Von Hans-Joachim Of

Philippsburg. Die Stimmung bei Beschäftigten und vielen Einwohnern der Stadt Philippsburg ist derzeit auf dem Tiefpunkt. "Kalt erwischt worden" sei man, als bekannt wurde, dass die Good-year Dunlop Tires Germany GmbH, größter Arbeitgeber in Philippsburg, ihr vor 50 Jahren in Betrieb genommenes Reifenwerk bis Ende 2017 schließen will. Der Stellenabbau soll bereits im Januar beginnen, die Schließung der Niederlassung dann zügig abgewickelt werden. Rund 890 Beschäftigte - darunter nicht wenige aus der Rhein-Neckar-Region - seien betroffen, wie vom US-Konzern mit Deutschlandsitz im hessischen Hanau zu erfahren war.

In einer Pressemeldung hieß es lapidar in einem langen Satz: "Im Einklang mit dem strategischen Fokus von Good-year, der wachsenden Nachfrage in den hochwertigen Segmenten des weltweiten Reifenmarktes nach Premium-Reifen gerecht zu werden und weniger in die Segmente des Reifenmarktes zu investieren, welche geringes Wachstum aufweisen oder rückläufig sind, hat Goodyear Dunlop Tires heute den Plan bekannt gegeben, ihr Reifenwerk in Philippsburg zu schließen." Das Goodyear-Logistikzentrum in Philippsburg mit etwa 250 Beschäftigten sei nicht betroffen.

Die Nachricht kam quasi aus heiterem Himmel, denn nichts hatte zuvor auf eine solche Situation hingedeutet, wie Bürgermeister Stefan Martus gegenüber der RNZ berichtete. Noch vor wenigen Wochen war das Stadtoberhaupt zu einem Besuch auf dem Werksgelände. Dabei wurden ihm von der Standortleitung sogar noch Investitionen vorgestellt. Jetzt gelte es, vielleicht vorhandene Chancen zur Erhaltung des Werkes zu nutzen, so Martus, der im Moment zu Besuch bei der französischen Partnergemeinde auf der Atlantikinsel Ile de Ré weilt und dessen Amtsgeschäfte durch Stellvertreter Dieter Day wahrgenommen werden.

Am 8. November, so Day, wird bei einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Festhalle Philippsburg das Thema "Goodyear" ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Dann werden neben regionalen Politikern auch führende Köpfe der Goodyear-Geschäftsleitung erwartet. Der stellvertretende Bürgermeister berichtet auch von Gerüchten, dass Fremdfirmen bei Goodyear bereits zum Jahresende gekündigt worden sei. Bundestagsabgeordneter Olav Gutting (CDU, Wahlkreis Bruchsal/Schwetzingen) äußerte sich geschockt, sprach von einem "schweren Schlag für die gesamte Region" und davon, dass schon wieder ein US-Konzern schwerwiegende und schicksalhafte Entscheidungen, die ganze Familien beträfen, herbeiführe. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass der Autozulieferer "Johnson Controls" in der Nachbarstadt Waghäusel sein Werk schließen wird. Dort sind rund 200 Mitarbeiter betroffen.

Neben Gutting war auch der CDU-Landtagsabgeordnete Ulli Hockenberger zusammen mit Stefan Martus noch vor wenigen Tagen bei einer Betriebsversammlung im Philippsburger Werk, um sich vor Ort zu informieren. Jetzt soll sogar Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) eingeschaltet und um Hilfe gebeten werden. Auch Daniel Born, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion in Stuttgart, sprach von einer "unerträglichen Fehlentscheidung des Unternehmens", ebenso Bezirksleiter Karsten Rehbein von der zuständigen Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Man wolle von Seiten der Arbeitnehmer entschiedenen Widerstand gegen die Schließung leisten.

Derweil hat die Unternehmensführung, die ihren Hauptsitz im US-Staat Ohio hat und als drittgrößter Reifenhersteller auf der Welt gilt, einen Sozialplan angekündigt. Horst Haag, Betriebsratsvorsitzender der Goodyear Dunlop in Philippsburg, ist dieser Tage oft in Hanau in der dortigen Deutschlandzentrale, um mit konstruktiven Vorschlägen die Konzernleitung zu überzeugen, wie man den Standort am Rhein erhalten könne. Nach einer kürzlichen Betriebsversammlung macht die Belegschaft ihren Protest lautstark vor den Werkstoren deutlich. "Wir sind Good-year", skandierten die aufgebrachten Mitarbeiter, die sich jedoch auch kämpferisch zeigten. "Noch ist nicht aller Tage Abend. Wir glauben an den Erhalt des Standorts Philippsburg", so der oft gehörte Satz.