrheitete sich zum Glück nicht. Die drei Bewohner hatten sich selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Sie wurden zunächst vom Rettungsdienst versorgt und dann wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in das Kreiskrankenhaus Sinsheim gebracht.

Laut dem Einsatzleiter Julian Haupt von der Feuerwehr Rauenberg hatten die Einsatzkräfte die Flammen, die aus einem Fenster im Obergeschoss züngelten und auch das Dach in Brand setzten, nach etwa einer halben Stunde erstickt. So konnte auch ein Übergreifen des Feuers auf das Nachbargebäude verhindert werden. Wegen der engen Bebauung dort war die Gefahr zunächst sehr groß. Nicht zu verhindern war allerdings, dass das Dachgeschoss des Nachbarhauses verrauchte.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis gegen 8.30 Uhr, dann waren auch die letzten Glutnester gelöscht. Das Gebäude wurde bei dem Brand völlig zerstört, die Polizei schätzt den Schaden auf circa 300.000 Euro. Brandspezialisten der Kripo konnten gestern auch die Brandursache ermitteln: ein technischer Defekt an einer Mehrfachsteckdose. Während der Löscharbeiten blieb die Wieslocher Straße gesperrt. Das beeinträchtigte auch den morgendlichen Busverkehr.