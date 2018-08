Malsch. (oé) Die Verabschiedung des Etats für 2014 war etwas Besonderes: Nicht so sehr, weil Kämmerin Petra Wacker das Zahlenwerk wegen einer kurzfristigen Erkrankung nicht selbst einbringen konnte, sondern weil es der letzte Haushalt in der fast 29-jährigen Amtszeit von Bürgermeister Werner Knopf war. Der Rathauschef erreicht im kommenden Oktober die Altersgrenze und muss dann aus dem Amt scheiden. Für sein letztes Amtsjahr konnte er jetzt einen "solide geplanten" Haushalt vorlegen, der in seinen Einnahmen und Ausgaben so vorsichtig kalkuliert sei, dass der Bürgermeister noch "Reserven" sieht. Wenn nichts Außergewöhnliches passiere, werde das Zahlenwerk am Ende des Jahres wohl besser aussehen als jetzt geplant, zeigte sich Knopf optimistisch. Der Gemeinderat stimmte dem Etat einstimmig zu.

Geprägt ist der Haushalt 2014 von der "Dynamik des Finanzausgleichs", wie der Rathauschef ausführte. Da Malsch vor zwei Jahren ein ausgesprochen gutes Haushaltsjahr mit hohen Einnahmen und Zuweisungen hatte, folgen nun mit zweijährigem Abstand hohe Umlagenzahlungen. Auch die Einnahmen aus Steuern und Zuwendungen (2014: 4,6 Millionen Euro) sprudeln nicht mehr so wie noch 2012. So hat sich das Gewerbesteueraufkommen seither praktisch halbiert: von 1,3 Millionen voraussichtlich auf 600- bis 700.000 Euro im Jahr 2014. All das führt dazu, dass Malsch die Kosten seines laufenden Betriebs (Verwaltungshaushalt) im kommenden Jahr wohl nicht ganz aufbringen kann und mit Mitteln aus dem Vermögenshaushalt ausgleichen muss. Diese "negative Zuführungsrate" beläuft sich nach den derzeitigen Prognosen auf 126.000 Euro. Allerdings sieht der Bürgermeister hier durchaus noch Chancen auf Besserung.

Insgesamt hat der Haushalt im kommenden Jahr ein Volumen von knapp 9,1 Millionen Euro. Davon entfallen knapp 8,1 Millionen auf den Verwaltungshaushalt, aus dem der laufende Betrieb der Kommune bestritten wird (ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr). Ausdrückliches Lob gab es von den Fraktionen für die engagierte Arbeit der Verwaltung, die in allen Bereichen "schlank" aufgestellt sei (Hans-Peter Haußmann, Freie Wähler). Die Personalkosten schlagen mit 1,1 Millionen Euro zu Buche. Einiges kosten lässt sich die Gemeinde die Kleinkindbetreuung mit insgesamt gut 450.000 Euro an Eigenmitteln (zu denen noch einmal Landeszuschüsse von über 500.000 Euro kommen). Für die Schule schießt die Kommune gut 300.000 zu und bei den beiden Hallen und dem Schwimmbecken sind es zusammen rund 390.000 Euro.

Der Vermögenshaushalt für die Investitionen hat ein Volumen von rund einer Million Euro, die zur Hälfte über eine Entnahme aus der Rücklage und zu knapp einem Viertel aus Grundstücksverkäufen finanziert werden. Der Rest kommt von Zuschüssen. Neue Darlehen sind im kommenden Jahr nicht geplant. Dafür sollen 185.000 Euro an Schulden getilgt werden. Sie sollen damit im kommenden Jahr von derzeit 2,5 auf 2,3 Millionen Euro sinken, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 660 Euro entspricht. "Damit bewegen wir uns im ganz normalen Bereich", so der Bürgermeister.

Die wichtigsten investiven Maßnahmen im kommenden Jahr sind die Weiterführung der Ortskernsanierung, der geplante Wettbewerb für die Neugestaltung des Dorfplatzes sowie die Restfinanzierung des Ausbaus der Alten Poststraße. Außerdem braucht das Rathaus ein neues EDV-Netz. Der Bau des Parkplatzes an der Ecke Hauptstraße/Letzenbergstraße steht im kommenden Jahr gleichfalls an.

Auch wenn die Rücklage von derzeit 1,7 Millionen Euro im kommenden Jahr voraussichtlich um gut 500.000 schmilzt, so bleibt sie mit den verbleibenden 1,2 Millionen Euro doch weiterhin gut gefüllt. Die gesetzliche Mindestsumme läge bei 160.000 Euro, so der Hinweis des Bürgermeisters. Dass die Gemeinde ihre Reserven angreifen muss und selbst keinen Überschuss erwirtschaftet, wurde im Rat gleichwohl kritisch vermerkt. Die Freien Wähler fanden es sogar "sehr bedenklich", dass Vermögen aufgezehrt wird und die Gemeinde somit "von der Substanz lebt". Der Bürgermeister sah es allerdings "nicht so dramatisch". Nun müsse man lediglich wieder einen Teil der 900.000 Euro aus der Rücklage entnehmen, die man vor zwei Jahren mit Blick auf das "Auf und Ab" des Finanzausgleichs vorsorglich eingestellt habe.

Auch in einem anderen Punkt, den die Fraktionen ansprachen, sah Knopf keine Gefahr für den Haushaltsausgleich: in den Plänen des Kindernests, den Trägerverein in eine gemeinnützige Genossenschaft umzuwandeln. Dies könnte zu einem höheren Zuschussbedarf führen. Das Thema wird den Gemeinderat wohl im Januar beschäftigen. Folgenreicher wäre wohl, wenn die kommunalen Bauplätze im Bereich des ehemaligen Posthofes nicht so wie geplant veräußert werden könnten. Dann müsse man "wahrscheinlich mit einem Nachtragshaushalt rechnen", so Robert Krippl (CDU).

Am Ende dankte der Bürgermeister nicht nur dem Gemeinderat für die "gute und sachliche Zusammenarbeit", sondern auch den Bürgern und Gewerbetreibenden für ihre gute Zahlungsmoral ("Wir haben schon seit Jahren keinen Gerichtsvollzieher mehr gebraucht"). Die Hebesätze bleiben in Malsch im kommenden Jahr übrigens unverändert. Lediglich beim Abwasser könnte dem Bürgermeister zufolge ab 2015 eine Anpassung nötig werden, nachdem in den zurückliegenden Jahren Überschüsse an die Gebührenzahler zurückgegeben wurden.