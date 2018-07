Mühlhausen. (seb) "Der Motor brummt", sagte Bürgermeister Jens Spanberger, als er den Haushaltsplan 2015 in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorstellte. "Die Steuereinnahmen sprudeln nach wie vor", meinte er mit Blick auf die Novemberschätzung für ganz Deutschland. Auch Mühlhausen bewahre sich den nötigen finanziellen Handlungsspielraum, die künftigen Entwicklungen könne man bestens meistern.

Zwar gelte es, höhere Umlagezahlungen und verminderte Zuweisungen zu verkraften, so Spanberger, was 900.000 Euro weniger im Stadtsäckel bedeute. Doch insgesamt sei die Lage "sehr erfreulich". Das Haushaltsvolumen 2015 sei mit über 19 Millionen Euro etwas höher als 2014 und annähernd auf dem Niveau der Vorjahre, damit könne man das "positive Signal an die Bürger geben", dass Grundsteuern (330 v.H.) und Gewerbesteuer (340 v.H.) unverändert bleiben.

Der Anteil an der Einkommenssteuer, wichtigste Einnahmequelle, beträgt 2015 voraussichtlich 4,7 Millionen, die Gewerbesteuer bringt eine Million, die Grundsteuer 945.000, beim Familienlastenausgleich nimmt man 382.200 ein und der Anteil an der Umsatzsteuer beträgt rund 112.000 Euro. Die Schlüsselzuweisungen des Landes, zweitwichtigster Einnahmeposten, sinken auf 3,4 Millionen. Fünf Millionen bringen Gebühren, Beiträge und anderes ein.

Wichtigste Ausgaben sind mit 3,3 Millionen die Personalkosten (für 110 Mitarbeiter der Gemeinde), der konstant bei 4,4 Millionen liegende Verwaltungs- und Betriebsaufwand und Umlagezahlungen an Kreis und Land mit fast fünf Millionen. "Für die Kinderbetreuung geben wir 2015 rund zwei Millionen Euro aus", beleuchtete Spanberger einen Aspekt des Verwaltungshaushalts näher. Nach Zuweisungen, Zuschüssen und Elternbeiträgen ergebe sich ein Defizit von rund 1,1 Millionen. Für die drei Schulen stelle die Gemeinde Haushaltsmittel von 761.000 Euro ein, das Land trage für die Sachkosten der Kraichgauschule 275.000 Euro bei.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt wird sich laut Spanberger auf 484.000 Euro belaufen. Größtes Projekt hier ist das Kinderhaus in Rettigheim mit insgesamt rund 2,7 Millionen Euro. 1,5 Millionen wurden bereits vorfinanziert, 2015 und 2016 folgen die restlichen 1,2 Millionen. Bei günstiger Wetterlage rechne er mit einem Baubeginn am 12. Januar, so Spanberger. Der Spatenstich erfolge voraussichtlich Ende Januar. "Ich freue mich sehr auf dieses Projekt, denn es zeigt, dass wir eine kinderfreundliche Gemeinde sind, auf die Ansprüche der Eltern reagieren und an einer optimalen Kinderbetreuung interessiert sind."

Für den ersten Bauabschnitt von Sanierung und Neugestaltung der Mühlhausener Hauptstraße stehen 500.000 Euro bereit, der Baubeginn ist für Februar avisiert. Der Bürgermeister ruft in diesem Rahmen alle Hauseigentümer auf, sich an der Ortskernsanierung zu beteiligen: Fürs Landessanierungsprogramm stehen weitere 330.000 Euro Gemeindezuschüsse zur Verfügung.

2015 will der FC Mühlhausen sein Vereins- und Jugendhaus errichten, was die Gemeinde "mit 200.000 Euro wohlwollend unterstützt", so Spanberger. Die Kanalsanierung der Hauptstraße ist mit 100.000 Euro veranschlagt, Grunderwerb mit 200.000 Euro. Für den Bauhof-Neubau stehen zwischen 2014 und 2017 insgesamt 1,4 Millionen bereit, für die Feuerwehrgerätehalle in Tairnbach 900.000 Euro in den Jahren 2015 und 2016.

Die Einnahmenseite des Vermögenshaushalts weist Zuschüsse von 1,1 Millionen auf, Grundstücksverkäufe (500.000), Zuführung vom Verwaltungshaushalt (484.000) und eine Rücklagenentnahme (483.800), die Kreditermächtigung beträgt 1,4 Millionen Euro. Die Verschuldung der Gemeinde könnte also auf sieben Millionen Euro steigen.

Für die geplante Einrichtung der Gemeinschaftsschule, für die weitere Räume an der Kraichgauschule nötig werden, sind 2017 und 2018 über 500.000 Euro eingerechnet. Laut den Schulleitern Mathias Schmitz und Claudia Botz, die dem Rat gemeinsam mit drei Schülersprechern Weihnachtsgrüße verbunden mit einem herzlichen Dank für die Unterstützung überbracht hatten, muss man weiter auf die Antwort warten: Mühlhausen erfährt wohl erst im Februar, ob die Gemeinschaftsschule genehmigt wird.

Der Haushalt soll im Januar verabschiedet werden, sagte Spanberger und rief abschließend auf: "Lassen Sie uns gemeinsam mit positivem Schwung ins neue Jahr starten."