Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch. Bei einer Einladung der Moscheegemeinde zum Fastenbrechen hatte Mehmet Gencol zufällig neben Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer gesessen. Jetzt saßen sie wieder zusammen, dieses Mal im Rathaus. Denn hier wurde der Wieslocher türkischer Herkunft seitens des Vereins Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar, des Polizeipräsidiums Mannheim und der Stadt Wiesloch für sein couragiertes Verhalten ausgezeichnet.

"Das gehört bei Ihnen kulturell dazu, dass man hilft", stellt Sauer anerkennend fest. Leider geschehe es immer wieder, dass Menschen wegschauten. "Beistehen statt rumstehen" heißt die Initiative, die Beispiele für vorbildliches Handeln und Zivilcourage öffentlich macht. Davon wusste Autohändler Gencol nichts, als er eines Nachts im Februar im Gewerbegebiet Wiesloch aus seinem Auto heraus zwei Männer beobachtete - einen, der am Boden lag und um sein Leben flehte, und darüber einen anderen mit einem großen Messer.

Er habe spontan und instinktiv gehandelt, ohne groß nachzudenken, berichtet der 46-Jährige. "Stopp, aufhören", habe er ganz laut gebrüllt, nachdem er aus seinem Auto ausgestiegen war. Damit sei es ihm gelungen, die Aufmerksamkeit des Täters auf sich zu lenken. Doch nun kam dieser auf ihn zu. Er habe mit der Sache nichts zu tun, er wolle nur helfen, habe er gesagt, beruhigend auf den Mann mit dem Messer eingeredet und sich hinter sein Auto gestellt. Zugleich habe er sich um Mithelfer bemüht und vorbeifahrende Taxifahrer angesprochen.

Doch erst der zweite - ein Landsmann - hielt an und rief die Polizei. Da war der Täter bereits geflohen. Gencol und der Taxifahrer kümmerten sich um das Opfer, das sich als Bewohner der nahe gelegenen Obdachlosenunterkunft zu erkennen gab. Der große und kräftige Mann hatte eine Stichverletzung am Bauch und blutete stark, konnte aber mit ihnen zur nahe gelegenen Diskothek laufen, wo sie ihn bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungskräften versorgten.

Wie der Leiter des Polizeireviers Wiesloch, Polizeioberrat Uwe Schrötel, bestätigt, hatte ein zwanzigjähriger Mitbewohner den schlafenden Obdachlosen heimtückisch mit dem Messer attackiert und ihn bei seiner Flucht auf die Straße verfolgt. Nach dem Eingreifen Gencols habe sich der Täter widerstandslos von der Polizeistreife festnehmen lassen und wurde vor der Jugendkammer des Landgerichts zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Sein Motiv soll Eifersucht gewesen sein.

"Distanz halten, sich nicht in die Situation hineinziehen lassen und mögliche Mithelfer ansprechen, das haben Sie alles richtig gemacht", lobt Schrötel den unerschrockenen Helfer. Der oberste Grundsatz sei: Ich helfe, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen. Denn sonst könne ein Helfer schnell zum Opfer werden und damit sei niemandem geholfen. Aktiv einzugreifen sei immer eine zweischneidige Angelegenheit, betont Schrötel. Zumal es keine gefährlichere Waffe gebe als ein Messer. Ein kleiner Hieb könne bereits tödlich enden, wenn er die Halsschlagader treffe. Schrötel rät grundsätzlich, so schnell wie möglich die Polizei zu rufen.

"Ich hatte keine Sekunde Zeit", entgegnet Gencol. "Alles lief ab wie ein Film." Er selbst sei zwar von Statur eher klein und schmächtig, doch mental stark. Diese Stärke führt er darauf zurück, dass er schon vieles erlebt und eine schwere Kindheit gehabt hat. Er habe sich behaupten müssen. Und so gelang es ihm auch, sich ein Stück weit in den Täter hineinzuversetzen. "Der Junge war völlig neben sich, im Adrenalinrausch. Er hatte den Tunnelblick - ich musste ihn da rausholen, auch um ihn vor sich selbst zu schützen." Vorbereitet gewesen sei er auch durch seinen Bruder, der ihm Judo beigebracht hat. Und durch den Vereinsfußball, der ihn fit machte. Und nicht zuletzt, so sei angemerkt, hat er in Deutschland als Autohändler seinen Weg gemacht. So konnte er mit dem nötigen Selbstbewusstsein auftreten.

Die legendären Worte, "ein kleiner Schritt für einen Mann, ein großer für die Menschheit", habe Neil Armstrong sprechen können, weil er vor seinem Spaziergang auf dem Mond bestens präpariert worden sei, macht Günther Bubenitschek deutlich. Als Geschäftsführer wirbt er für den Verein Kommunale Kriminalprävention und seine Angebote. Das Zivilcouragetraining "Schnell weg! - zwischen Panik und Gewissen" möchte Menschen fit machen für den Ernstfall. Es geht um die Fragen: Was kann ich tun, wenn ich eine brenzlige Situation beobachte? Wie kann ich helfen, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen? In Spielszenen werden die Verhaltensregeln der Polizei geübt.