Wiesloch. (hds) Im Frühsommer hatten sich die Mitglieder des Ausschusses "Technik und Umwelt" auf "natura terra-texturiert" verständigt, zurzeit wird diese Steinvariante am Rande des Marktplatzes verlegt. Ursprünglich war vorgesehen, mit den Arbeiten in den Sommerferien zu beginnen, wegen der Feste hat man jedoch erst im Herbst begonnen. Da mancher Belag in der Fußgängerzone bereits einige Jahrzehnte liegt und inzwischen an vielen Stellen Unebenheiten und damit Stolpergefahren für die Fußgänger entstanden sind, hatte man sich zum Austausch entschlossen. Geplant ist, in den kommenden Jahren die Sandsteinstreifen und -flächen sowie das Naturpflaster im gesamten Innenstadtbereich zu erneuern. Derzeit wird im nördlichen Bereich des Marktplatzes gearbeitet. Im ersten Schritt soll das neue Pflaster bis zum Kirchplatz ausgetauscht werden. Foto: Pfeifer