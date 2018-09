Wiesloch. (hds) Ihr Name ist nicht nur Markenzeichen, sondern auch Programm: Mundstuhl, das Comedy-Duo aus Frankfurt, gastierte jetzt im Palatin. All jene, die ausschließlich "Frankfordder Gebabbel" und damit einen Hauch von Unverständlichkeit erwartet hatten, wurden angenehm überrascht. Zum einen war die Sprache aus den Tiefen der Mainmetropole durchaus verständlich, zum anderen schlüpften Lars Niedereichholz und Ande Werner immer wieder in andere Rollen und somit in sprachlich andere Kulturräume.

Mit ihrem Programm "Ausnahmezustand" charakterisierten sich die beiden Sprachenvirtuosen selbst, ließen Derbes aufblitzen, überzeugten aber vor allem mit hintergründigem Humor. "Schnellsprecher" Niedereichholz, in voller Lockenpracht und ausgeprägter Oberarmmuskulatur, ist ein Meister seines Fachs, wenn es darum geht, komplexe Dinge kompliziert zu erläutern. Seinem mit Haarpracht doch eher unterdurchschnittlich ausgestatteten Kollegen Werner blieb da oftmals nur die Rolle des empörten Zwischenrufers.

Das Frankfurter Klamauk-Pärchen ist schon fast 20 Jahre in ganz unterschiedlichen Sparten unterwegs, selbst am deutschen Vorentscheid zum Eurovision Songcontest nahm man 2002 teil - mit eher bescheidenem Erfolg, denn der Titel "Fleisch" stieß damals auf wenig Gegenliebe. Aber diesmal blieben sie bei ihren Leisten. Fast ein Hauch von schwarzem Humor geisterte durch den Saal, als die Leitsterne der "Kanak-Comedy" "Dragan und Alder", die ostdeutschen Plattenbaujungmütter Peggy und Sandy, der cholerische Andi, die amerikanischen Verkaufsprofis Bob & Bob und die "weltbesten Zauberer" Siegfried und Roy auftraten.

Die Comedians schlüpften in die unterschiedlichsten Kostüme, wechselten Perücken und zauberten viele neue, überraschende Charaktere auf die Bühne. Mundstuhl-typisch: Da wird nichts umschrieben, sondern in Wort und Tat Eindeutiges vermittelt, wenn auch zweideutig dargeboten. Ergänzt wurde der Auftritt (es wurde ohne Pause durchgefetzt) durch filmische Einspielungen, mit Lars und Ande in den Hauptrollen.

Und sie ließen fast nichts aus. Köstlich die Pinguinheizung, die Textanalyse ihrer eigenen Lieder, die Witze über jene, die es längst gewohnt sind ("Haste gehört, der Nico Rosberg stand mal wieder auf Pole ...") und die Diffamierungen in Richtung Tierwelt (diesmal stand die Giraffe im Zentrum). Auch die Lieblingsfernsehsendung der beiden "Sächsinnen" Peggy und Sandy und der vom "freien Sender Zwickau" ausgestrahlte Beitrag "Goodbye Deutschland" durften nicht fehlen. Nicht zu vergessen die Urlaubsmarotten, etwa der Wunsch nach einem "Zimmer mit seitlichem Teilmeerblick", und "den Wendler" gab es als Zugabe obendrauf - sehr zum Entzücken der zahlreichen Zuschauer, die sich spontan mit den "Bube aus Frankfurt" gesanglich verbrüderten.

Es sind oftmals Klischees, die "Mundstuhl" bedient, aber auf ureigene Art, hammerartig schnell und die Lacher geben diesem Konzept nach wie vor recht. Unter den Witzen war auch manch "alter Hut", integriert in eine kleine Geschichte funktionierten sie aber. Zum Beispiel: "Cowboy geht zum Friseur, kommt raus, Pony weg."

Für diejenigen, die den Weg zu Mundstuhl wagen, gilt indes nicht der biblische Spruch "Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um." Die Stammgäste, und das waren in Wiesloch viele, überstehen die Auftritte meist unbeschadet. Es wird Kurzweil geboten, in schneller Abfolge gekalauert und das bis zur Schmerzgrenze. Höchste Ansprüche sind nicht zu erwarten. Will auch keiner. Nur lachen. Und dieser Wunsch ging in Erfüllung.