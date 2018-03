Walldorf. (rö) Stadtbaumeister Andreas Tisch sah "eines der größten Projekte, die wir in den letzten Jahren zu beschließen hatten": Der Neubau von Mensa, Ganztagsräumen und Sporthalle am Walldorfer Schulzentrum wurde am Dienstagabend vom Gemeinderat mit Gesamtkosten von 25,5 Millionen Euro beschlossen. Die Räte bemühten sich in ihren Stellungnahmen, die große Investition zu rechtfertigen und die Notwendigkeit der Maßnahme zu unterstreichen: "Das klingt wirklich viel", so Werner Sauer (CDU), "aber wir bauen dafür schon einiges." Es handle sich um "kein Prestigeobjekt", alle Details seien "zweckmäßig und notwendig" (Dr. Andrea Schröder-Ritzrau, SPD), man habe die Nutzer beteiligt und alles mit ihnen besprochen (Hans Wölz, Grüne) und ein "äußerst attraktives Ergebnis" erzielt (Günter Lukey, FDP). "Wir bauen hier keinen Palast", machte auch Bürgermeisterin Christiane Staab deutlich und erneuerte ihre kürzlich bereits in der Haushaltsrede geäußerte Kritik am Land, das die Ganztagsschule forciert, die Kosten aber den Kommunen überlässt: "Wenn man dann sieht, wer es bezahlt, kriegt man feuchte Augen."

Der Stadtbaumeister hatte zuvor die sechs Bestandteile des Gesamtprojekts, die Kosten und den zeitlichen Ablauf erläutert. Das Gebäude mit Mensa und Räumen für Ganztagsbetreuung wird eine Nutzfläche von 2000 Quadratmetern haben und soll 10,1 Millionen Euro kosten. Die Mensa, über die der Gemeinderat im Vorfeld intensiv diskutiert hatte, wird jetzt für eine Versorgung mit bis zu 900 Essen in drei Zeitfenstern pro Tag ausgerichtet. In den beiden Obergeschossen befinden sich die Ganztagsräume, die mit Gymnasium und Realschule abgestimmt wurden.

Die Sporthalle mit einer Nutzfläche von 2600 Quadratmetern und Kosten von 10,4 Millionen wird als dreiteilige Halle mit einer angrenzenden Gymnastikhalle, einem Kraftraum und einem Gymnastikraum ausgeführt. Die Sportflächen werden im Untergeschoss liegen, sodass der Baukörper vom Schulhof aus nur mit einem Geschoss wahrnehmbar sein wird. Sie wird außerdem so platziert, dass die alte Sporthalle vorläufig weiter genutzt werden kann und erst nach der Fertigstellung der neuen Halle abgerissen wird. Beide Gebäude werden im Passivhaus-Standard errichtet.

Zu den weiteren Bestandteilen der Planung gehört das Vordach (1,3 Millionen), das die beiden neuen Gebäude verbindet, als überdachter Pausenhof und Unterstand für die an den Bushaltestellen Wartenden dient sowie auch ein Gebäude mit Blockheizkraftwerk integriert. Die Kosten für die Neugestaltung der Außenanlagen bezifferte der Stadtbaumeister auf 2,2 Millionen Euro. Der Innenhof wird vergrößert und durch Baumgruppen strukturiert, der "Affenfelsen" verlagert, dazu kommen Tischtennisplatten und eine Work-out-Station. Da das vorhandene Kleinspielfeld durch die neue Sporthalle bebaut wird, ist als Ersatz westlich davon ein Bolzplatz (25 auf 30 Meter groß) vorgesehen, außerdem eine 100-Meter-Laufbahn. Weitere Kosten in Höhe von 760.000 Euro entstehen für die Infrastruktur: So sind Wärmeleitungen zu erneuern, Wärmetrassen, Glasfaserleitungen und Kanäle zu verlegen.

Folgender Zeitplan ist laut Andreas Tisch vorgesehen: Der Bauantrag wird im Dezember gestellt, die Baugenehmigung könnte dann im Frühjahr vorliegen und man will im Anschluss schnellstmöglich die ersten Gewerke ausschreiben. Startschuss für die Bauarbeiten wäre dann in den Pfingstferien 2017, Beginn der Rohbauarbeiten für die Mensa im Sommer. Die Fertigstellung von Mensa und Ganztagsräumen ist für Januar 2019 vorgesehen, im Februar soll die Sporthalle folgen. Der Abbruch der alten Sporthalle könnte dann im März/April angegangen werden, sodass die Außenanlagen und das Vordach bis Juli 2019 fertiggestellt werden könnten.

Während sämtliche Planungen auf Zustimmung im Gemeinderat stießen, sah es mit einem von der Projektsteuerung vorgeschlagenen Kostenpuffer in Höhe von 1,5 Millionen anders aus. Diesen könne man angesichts der langen Bauphase und der voraussichtlichen Entwicklung der Baupreise benötigen. Dem konnten nur die FDP und Teile der CDU zustimmen. SPD und Grüne forderten dagegen, über Kostensteigerungen von der Verwaltung informiert zu werden. Das hätte man ohnehin vorgehabt, erklärte Bürgermeisterin Staab und zog den Kostenpuffer-Vorschlag zurück, sodass am Ende die Entscheidung für den Baubeschluss einstimmig fallen konnte.