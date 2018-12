Im Rahmen des Metropolink-Streetart-Festivals wurde auch eine Hauswand in St. Leon-Rot (die Fassade des Schuhhauses Back in Rot) künstlerisch neu gestaltet. Unser Bild rechts oben zeigt die beiden Künstler aus Georgien, Emzari Bazerashvili und Giorgi Rukhadze, zusammen mit Pascal Baumgärtner (Kurator und Veranstalter) und Bürgermeister Dr. Alexander Eger. Zur Präsentation des Bildes tanzte die Gruppe "Nostos Tanztheater". Fotos: Galyna Hecker-Petrova

St. Leon-Rot. (tore) Nahezu eine Arbeitswoche lang war die Ortsmitte von Rot gewissermaßen ein offenes Atelier: Immer wieder blieben Passanten stehen, um die Entstehung eines Gemäldes an der Fassade des Schuhhauses Back zu verfolgen, das die beiden Künstler Giorgi Rukhadze und Emzari Bazerashvili dort gestalteten. Die zwei aus Georgien stammenden Künstler haben an der Kunstakademie in der georgischen Hauptstadt Tiflis klassische Malerei studiert und malen vorwiegend fotorealistische Gemälde auf Leinwand, zu sehen etwa im vergangenen Jahr in einer Ausstellung in Heidelberg. Eine große Wand war daher auch für sie ein Novum - nicht nur für St. Leon-Rot.

Die Wand schmückt nun ein Kunstwerk, das verschiedene Elemente aufweist: Im Hintergrund zwei nur zur Hälfte abgebildete Bilderrahmen, einer opulent verziert, der andere eher schlicht. Im ersten hoppelnde Häschen, im zweiten menschliche Füße. Beide Bilder werden von einem im Schubkarren sitzenden überdimensionalen Hasen sowie einem diesen Schubkarren schiebenden Jungen im Superman-Schlafanzug betrachtet. Obwohl keiner der Protagonisten der Szene den Betrachter anschaut, fühlt man sich in die Szene einbezogen, betrachtet die "Bilder im Bild", als wäre man selbst ein Museumsgast.

Letztendlich ist man das auch, bleibt doch das Werk an einem zentralen Platz der Gemeinde erhalten und wird nun vom offenen Atelier zur offenen Galerie. Die Interpretation des Gemäldes bleibt dem Betrachter überlassen: Zum einen finden sich in den Werken der beiden Künstler mit westlichen Symbolen (hier etwa die Supermanlogos) immer wieder Anklänge auf den Ost-West-Konflikt, an dem Georgien durch seine geografische Lage in hohem Maße Anteil nimmt. Gegensätze zwischen Tradition und Moderne, Natur und Mensch, Jung und Alt - alles denkbare Deutungsansätze. Manch ein alteingesessener Einwohner vermutete gar eine Anspielung auf die "Roter Stallhasen". Die Künstler selbst haben ihr Bild "Traum" genannt: Ein Kind träumt, wie die ganze Menschheit, von Dingen, die es (noch) nicht gibt. Als Vorlage diente dabei ein Gemälde Emzari Bazerashvilis mit dem Titel "Daedalus and Icarus before the flight". Der Hase fungiert als bester Freund des Kindes. Auch er hat seinen Traum.

Die Wandgestaltung fand im Rahmen des Metropolink-Streetart-Festivals statt, dieses wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal von den beiden Kuratoren Pascal Baumgärtner und Daniel Thouw veranstaltet. Während es sich im Vorjahr noch ausschließlich auf das Heidelberger Stadtgebiet beschränkte, gelingt mit St. Leon-Rot nun der "Link" in die Metropolregion Rhein-Neckar hinein, der von den Veranstaltern von Anfang an angestrebt wurde - für nächstes Jahr hat etwa bereits die Stadt Walldorf Interesse angemeldet.

Charakteristisch für das Festival sind renommierte Künstler aus aller Welt, die mit unterschiedlichen Materialien und in allen denkbaren Stilen Fassadengestaltung betreiben, ergänzt wird diese gestalterische Tätigkeit mit zahlreichen weiteren kulturellen Programmpunkten im Rahmen der auf zwei Wochen verteilten Wanderöffnungen. In St. Leon-Rot folgte auf die offizielle Einweihung eine eindrucksvolle Tanzeinlage der Gruppe "Nostos Tanztheater" direkt vor der gestalteten Wand. "Hank Phillips jr. und Danitschka" eröffneten anschließend in einem in unmittelbarer Nähe befindlichen Hof den musikalischen Teil des Abends mit ruhigerer Rock- und Soulmusik, zu späterer Stunde folgte die zweiköpfige Gruppe "Me ON/OFF ", die mit Live-Elektro-Musik, untermalt von an die Scheunenwand projizierten Filmsequenzen, ein Gesamterlebnis für Auge und Ohr schufen.

Bereits am frühen Nachmittag hatte Bürgermeister Dr. Alexander Eger die Wand gemeinsam mit Pascal Baumgärtner eingeweiht. Sein Dank galt vor allem den beiden Künstlern sowie den Festivalorganisatoren. Für das Kulturprogramm am Abend steuerte Hauptamtsleiterin Anette Reich von der Gemeinde St. Leon-Rot einige Begrüßungsworte bei - als "spektakulär" und "als etwas Einmaliges für uns" beschrieb sie die Wand und bedankte sich bei Familie Back, insbesondere Schuhhausinhaberin Evelin Meusel, für die Unterstützung des Projekts - "ohne sie wäre das Bild nicht hier". Weiterhin erwähnte sie die Tatsache, dass ebenfalls im Rahmen des Festivals ein Workshop des Jugendzentrums mit Jugendlichen stattgefunden habe, bei dem diese gemeinsam mit Streetart-Künstlern eine Trafo-Station am "Harres" neu gestaltet haben.

Der gebürtige Roter Pascal Baumgärtner sprach in seinen Eröffnungsworten vom Hintergedanken "etwas zurückzubringen" von der Kulturarbeit, die derzeit in Heidelberg entstehe. Für die Wand in St. Leon-Rot habe man bewusst etwas nicht zu "Graffitilastiges" ausgesucht, "das sind ausgebildete Maler, die verstehen etwas von ihrem Handwerk" - eine gute Entscheidung, wie die überaus positive Resonanz auf das Bild zeigt. Sein Dank ging an alle Sponsoren, insbesondere an die Sparkasse Heidelberg, sowie an die Kommunen Heidelberg und St. Leon-Rot. Weitere 30 Sponsoren aus der Wirtschaft unterstützen das Festival. Ebenfalls dankte er Lisa Baumgärtner, Tobias Rehorst und Familie Steinhauser aus Rot für die Unterstützung bei der Organisation im Vorfeld.

Direkt im Anschluss an die Eröffnungsrede des Freitagabends gab es zudem die Möglichkeit, die gegenüber befindlichen Räumlichkeiten der Bürgerinitiative Asyl in St. Leon-Rot (BIA Salero) zu besichtigen. Mitglieder der BIA hatten dort in Zusammenarbeit mit Flüchtlingen ein vielfältiges Büfett mit internationalen Spezialitäten zusammengestellt. Eine Option, die von sehr vielen gerne angenommen wurde und viele neue Gesprächsfäden knüpfte.