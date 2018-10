Wiesloch. (eis) Pünktlich zum Saisonstart bot das Team um Diakon Stefan von Rüden von der Pfarrgemeinde Heilig Kreuz zum 44. Mal einen Motorradgottesdienst an. Mehrere hundert Biker trafen sich vor dem Gutshof des Psychiatrischen Zentrums, um spirituelle Impulse aufzunehmen und im geselligen Teil nach dem Gottesdienst miteinander ins Gespräch zu kommen.

Wer den Gottesdienst zum ersten Mal besuchte, hatte kein Problem, den Ort des Geschehens zu finden: Schätzungsweise 400 bis 500 Motorradfahrer mit Kennzeichen aus der näheren Umgebung, aber auch aus Karlsruhe, Mosbach, Heppenheim und sogar Freiburg waren auf dem Weg zum PZN-Gutshof, wo sie ihre Bikes im Karree aufstellten. In der Mitte des Platzes hatte das liturgische Team mit Stefan von Rüden, Dominik Frey und Kilian Stark einen Ort zum Innehalten und zum Gebet geschaffen. Auch der Kerzenleuchter aus Motorradteilen durfte dabei natürlich nicht fehlen. Untermalt wurde das Event von den rockigen Klängen der Band "Ortsteilcombo".

Im Gottesdienst zum Thema "Neues Terrain - alte Schlappen?" zogen die Gottesdienstleiter eine Parallele zwischen unbekanntem Gelände und neuen Lebenssituationen. Wie ein anspruchsvolles Gebiet am besten mit guten, neuen Reifen zu befahren ist, so sei es wichtig, für Zeiten des Wandels gerüstet zu sein und sein Verhalten auf die neuen Gegebenheiten abzustimmen. "Seit mein Sohn geboren ist, fahre ich weniger riskant und kann auch nicht mehr spontan on tour gehen", bekannte der Pastoralreferent und Biker Dominik Frey. "Diesen Preis zahle ich aber gerne, denn meine Familie ist mir das Wichtigste."

Wie in jedem Jahr sprach die Gottesdienstgemeinde in den Fürbitten eigene Herzenswünsche und Bitten um ein unfallfreies Fahren aus. Freunde eines kürzlich verstorbenen Bikers brachten dessen D-Rad aus dem Jahr 1929 mit, das ihm so viel Freude bereitet hatte. Mit einigen Mühen konnte das Motorrad gestartet werden und gemeinsam wurde für den Verstorbenen gebetet. Eine Besonderheit war auch die Spendenaktion zugunsten der Rallye Humanitaire "Dust and Diesel". Dabei wird ein Auto nach Mauretanien gefahren und dort verkauft, um Heimkindern den Schulbesuch und ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Ein einziger Verkauf reicht finanziell wieder für ein Jahr Essen und Unterricht aus.

Und dann kam der Höhepunkt: Bevor die Biker ihre "Böcke" für die neue Saison segnen ließen, starteten alle gleichzeitig die Maschinen. Das Brummen und Röhren von mehreren hundert Maschinen war am ganzen Körper zu spüren. Den Motorradfahrern gefiel das sichtlich.

"Ich komme jedes Jahr hierher, weil der Gottesdienst ein außergewöhnliches Ambiente bietet und ich ein sicheres, behütetes Gefühl empfinde", so das Statement eines Bikers aus Mannheim. "Ich bin ein gläubiger Mensch, aber kein Kirchgänger", erklärte ein Motorradfahrer aus Bruchsal. "Hier hole ich mir Kraft, die ich brauche, um im Verkehr aufzupassen und auch für andere mitzudenken." Und eine Bikerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis sagte: "Mir gefällt das gemeinsame Erleben und Innehalten. Wir kommen immer mit mehreren Leuten hierher und machen danach direkt eine Ausfahrt in die Umgebung."

Das Gottesdienstteam freut sich darüber, dass diese andere Gottesdienstform viele Menschen anzieht, die sonst nicht in die Kirche kämen. "Krawall gehört bei den Bikern dazu, aber wir bringen auch mal die leiseren Töne", so Dominik Frey. Und Diakon Stefan von Rüden resümierte: "Es ist sehr reizvoll, Motorradthemen mit Lebensfragen zu verbinden. Erstaunlicherweise fällt uns dreien auch nach vielen Jahren immer wieder ein neues Thema ein und wir haben weiterhin Spaß an diesen außergewöhnlichen Gottesdiensten."

Fi Info: Die nächsten Motorradgottesdienste finden am 7. Juli und 13. Oktober jeweils um 11 Uhr auf dem PZN-Gelände statt. Mehr Informationen unter www.motorradgottesdienste.de. Näheres zur Spendenaktion für Mauretanien findet man auf www.dust-and-diesel.de.