Mühlhausen. (seb) "Wir sind froh, euch zu haben": Damit drückte Karin Hassfeld (SPD) aus, was die übrigen Räte ebenfalls dachten, nachdem Stefan Werner, Gesamtkommandant und CDU-Gemeinderat, den Jahresbericht der Gesamtfeuerwehr im Rat vorgestellt hatte.

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Aktiven, die ohnehin "auf recht hohem Niveau" ist, auf 110 (30 in Mühlhausen, 49 in Rettigheim und 31 in Tairnbach). Auch um die Zukunft muss der Wehr laut Werner dank der guten Jugendarbeit nicht bang sein, der Feuerwehrnachwuchs zählt 69 Mitglieder (22 in Mühlhausen, 20 in Rettigheim und 27 in Tairnbach). "Und für die nächsten zwei Jahre sieht es sehr positiv aus", so Stefan Werner, zumal man in Mühlhausen einen großen Zuwachs an Aktiven verzeichne. Die Erfahrung der 19 Mitglieder der Altersabteilungen wolle man nicht missen. 42 Einsätze mussten 2012 bewältigt werden, davon 19 kleine und mittelgroße Brände und 21 technische Hilfeleistungen. Die Feuerwehrfahrzeuge in Rettigheim und Mühlhausen seien modern und leistungsstark, Ersatz für das Tairnbacher, nunmehr 25 Jahre alt, stehe bereits im Bedarfsplan - gleich nach einem Gerätehaus dort. Stefan Werner dankte Verwaltung und Rat für die gute Zusammenarbeit.

Mühlhausens Ortsdurchfahrt wurde mit der Verkehrsfreigabe der Umgehung von der Bundes- zur Gemeindestraße herabgestuft. Weil der Bund den Verschleiß durch die vorherige hohe Verkehrsbelastung anerkennt, zahlt er der Gemeinde nun eine Ablösesumme von über 135 000 Euro, mit der eine Sanierung vorgenommen werden kann - das entspricht der Hälfte der veranschlagten Sanierungskosten. Wie Bürgermeister Jens Spanberger betonte, sind diese Mittel aber nicht zweckgebunden. Möglich wäre also, das Geld anderweitig zu verwenden oder, wie unter anderem Hans Becker (CDU) vorgeschlagen hatte, andere Straßen zuerst zu sanieren.

Die Ortsdurchfahrt sei mit Vertretern des Regierungspräsidiums begutachtet und jeder noch so kleine Schaden "sehr genau ausgemessen" worden, so Uwe Geiser vom Bauamt. Man habe noch einmal nachverhandelt, so Spanberger, damit die Kosten einer Deckensanierung im Hauptstraßenbereich zwischen Bahnhof- und Adenauerstraße anerkannt werden und der Abschnitt hinterher nicht "wie ein Flickenteppich" aussieht. "Wir haben das Maximum herausgeholt."

Für die Speyerer Straße erhält Mühlhausen keine Entschädigung, schließlich wurde sie vor wenigen Jahren unter Beteiligung des Bundes neu ausgebaut, Abwasser- und Versorgungsleitungen neu gelegt. Anerkannt wurde der Unterhaltungsrückstand in der Hauptstraße zwischen den Einmündungen von Speyerer Straße und Adenauerstraße - allerdings laut Bundesfernstraßengesetz nur, was die Fahrbahnoberfläche betrifft. Kanäle, Wasser- oder andere Versorgungsleitungen und Gehwege sowie Straßenbeleuchtung und Ampeln sind Sache der Gemeinde.

Eine intensive Diskussion entspann sich um den Austausch der Leuchten in der Grundschule Rettigheim: Laut Klimaschutzkonzept der Gemeinde ergeben sich daraus starke finanzielle und CO2-Einsparmöglichkeiten. Dass die alten Lampen getauscht werden, war unumstritten, zumal es Fördermittel gibt. Die Frage lautete: LED oder Energiesparlampen? Uwe Geiser erklärte, dass LED deutlich teurer sei: Fast 59 000 Euro veranschlage man, bei energiesparenden Kompaktleuchtstoffröhren käme man auf rund 32 000 Euro. Die Leuchtdioden sind nach Holger Meids (CDU) Ansicht technisch kaum geeignet. Kompaktleuchtstoffröhren wiederum enthalten Quecksilber und stellen damit nach Paul Herrmanns (Freie Wähler) Meinung eine Gefahr dar.

Bei vier Gegenstimmen von Bianca Dolland-Göbel, Martina Krause, Reimund Metzger und Paul Herrmann (alle Freie Wähler) ermächtigte der Rat die Verwaltung, den Tausch der Leuchtkörper gegen Energiesparlampen auszuschreiben und eine intelligente Beleuchtungssteuerung einzubeziehen, wenn der Kostenrahmen von 32 000 Euro eingehalten wird.