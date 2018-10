Rauenberg. Die Freiwillige Feuerwehr Rauenberg wurde am Montag gegen 21.35 Uhr zu einem Autobrand gerufen. Ein Zeuge hatte laut Polizei Rauch gemeldet, der aus einer Garage in der Straße An der Brennerei kam. Das Auto darin stand in Flammen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr-Abteilung Malschenberg zur Unterstützung hinzugerufen. Die Wehr zog den brennenden Pkw aus der Garage und löschte ihn, stellte zur Sicherheit den Strom zum Wohnhaus nebenan ab und betreute die Bewohner, die glücklicherweise nicht verletzt waren.

Am Pkw entstand Totalschaden (15.000 Euro), die Ermittlungen zur Brandursache hat das Wieslocher Polizeirevier aufgenommen. Vor Ort waren die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften, ein Rettungswagen sowie zwei Streifenwagen der Polizei. Laut Feuerwehr wurde die Anfahrt zur Einsatzstelle erschwert, weil mehrere Fahrzeuge unsachgemäß geparkt waren. In der Folge hat eins der Löschfahrzeuge an der Ecke Pfarrgartenstraße/Talstraße ein Haus gestreift. Die Stadt hat zur Schadensregulierung Kontakt mit den Eigentümern aufgenommen.