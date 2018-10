Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Oftmals sind es Kleinigkeiten, die kaum auffallen, für Rollstuhlfahrer, Rollatorbenutzer, aber auch Menschen, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind, in vielen Fällen jedoch unüberwindliche Hindernisse darstellen. "Wir haben stets ein offenes Ohr, wenn an uns Vorschläge und Anregungen für Verbesserungen hinsichtlich der Barrierefreiheit herangetragen werden, und versuchen, im Rahmen unsrer Möglichkeiten zu helfen", betont Anja Dahner vom Fachbereich 5 der Stadt Wiesloch. Dort ist man unter anderem für bauliche Veränderungen verantwortlich, die es jedermann ermöglichen soll, sich ohne größere Probleme auf Gehwegen und an Straßenüberquerungen zu bewegen.

Ein aktuelles Beispiel: Annita Schmidt, seit vielen Jahren Rollstuhlfahrerin, steht im engen Kontakt mit der Stadt. Ihr Anliegen: die "Begehbarkeit" von Straßen, Bürgersteigen und Anlagen zu optimieren. "Aus meiner Sicht gibt es in Wiesloch hervorragende barrierefreie Ab- und Zugänge sowie Übergänge für Menschen, die an den Rollstuhl gebunden sind." Dennoch gibt es nach ihren Beobachtungen einige neuralgische Punkte, die bisher übersehen wurden. So beispielsweise im Bereich der Straße "Am Schwimmbad". Hier monierte Annita Schmidt nicht vorhandene Abflachungen in Richtung "Neues Sträßel". Sie habe gar einmal den Kreisverkehr nutzen müssen, ein "durchaus gefährliches Unterfangen".

Seitens der Stadt wurde zwischenzeitlich Nachbesserung versprochen, an einigen Stellen wurde diese in den zurückliegenden Tagen bereits realisiert. "Wir sind naturgemäß dankbar, wenn Hinweise von Betroffenen bei uns eingehen, und wir versuchen, die Missstände dann zu beseitigen", betont Anja Dahner. Oftmals ist nach ihren Worten die zeitliche Verzögerung damit begründet, dass die Arbeiten öffentlich ausgeschrieben werden müssten, zudem sei es sinnvoll, verschiedene Maßnahmen aus Kostengründen zu bündeln.

Bereits 2013 hatte die Stadt einen wichtigen Schritt unternommen, sich intensiver um die Anliegen gerade von Rollstuhlfahrern zu kümmern. Bei der Neuauflage des Ärzte- und Apothekenverzeichnisses hatte man Hinweise auf Barrierefreiheit im Rahmen eines gesondert gegründeten Arbeitskreises integriert und sich in einem speziellen Projekt der Tücken für Rollstuhlfahrer angenommen. Beteiligt waren der Stadtseniorenrat, die Bürgerstiftung, die Louise-Otto-Peters-Schule, die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit, der Behindertenbeauftragte des Landratsamts Rhein-Neckar und engagierte Bürger. So stand unter anderem auch ein Selbsterfahrungskurs auf dem Programm. Bei diesem generationsübergreifenden Projekt besuchten die Teams einzelne Praxen und konnten am eigenen Leibe erfahren, wie es sich anfühlt, als Rollstuhlfahrer in Wiesloch unterwegs zu sein. Vor der Aktion wurden kleine Gruppen gebildet, bestehend aus Schülern der Louise-Otto-Peters-Schule und einer Privatperson. Mit dabei waren auch zwei "echte" Rollstuhlfahrer, die ihre Erfahrungen mit einbringen konnten.

Insbesondere Kopfsteinpflaster im innerstädtischen Bereich erweist sich in vielen Fällen als hinderlich. "Gerade in der Fußgängerzone, hier speziell in der Hauptstraße, ist das für uns Rollstuhlfahrer schwierig, sich ohne Probleme fortzubewegen", meint denn auch Jörg Stuhrmann im Gespräch mit der RNZ. Der Rollstuhlfahrer regt an, die im Verlauf der Jahre entstandenen Unebenheiten und Risse im Straßenbelag doch "auszugießen", um eine einigermaßen ebene Fläche zu schaffen. "Das betrifft ja nicht nur uns, sondern auch Menschen, die mit einem Rollator unterwegs sind", merkt Stuhrmann an.

Er selbst hatte ein "kurioses Erlebnis" mit der Polizei. Als er die Straße direkt am Adenauerplatz überquerte und dafür nicht den eingezeichneten Zebrastreifen benutzte, sei er freundlich von der Polizei auf sein "Fehlverhalten" hingewiesen worden. Aber: An besagtem Übergang war wegen der Bordsteinhöhe auf der gegenüberliegenden Seite ein Überqueren unmöglich. Selbst dort, wo Rampen angebracht sind, kommt es hin und wieder zu Schwierigkeiten. "Beispiel Rathaus. Dort ist zwar eine Rampe, die jedoch für all die Rollstuhlfahrer, die sich auf ihre Muskelkraft verlassen müssen, ziemlich steil ist", bemängelt Stuhrmann.

Zwar gibt es DIN-Normen zur Barrierefreiheit, die aber in manchen Fällen ohne die unmittelbar Betroffenen aufgestellt wurden. "Wir sollten frühzeitig in neue Projekte eingebunden werden, um so wertvolle Hinweise geben zu können", wünscht sich Annita Schmidt. Zudem bemängelte sie die nach wie vor nicht genügend ausgeprägte Sensibilität gegenüber Rollstuhlfahrern. "Bei Veranstaltungen wie beispielsweise Fahrten zu auswärtigen Theaterbesuchen sind wir oft außen vor, da die Veranstalter nicht auf unseren Personenkreis eingerichtet sind", meint Schmitz.

Probleme gibt es auch bei Gaststättenbesuchen, denn es fehlen fast überall Hinweise, wo sich Toiletten befinden. Dies gilt auch für Geschäfte. "Wir wollen das bei einem der kommenden Unternehmerstammtische thematisieren", betont Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer. Vielleicht kann dann durch einheitliche Hinweistafeln Abhilfe geschaffen werden.