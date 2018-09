Rauenberg. (rö) "Ein Wunsch ging für uns Vereine heute in Erfüllung. Wir hoffen, dass wir dieses Schmuckkästchen mit Leben erfüllen können", sagte Helmut Spannagel, der Vorsitzende des Musikvereins Rauenberg, am Ende des zweistündigen Festakts, mit dem die frisch sanierte kleine Mannaberghalle am Samstag offiziell eingeweiht wurde. Zuvor konnte die Bevölkerung im Rahmen eines Tags der offenen Tür die neuen Räumlichkeiten begutachten. Mit der Sanierung wurde die Sporthalle zur Kulturhalle: Im Mittelpunkt standen deshalb auch die künftigen Nutzer. Das Fanfarencorps, der Kinder- und Jugendchor des Liederkranzes, der MGV Sängerbund, der Liederkranz und Chorazón, der katholische Kirchenchor Cäcilia und schließlich der Musikverein zeigten die kulturelle Vielfalt Rauenbergs. Wichtiger noch: Die Vereine sind vom neuen "Kulturtempel" positiv angetan. "Das ist wie ein kleines Paradies", freute sich Liederkranz-Dirigent Konrad Knopf über die neuen Vereinsräume im Untergeschoss.

4,6 Millionen Euro wurden investiert, an Zuschüssen erhält man 1,3 Millionen aus dem Ausgleichsstock und 900.000 Euro aus dem Topf der Stadtkernsanierung. Die weiteren technischen Daten lieferte Architekt Patrick Lubs, der von der "guten Stube" der Stadt sprach. Von 1360 Quadratmetern Nutzfläche entfallen auf den Veranstaltungssaal im Erdgeschoss, in dem die Bühne um eine Vorbühne erweitert wurde, 480 Quadratmeter, Foyer, Küche und weitere Räume machen 380 Quadratmeter aus. Im Untergeschoss stehen 240 Quadratmeter allein den Vereinen zur Verfügung, zusammen mit dem 140 Quadratmeter großen Wirtschaftsraum ist dieser Bereich auch autark nutzbar. Angrenzend an die große Mannaberghalle wurde ein Aufzug eingebaut, sodass künftig in beiden Hallen Barrierefreiheit gegeben ist. Technik, Leitungen und Lüftungsanlage wurden erneuert, das komplette Gebäude energetisch ertüchtigt. "Das bedeutet eine deutliche Reduktion des Energieverbrauchs, des CO2-Ausstoßes und der Kosten", sagte der Architekt. Lubs lobte den Mut von Verwaltung und Gemeinderat, "viel Geld in die Hand zu nehmen". Das zeige, "welch hohen Stellenwert Kultur in Rauenberg hat".

Die Festansprache hielt Bürgermeister-Stellvertreter Christian Kollenz. Er sprach für Bürgermeister Frank Broghammer, der zwar anwesend war, aus gesundheitlichen Gründen aber nicht zum Mikrofon griff. Kollenz blickte auf den langwierigen Prozess zurück, welcher der Sanierung der in den sechziger Jahren erbauten Halle vorangegangen war. Erste Pläne gab es demnach schon vor über zehn Jahren. Nach vielen Diskussionen ging es in den Sommerferien 2013 "endlich los". Viele Bürger seien skeptisch gewesen, ob man rechtzeitig bis Ende 2014 fertig werde - was notwendig war, um die Zuschüsse aus der Stadtkernsanierung zu erhalten. "Wir haben es geschafft", freute sich Kollenz, aus der "betagten Halle" sei wieder "ein Aushängeschild Rauenbergs" geworden. Zweifel, dass die neue Kulturhalle nicht intensiv genutzt werde, hielt er für unbegründet und verwies auf "einzelne Unkenrufe", die es zum Kirch- und Rathausplatz gegeben habe. "Keine dieser Befürchtungen ist eingetreten", der Platz werde gut angenommen. So wünsche man sich auch für die Halle "vielschichtige, attraktive und gut besuchte Veranstaltungen".

Die Begrüßung der Gäste hatten die Bürgermeister-Stellvertreter Christiane Hütt-Berger und Theodor Hess übernommen. Mit einem Segensgebet weihte Pfarrer Joachim Viedt das Gebäude, der auch die Grüße der evangelischen Pfarrerin Sandra Alisch überbrachte. In einem Grußwort beglückwünschte der Landtagsabgeordnete Karl Klein (CDU), auch im Namen seines ebenfalls anwesenden Landtagskollegen Dr. Kai Schmidt-Eisenlohr (Grüne) sowie der Bundestagsabgeordneten Dr. Stephan Harbarth (CDU) und Dr. Lars Castellucci (SPD), die Stadt zu der "sehr gelungenen Renovierung". Klein hob hervor: "Dem Bürgermeister ist eine einmalige Finanzierung gelungen." Und auch die Halle selbst hatte ihn überzeugt: "Dieses Gebäude hat sofort Wärme und Offenheit ausgestrahlt und es hat eine wunderbare Akustik."