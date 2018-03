Rauenberg. (aot) Mit der Fertigstellung der kleinen Mannberghalle wurde auch eine neue Gebührenordnung festgelegt. Sie sieht vor, dass die Halle in Zukunft nur noch für kulturelle Zwecke genutzt wird und sportliche Veranstaltungen ausschließlich in der großen Mannaberghalle stattzufinden haben. Ausnahmen müssen im Einzelfall vom Gemeinderat genehmigt werden. Und so wurde nun der erste Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung vom Gemeinderat abgelehnt, was ihm in der Sache nicht leicht fiel.

Das Team für den halbjährlich stattfindenden Kinderkleidermarkt wollte, wie schon seit Jahren, im April und im Oktober für ein Wochenende die große Halle nutzen, die kleine Mannaberghalle hielt es nicht für ausreichend. Harald Schäffner (CDU) sprach sich dafür aus, den Antrag aus grundsätzlichen Erwägungen abzulehnen, da es gelte, die kleine Halle mit Leben zu füllen. Darüber hinaus befürchteten manche Gemeinderäte Überschneidungen mit der Schule und den Sportvereinen während des Ein- und Ausräumens. Man war auch der Meinung, dass in der kleinen Halle ausreichend Platz vorhanden sei, wenn man Nebenräume und Gänge nütze. Hermann Brand (Freie Wähler) wies darauf hin, dass es sich beim Kleidermarkt-Team um keinen Verein handle und nach der Satzung eine Ausnahmegenehmigung nur an Vereine erteilt werden dürfe. Der Gemeinderat habe hier überhaupt keinen Handlungsspielraum.

"Mir liegt das Weiterbestehen des Kinderkleidermarkts am Herzen", erklärte Christiane Hütt-Berger (SPD). Die kleine Halle sei dafür gut geeignet und in der großen Halle müsse der Boden geschont werden. Sie bitte allerdings die Verwaltung um eine kostenneutrale Regelung.

2012 wurde im neuen Teil des Rauenberger Friedhofs ein Feld für Tiefgräber angelegt, die konventionell mit Grabstein und Umrandung ohne besondere Vorschriften gestaltet werden dürfen, und andere mit Gestaltungsvorschriften, auf denen ein Grabstein vorgesehen ist und die von den Nachbargräbern durch begehbare Platten getrennt sind. Bauamtsleiter Thomas Glasbrenner informierte den Gemeinderat, dass im "Gräberfeld mit Gestaltungsvorschriften" nur noch drei Gräber frei seien, das "Feld ohne Gestaltungsvorschriften" aber noch für etwa zwei Jahre ausreichen werde.

Die benötigten Flächen für zwei Felder ohne und ein Feld mit Gestaltungsvorschriften seien vorhanden und notwendige Geländemodellierungen im vergangenen Jahr bereits vorgenommen worden. Der Gemeinderat stimmte der Erweiterung des Friedhofs geschlossen zu.

Das Architektenbüro Herb in Nußloch wurde vom Gemeinderat mit der Planung der Flachdachsanierung am Kindergarten "Seepferdchen" beauftragt. Die geplanten Baukosten belaufen sich auf 150 000 Euro, das Architektenhonorar auf 25 000 Euro. Die Maßnahme konnte wegen der geringen Bausumme ohne Ausschreibung vergeben werden. Das Büro Herb erhielt den Auftrag, da dem Planer der Gebäudekomplex, die Dachstrukturen und die Gebäudeanschlüsse bereits von der Bauleitung bei der Sanierung der benachbarten kleinen Mannaberghalle bekannt sind.