Dank des Membrandaches können Fahrgäste am Bahnhof künftig trockenen Fues vom Parkhaus zu den Zügen gelangen. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (red) Vor knapp vier Wochen wurde in einer spektakulären nächtlichen Aktion das Membrandach über die Gleise gehoben, das nun in seiner ganzen Dimension zu sehen ist: Auf eine Länge von hundert Metern überspannt die an Pylonen aufgehängte Konstruktion den Steg über die Bahngleise von der Walldorfer Seite des Bahnhofs bis zum östlichen Ende des neuen Parkhauses auf der Wieslocher Bahnhofsseite.

Wenn künftig die Busse am Zentralen Busbahnhof auf dem Oberdeck des Parkhauses halten, dann sollen die Fahrgäste trockenen Fußes zu den Zügen gelangen können. Die Wartehäuschen des Busbahnhofs mit seinen fünf Bussteigen sind ebenfalls schon zu sehen. Bis Anfang September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und der zentrale Busbahnhof in Betrieb gehen.

Für 22. September ist ein Bahnhofsfest zur offiziellen Einweihung von Parkhaus und Busbahnhof geplant. Für diesen letzten Teil des Bahnhofsausbaus haben Wiesloch und Walldorf zusammen rund 8,4 Millionen Euro ausgegeben (2,4 Millionen davon sind Zuschüsse). Damit sollen Busse und Bahnen besser verknüpft und bisherige Parkflächen für Gewerbeansiedlungen zurückgewonnen werden.