In einem Goldsee schwimmen Fantasiewesen: In St. Leon-Rot entstand ein Kunstwerk, das Metropolink-Kurator Pascal Baumgärtner (am Mikrofon) präsentierte. Fotos: Hecker-Petrova

In einem Goldsee schwimmen Fantasiewesen: In St. Leon-Rot entstand ein Kunstwerk, das Metropolink-Kurator Pascal Baumgärtner (am Mikrofon) präsentierte. Fotos: Hecker-Petrova

St. Leon-Rot. (tore) Nach einer Wand des Schuhhauses Back in der Roter Ortsmitte hat St. Leon-Rot ein weiteres Wandkunstwerk zu bieten. Es ist im Rahmen des Metropolink-Festivals entstanden, bei seiner nunmehr dritten Auflage gestalteten Künstler aus aller Welt Hausfassaden auch in Heidelberg und Walldorf. Charakteristisch für das von Pascal Baumgärtner und seinem Team ausgerichtete Festival sind die stimmungsvollen "Vernissagen" für die Wände: Das Ende des öffentlich wahrnehmbaren Gestaltungsprozesses markiert immer eine Eröffnungsfeier, umrahmt mit Musik- und Tanzeinlagen. 13 Wände werden in diesem Jahr neu zum bisherigen Bestand hinzukommen, 36 Künstler aus elf Ländern sind am Start.

In St. Leon-Rot lief die Zeitplanung dieses Jahr nicht ganz rund, Wetterkapriolen sorgten dafür, dass bei der offiziellen Eröffnung des Kunstwerks in der Ernst-Barlach Straße (Richtung Ortsausgang) leider nur erahnt werden konnte, was da entstehen wird.

Dennoch bedankte sich der aus St. Leon-Rot stammende Organisator Pascal Baumgärtner bei den beiden Künstlern David Hérnandes (LIMOW) und Sam3 für ihre Arbeit, die inzwischen auch vollendet wurde. Beide stammen aus dem spanischen Murcia, sind aber international tätig. Hérnandes arbeitet von Heidelberg aus, der publikumsscheue Sam3, der auch nur seinen Künstlernamen preisgibt, lebt dagegen in Athen.

Ehe sie die Wand in St. Leon-Rot angingen, gestalteten sie eine knapp 30 Meter hohe Fassade in Schwäbisch Hall, es folgen Stationen in Turin, Saragossa und Madrid, erläuterte Baumgärtner. Sein Dank galt vor allem den Hausbesitzern für ihre Bereitschaft, die Fassade zur Gestaltung frei zu geben, und ihre Geduld mit kleineren "Unfällen" sowie an die Gemeinde St. Leon-Rot für ihre Unterstützung.

"Ich bin super happy, dass das wieder alles so gut geklappt hat, wir bringen wieder ein Stück Farbe hier in die Gemeinde." Dem Dank an die Hauseigentümer schloss sich auch Bürgermeister Dr. Alexander Eger für die Gemeinde an: "Ich finde es toll, dass sich immer wieder Bürger finden, die ihre Hauswand für ein Kunstwerk zur Verfügung stellen."

Das Gemälde zeigt im Bereich des Dachgiebels eine angedeutete Miniaturausgabe des Hauses selbst in grau, eine Reminiszenz an die Fassade in ihrer ursprünglichen Form, überstrahlt vom Sternenhimmel. Unterhalb dieses Hauses folgt ein große goldene Fläche. Von oben betrachtet gleicht sie einem Kornfeld, stellt sich aber bei näherer Betrachtung als eine Art "Goldsee" heraus, in dem zwei schwarze Fantasietiere schwimmen. Der nun tiefschwarze Sockel der Wand kontrastiert mit diesem Gold. "Die Tiere durchbrechen das zunächst realistische Bild und regen die Fantasie an", so David Hérnandes, dessen Werke gerade durch diese Fantasiewesen geprägt sind.

"Wir wussten am Anfang noch nicht genau, was wir auf die Wand malen wollen, das ist auch immer ein Entwicklungsprozess. Wichtig war uns, dass es sich in die Umgebung einpasst. Außerdem wollten wir es nicht überladen, es ist sehr minimalistisch und direkt angelegt." Direkt vor der Wand inszenierten die beiden Tänzerinnen Elisabeth Kaul und Tess Lucassen eine freie, zeitgenössische Tanzdarbietung im Rahmen der Eröffnung, die - wie das Bild selbst - das angrenzende Feld voll mit einbezog - Anziehung und Abstoßung, Gemeinsamkeit und Gegensatz spiegelten sich in dem surreal anmutenden Tanz wider.

Anschließend folgte im Hof des Anwesens in der Hauptstraße 125 eine Eröffnungsparty, bei der die Band um den amerikanischen Singer-Songwriter Conor O’Brien auftrat. In der alten Scheune des ehemals landwirtschaftlich genutzten Hofes sorgen die eher ruhigen Töne für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Zwei Gitarren, ein Klavier und ein Cello legten das Fundament für die gefühlvolle Stimme O’Briens - neben getragenen Nummern gab es durchaus aber auch Stücke mit mehr Drive. Danach konnte noch zur Musik eines DJs getanzt werden. Pascal Baumgärtners Dank ging an Familie Steinhauser, die den Hof bereits zum zweiten Mal zur Verfügung stellte.

Die neue Wand zeigt besonders auch die Vielfältigkeit des Festivals: Völlig anders als das sehr detailgetreu und wirklichkeitsnah gemalte Werk am Schuhhaus in der Nähe der Kirche, das im vergangenen Jahr gestaltet wurde, zeigt sich das neue Werk eher abstrakt und minimalistisch und wird auf diese Weise wieder andere Reaktionen hervorrufen - aber genau das will Kunst im öffentlichen Raum: anregen, vielleicht auch ein bisschen provozieren und begeistern.