Rauenberg. (GW) Ein Jahr nicht nach dem Geschmack der Winzer, dafür aber nach dem Geschmack der Weintrinker. So fällt das erste Fazit der hiesigen Winzerschaft aus, die mit der Traubenlese nun fast abgeschlossen hat. Die Hauptlese begann um den 20. September und zog sich rund fünf Wochen hin. Trotz aller Bedenken im Vorfeld ist die Qualität besser als zu-nächst angenommen, das Manko an Quantität bereitet den Winzern aber Sorgen. Manfred Block vom gleichnamigen Weingut in Mühlhausen beschreibt die Traubenlese denn auch treffend: "Bei der Menge zum Heulen, bei der Qualität zum Jauchzen."

So wie ihm geht es den Winzern im ganzen Weinbauland Baden. Alle haben dieses Jahr unter dem kleinen Herbst zu leiden. War die Winzerschaft in den letzten Jahren noch von milden Frühjahren und Bilderbuchherbstwetter verwöhnt, zeigte die Natur dieses Jahr, dass es auch anders geht. Ein später Austrieb der Reben und ein kaltes, verregnetes Frühjahr bis weit in den Mai hinein machte nicht nur den Spargelbauern zu schaffen, sondern auch den Winzern. Die Folge war, dass die Rebblüte bis zu drei Wochen später einsetzte als sonst. Erst von Mitte Juni bis Ende Juli kamen die Reben zum Blühen, teilweise regnete es auch noch in die Blüte hinein. So kam es, dass die Gescheine zum Teil verrieselten, was sich negativ auf den Behang auswirkte.

Der Juli und August waren zum Teil warm, aber auch zu trocken. Auch dies förderte das Rebenwachstum nicht. Der Hagel schlug dann am späten Nachmittag des 6. August zu. Eine halbe Stunde Hagel entlang der B 3 von Rauenberg bis Bruchsal reichten aus, um laut Winzerkellergeschäftsführer Jürgen Bender über eine Million Liter Wein zu vernichten. Legt man einen durchschnittlichen Verkaufserlös von vier Euro zugrunde, hat die halbe Stunde Unwetter die Winzerschaft rund vier Millionen Euro gekostet.

Betroffen davon zeigte sich vor allem Jürgen Bender. "Die Rauenberger Lage Wachent ist für uns eine Topselektionsanlage. Der Ausfall dort ging zum Teil an die 100 Prozent. Aber auch andere Lagen, zum Beispiel in Bad Schönborn, sind betroffen. So haben wir in diesem Jahr kleinere Mengen an Selektionsweinen." Wie Kellermeister Jürgen Knopf vom Winzerkeller mitteilte, wurden bei der größten badischen Weinbaugenossenschaft dieses Jahr rund 4,6 Millionen Liter angeliefert. "Die Qualitäten sind zwar erfreulich gut, sodass sich die Weintrinker auf gute Tropfen freuen können, doch uns fehlt einfach die Menge", so Knopf.

Diese Meinung bestätigt auch Weingutsbesitzer Michael Ihle aus Rauenberg. "Durch den Hagel im August ist die Lese nicht einfacher geworden. Trotzdem und trotz der kleineren Ernte lassen die jungen Weine auf einen fruchtigen und guten Jahrgang schließen." Für Frank Meisersick aus Rauenberg spielt auch Säure eine Rolle. Für ihn werden die Weine in diesem Jahr säurebetont sein, dadurch seien sie aber auch fruchtig und spritzig. Der Dielheimer Weingutsbesitzer Friedhelm Koch erinnert daran, dass der Herbst 2012 schon unterdurchschnittlich war. "In diesem Jahr ist der Ertrag noch einmal gesunken und liegt bei etwa 60 Prozent des Vorjahrs. Vom Hagel blieben wir in Dielheim zum Glück verschont, unsere Qualitäten liegen alle im Prädikatsweinbereich", so Koch.

Zufrieden mit dem Jahrgang 2013 zeigt sich Bernhard Fellhauer vom Rauenberger Weingut Fellini. Für ihn hat das Weinjahr 2013 gezeigt, dass sich die Investition in eine schlagkräftige und an extreme Erfordernisse angepasste Betriebsorganisation rechnet. "Für uns stand die Botrytisvorsorge in diesem Jahr ganz oben auf der Liste. Dadurch konnten wir unsere Bestände über einen langen Zeitraum gesund am Stock lassen, was sich letztlich positiv in der Qualität niederschlägt."

Unter dem Hagel zu leiden hatte auch das Malscher Weingut Hummel. Wie Bernd Hummel erläutert, waren bei ihm je nach Gewann 10 bis 70 Prozent der Rebstöcke betroffen. "Die Beeren, die vom Hagel getroffen wurden, sind in ihrem Reifestadium stehen geblieben. Daher haben wir eine Vorlese gemacht und diese Beeren entfernt. Bei der zweiten und teilweise dritten Lese in einem Weinberg haben wir dann sehr gute Qualitäten erhalten. Mit am meisten profitiert hat der Spätburgunder, der im Auslebereich liegt und der Gewinner ist. Extrem niedrig war bei uns die Menge. Uns fehlen in diesem Jahr circa 60 Prozent zu einem Durchschnittsherbst", sagte Bernd Hummel. Weingutsbesitzer Rüdiger Bös aus Malsch weist darauf hin, dass nur derjenige, der das Jahr über gut im Weinberg gearbeitet hat, sich in diesem Jahr über gute Qualitäten freuen kann. Für ihn stellte der Herbst 2013 eine große Herausforderung dar, die er mit seinem Team gut bewältigte. Das Gleiche sagt auch Sebastian Menges vom gleichnamigen Rauenberger Traditionsweingut. "Die Qualität im Keller passt, die Quantität ist bei uns nicht annähernd zufriedenstellend." Weiter weist er darauf hin, dass in diesem Jahr ein qualifiziertes Leseteam von Vorteil war. Dies wird auch von Klaus Rühl vom Mühlhäuser Weingut bestätigt. "Die Mostqualität stimmt, die Menge aber nicht." Für Manfred Block geht es darum, die Herausforderungen des Jahrgangs anzunehmen. "Wir müssen uns dem Jahrgang stellen. Schon bei der Lese haben wir auf Qualität geachtet, im Keller gilt es nun, die Nuancen des Jahrgangs herauszuarbeiten und zu verfeinern. Teilweise müssen wir Säure abbauen, teilweise lassen wir den Mosten lange Zeit zum Vergären, um die sortentypischen Aromen zu bekommen", berichtet Block.

Der Jahrgang 2013 birgt also in puncto Qualität für die Weintrinker gute Aussichten, bleibt nur das Manko der Menge. Oft wird in diesem Zusammenhang die Frage gestellt, ob der knappe Wein zu Preiserhöhungen führt. Viele Winzer vertreten hier die Meinung, dass der Weinmarkt global ist und daher der Weinpreis nur moderat steigen wird. Letztlich aber muss abgewartet werden, zu welchen Preisen der Jahrgang 2013 in die Regale kommt.