Drei Personen wurden verletzt

Wiesloch. Drei Verletzte und erheblicher Sachschaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend auf der A 6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg und dem Kreuz Walldorf in Fahrtrichtung Mannheim ereignet hat. Laut Polizei übersah ein 45-jähriger Golf-Fahrer beim Fahrstreifenwechsel das mit hoher Geschwindigkeit herannahende Auto eines 72-jährigen BMW-Fahrers.

Trotz Vollbremsung konnte der BMW-Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde die Windschutzscheibe eines weiteren Fahrzeugs beschädigt. Während der Golf-Fahrer und sein Mitfahrer nur leichte Blessuren erlitten, musste der BMW-Fahrer seine Verletzungen im Krankenhaus behandeln lassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 40.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen war vorübergehend gesperrt. Verkehrsbeeinträchtigungen ergaben sich nicht.

Zwei Mal Totalschaden

Wiesloch. Zwei Totalschäden sowie eine Leichtverletzte waren das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Donnerstag kurz nach 10.30 Uhr auf der L 723/Abfahrt B 3 Richtung Heidelberg ereignete. Ein 76-Jähriger war mit seinem Auto aus noch ungeklärten Gründen auf den Pkw einer 39-Jährigen aufgefahren, die auf dem Linksabbiegestreifen bei Rotlicht an der Ampel wartete. Die 39-jährige Fahrerin wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Heidelberger Klinik eingeliefert, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf circa 12.000 Euro, beide Autos wurden abgeschleppt.

Das ganze Haus durchwühlt

Walldorf. Ein Unbekannter ist am Donnerstag zwischen 16.45 und 20.45 Uhr in ein Einfamilienhaus im Sambugaweg eingebrochen. Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelte der Täter die rückseitige Terrassentür auf. Im Haus wurden sämtliche Wohn- und Kellerräume durchsucht und alle Schränke durchwühlt. Dabei erbeutete der Einbrecher Bargeld sowie Schmuck. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.