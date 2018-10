Wiesloch. (oé) In einem Teil der Gartenstraße liegt man derzeit ziemlich über Kreuz mit der Stadt. Schuld daran sind deren Pläne, zwei öffentliche Parkflächen in Bauland umzuwandeln und zu verkaufen. Die Anwohner hatten von diesem Vorhaben nur durch Zufall erfahren, als die Stadt die beiden Grundstücke auf ihrer Internetseite zum Verkauf anbot - für zusammen rund 290 000 Euro. Der Beschluss zur Umwidmung der beiden Parkplätze in Baugrundstücke war schon Ende letzten Jahres in einer nicht öffentlichen Sitzung des Technik- und Umweltausschusses gefallen. Mit den Anwohnern hatte darüber niemand geredet. Nicht nur davon zeigen sich die Betroffenen irritiert, sie fürchten durch die Umwidmung auch, dass auf die Anwohner der Gartenstraße erhebliche Verkehrsprobleme zukommen.

Bislang nämlich wurden die Parkplätze vor allem von den Pächtern oder Besitzern der rund 80 Gartenparzellen genutzt, die zwischen Leimbach und Gartenstraße liegen. Wo sollen sie parken, wenn die Parkplätze erst einmal bebaut sind? Die Anwohner befürchten, dass die Leute ihre Autos dann notgedrungen in der Gartenstraße abstellen. Dort ist die Verkehrssituation dem Eindruck der Anwohner nach aber schon jetzt ziemlich prekär. Die Straße diene in den letzten Jahren mehr und mehr als Ausweichstrecke und Zubringer in Richtung Innenstadt. Erst recht, seit die Schwetzinger Straße zur Einbahnstraße wurde. Die Schließung der Bahnhofstraße beziehungsweise deren Verschwenkung in Richtung "Stadt-Galerie" hat diesen Trend weiter verstärkt, so die Wahrnehmung der Anwohner in der Gartenstraße. Sie fürchten nun, dass sich die Situation weiter zuspitzt, wenn die Parkplätze wegfallen. Die sind aus ihrer Sicht eigentlich unverzichtbar und müssten daher erhalten bleiben.

Aus Sicht der Stadt gibt es jedoch keinerlei Rechtsanspruch auf den Erhalt der Parkplätze. Das hatten sowohl Bürgermeisterin Ursula Hänsch als auch OB Franz Schaidhammer in der Gemeinderatssitzung vom Juni erklärt, als das Thema von den Anwohnern angesprochen worden war. Der Bürgermeisterin zufolge waren die betreffenden Flächen in den alten Plänen (die heute keine Gültigkeit mehr haben) nie als Parkplätze ausgewiesen, sondern als Grünland, für das die Stadt sogar Erschließungsbeiträge gezahlt habe. Warum sie dann asphaltiert und als Parkplätze genutzt wurden, könne heute niemand mehr nachvollziehen. Jedenfalls habe sich die Stadt wohl eine andere Nutzung offenhalten wollen. Im fortgeschriebenen Flächennutzungsplan seien die Areale nun wieder als Wohnbauflächen ausgewiesen. Als solche sollten sie nun auch vermarktet werden.

Die Stadt sieht auch keinerlei Verpflichtung, Parkplätze für die Kleingärten bereitzuhalten, da es sich hier nicht um eine öffentliche Schrebergartenanlage handle, sondern um private Grünflächen, die es schon lange vor dem später entstandenen Baugebiet gab. Für den OB gibt es "rechtlich kein Hindernis" für eine Bebauung. Dass die Stadt sie nun ermögliche, sei eine "politische Entscheidung" gewesen.

Die Anwohner bewerten nicht nur die rechtliche Situation ganz anders (so seien die Kleingärten und auch die Parkplätze immer als solche ausgewiesen gewesen und nicht als Grünland), sie zweifeln auch am finanziellen Nutzen der Umwandlung, da den Einnahmen hohe Kosten durch Entsiegelung, Bodenproben usw. gegenüberstünden. Bislang sind sie mit ihren Argumenten bei der Stadt jedoch auf taube Ohren gestoßen. Sie wollen sich deshalb jetzt ans Regierungspräsidium wenden.

Sollte sich die Umwandlung der Park- in Bauplätze am Ende doch nicht verhindern lassen (laut Stadt gibt es bereits Interessenten), dann fordern die Anwohner wenigstens verkehrsregelnde Maßnahmen in der Gartenstraße, etwa eine unechte Einbahnstraße, die beidseitiges Parken ermöglichen würde. Bei der Stadt hat man indes nicht die Absicht, "größere Maßnahmen" über bereits bestehende Fahrbahnverengungen hinaus durchzuführen, wie Frau Hänsch erklärte. Die Situation beurteilt man dort weitaus weniger dramatisch. Allerdings soll sie bei einer der nächsten Verkehrsschauen erörtert werden.