St. Leon-Rot. (seb) "Eine schöne und erfolgreiche Sache": So bewertete Bauamtsleiter Werner Kleiber die Ortskernsanierungen in St. Leon und Rot, als er den Gemeinderat über die aktuellen Entwicklungen informierte. Erfreulicherweise seien die Mittel zügig abgerufen worden, erläuterte Kleiber. Das meiste der 600 000 Euro sei bereits gebunden, daher habe man nun fristgerecht eine Aufstockung der Mittel beim Land beantragt. In Rot sind zehn private Maßnahmen geplant (Gesamtzuschuss 175 000 Euro), in St. Leon sechs (75 000 Euro), hinzu kommen Sanierungsmaßnahmen der Gemeinde (215 000 Euro). "Das läuft sehr gut", zeigte Kleiber sich zufrieden.

Der Gemeinderat darf örtliche Unternehmen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nicht bevorzugen, auch wenn ihr Gebot nahezu identisch mit dem günstigsten ist. So lautet die Stellungnahme von Verwaltung und Gemeindeprüfanstalt, die Bürgermeister Dr. Alexander Eger wiedergab. Auf Antrag der Freien Wähler war geprüft worden, ob und wie die räumliche Entfernung eines Anbieters in die Wertung einfließen kann. Das günstigste Angebot müsse genommen werden, hieß es, dass der Bieter von weiter her stammt, dürfe keine Rolle spielen. Karl Ittensohn bedauerte namens der Fraktion, dass der Rat praktisch "null Handlungsspielraum" habe.

Parkring- und Mönchsbergschule erhalten moderne Schließanlagen mit entsprechenden Alarmierungssystemen, die für mehr Sicherheit gerade im Fall eines Amoklaufs sorgen sollen. Als bester Schutz dabei gilt laut Bürgermeister Eger, sich im Klassenzimmer einzuschließen. Das neue System soll beispielsweise erlauben, die Tür auch ohne Schlüssel zu verriegeln. Dabei wird aber der Fluchtweg im Fall eines Brandes nicht versperrt. Die Kosten belaufen sich laut Bürgermeister Eger auf rund 150 000 Euro (basierend auf unverbindlichen Angeboten). Der Rat ermächtigte die Verwaltung einhellig, wegen der Vielfalt der Anbieter ein Ingenieurbüro mit der Ausschreibung zu beauftragen. Das wolle man noch vor den Haushaltsberatungen angehen, so Eger. 75 000 Euro sind im diesjährigen Haushaltsplan bereits vorgesehen, noch einmal dieser Betrag und das Ingenieurhonorar werden in den Haushalt 2013 eingestellt.

Auf Susanne Pfleiderers (Freie Wähler) Frage erwiderte Eger, dass derartige Schließanlagen in anderen öffentlichen Einrichtungen, etwa dem Schwimmbad, keinen Sinn ergäben, weil sie auf die Schulsituation mit den einzelnen Klassenzimmern als Rückzugsraum zugeschnitten seien. Benjamin Speckert (CDU Rot/Junge Liste) regte an, Schulleitung, Lehrer und Schüler eingehend über die Schließanlage zu informieren, um Verwirrung vorzubeugen.

Der Musikverein St. Leon wird von der Gemeinde bei der Beschaffung einer F-Tuba im Wert von über 9700 Euro unterstützt. Einhellig bewilligte der Rat den laut Vereinsförderrichtlinien möglichen Zuschuss von 33 Prozent, in diesem Fall rund 3200 Euro.