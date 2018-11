Mühlhausen. (rka) Seit Sechs Jahren schon macht die Rallye Heidelberg Historic auch in Mühlhausen Station. Man spürte es an der lockeren Atmosphäre: Oldtimer üben auf Menschen eine ungeheure Anziehungskraft aus. Teilnehmer wie Zuschauer hatten ihre helle Freude an den ausgefallenen Modellen, die ja sonst aus dem Straßenbild verschwunden sind. In diesem Jahr war der Kontrollpunkt für 180 Glanzstücke der Automobilgeschichte wieder in die neu gestaltete Hauptstraße verlegt worden. "Bis zu 90 Jahre alt sind die teilnehmenden Fahrzeuge", so Jürgen Fabry, Sportleiter des ADAC Nordbaden, der die Rallye organisiert. Startnummer eins der diesjährigen Rallye hatte ein Alfa Romeo 6 C Mille Miglia, Baujahr 1938. Mit der Startnummer 4 fuhr ein Bugatti T 51 aus dem Jahr 1931 mit. Eine Reihe Nachkriegsklassiker weckten schöne Erinnerungen, etwa der NSU Prinz 1000 aus dem Jahre 1971 oder ein BMW 600, Baujahr 1960.

Moderator Wilfried Steer vom Mercedes-Benz 190 SL-Club aus Celle, der die Fahrzeuge, ihre Geschichte und ihre Insassen vorstellte, bekannte, dass er "eine Gänsehaut nach der andern" bekomme. Am Kontrollpunkt in der Hauptstraße hatten die Schlepperfreunde aus Mühlhausen wieder ein Zelt aufgebaut und Tische und Bänke aufgestellt, um die Schaulustigen zu bewirten. Unter den Teilnehmern sah man auch wieder Heidelbergs OB Dr. Eckhard Würzner in einem Triumph TR 4 A aus dem Jahre 1966. Mit von der Partie war auch der Trainer von 1899 Hoffenheim, Julian Nagelsmann, in einem Mercedes-Benz 300 SC Roadster. Natürlich war auch die Gemeinde Mühlhausen mit Joachim Beigel in einem Jensen Interceptor III und Sascha Laufer als Beifahrer in einem BMW 3.0 CSI vertreten. Bürgermeister Jens Spanberger zeigte sich begeistert von den "fahrenden Schönheiten" und der "faszinierenden Demonstration der Automobilgeschichte".

Für alle Teilnehmer war diese Rallye nicht nur Vergnügen, sondern auch Herausforderung. Die Teams hatten nach ihrem Start am Auto- und Technikmuseum Sinsheim in zwei Tagen mehr als 600 Kilometer zu bewältigen. Dabei mussten sie 22 Kontrollstellen passieren und 16 Gleichmäßigkeitsprüfungen absolvieren. Wahrlich kein Honigschlecken. "Der Weg und die Zeit sind im Motorsport zwei Faktoren, die nicht voneinander zu trennen sind. Die meisten denken dabei an Rennsport, bei dem der Schnellste gewinnt", so Moderator Wilfried Steer. Doch bei der "Heidelberg Historic" sei das ganz anders. Hier lautet das Motto: "Mit Stoppuhr und Gefühl". Für jede Prüfung und für jeden Teilabschnitt gibt es Vorgabezeiten, die genau einzuhalten sind. Dabei entschieden oft hundertstel Sekunden über Sieg oder Niederlage.

"Der Beifahrer ist der Kopf, der Fahrer muss seine Anweisungen mit viel Gefühl umsetzen", so erklärt es einer der Teilnehmer. Von Zeit zu Zeit sind immer wieder Gleichmäßigkeitsprüfungen zu absolvieren, so auch auf dem Mühlhausener Heiligenstein. Ein Zeitnehmer startet die Teams im Minutenabstand für die Prüfung, bei der eine vorgegebene Strecke in der vorgegebenen Zeit exakt zu durchfahren ist. Diese Zeiten werden durch Messpunkte mit Lichtschranken erfasst. Dabei ist perfekte Teamleistung gefragt: Der Beifahrer informiert den Fahrer durch Zählen über die verbleibende Zeit, bei "null" muss der Fahrer den Lichtstrahl der Lichtschranke durchbrechen.

Bei 180 Oldtimern lässt sich leicht errechnen, dass das ganze Spektakel über drei Stunden dauerte. Zum Ausklang der Rallye kamen viele Besucher ins Zelt der Mühlhäuser Schlepperfreunde, um sich bei einem bayrischen Abend verwöhnen zu lassen. Musikalisch verwöhnt wurden sie auch durch das Ensemble der Malschenberger Trachtenkapelle. Blasmusik vom Feinsten nach dem Vorbild der "Original Egerländer Musikanten" mit Märschen, Polkas, Walzern klang in den immer wieder von Blitzen erleuchteten Mühlhausener Nachthimmel.