Malsch. (rö) "Das Kindernest ist zu einem kleinen mittelständischen Betrieb geworden", stellte Malschs Bürgermeister Werner Knopf in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats fest. Als Kennzahlen dafür nannte er 30 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von rund 900.000 Euro. "Das Kindernest kann nicht mehr ehrenamtlich geleitet werden, Verantwortung und Aufwand sind zu groß", sagte der Bürgermeister. Deshalb gebe es beim 1995 von einer Gruppe engagierter Eltern gegründeten Verein Überlegungen, diesen ihn eine Genossenschaft umzuwandeln. Außerdem wolle das Kindernest einen hauptamtlichen Geschäftsführer einstellen.

Das war einer der Gründe, warum die Verwaltung dem Gemeinderat den Vertrag über den Betrieb und die Förderung des Kindernests zur Abänderung vorlegte, was am Ende auch einstimmig geschah. Der zweite Grund sind die Einnahmeausfälle, die dem Kindernest aus der vor zwei Jahren vom Gemeinderat beschlossenen Einführung des sogenannten "Württemberger Modells" entstehen. Das Württemberger Modell entlastet Familien mit mehreren Kindern, da Ermäßigungen und Beitragsfreiheit nicht mehr wie früher davon abhängig gemacht werden, ob die Kinder einer Familie gleichzeitig in der Tageseinrichtung sind, sondern da nun alle Kinder einer Familie bis zum 18. Lebensjahr einberechnet werden. Für das Kindernest macht das pro Jahr rund 50.000 Euro weniger Elterngebühren aus, beim katholischen Kindergarten ist es laut dem Bürgermeister ähnlich. "Die Einnahmedefizite variieren, das ist eine komplizierte Rechnung", sagte Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker.

Deshalb schlug die Gemeinde nun vor, die Förderung der Betriebskosten auf einheitlich 75 Prozent festzulegen. Bisher hatte man den Kleinkindbereich mit 68, den Kindergartenbereich mit 63 Prozent gefördert. Mit der Änderung sieht man sowohl die Einnahmedefizite als auch die höheren Personalkosten abgedeckt - für die beabsichtigten Änderungen im Bereich der Geschäftsführung sind nach Ansicht der Verwaltung Kosten in Höhe von zehn Prozent der Bruttopersonalkosten für das pädagogische Personal (die sich laut Kindernest 2014 auf 560.000 Euro belaufen) angemessen, also 56.000 Euro im Jahr. Insgesamt wird die Gemeinde damit im Haushaltsjahr 2014 dem Kindernest einen Zuschuss in Höhe von rund 550.000 Euro ausbezahlen (im Etat eingestellt wurden 530.000 Euro).

Bürgermeister Knopf machte auch deutlich, dass Malsch mit dem Betreuungsangebot in Kindergarten und Kindernest "einen Spitzenplatz im Rhein-Neckar-Kreis" einnehme. Nach seinen Worten gibt es beispielsweise für die ein- bis dreijährigen Kinder eine Betreuungsquote von rund 60 Prozent. Trotzdem gebe es "eine kleine Warteliste", sodass man sich Gedanken über die Einrichtung einer weiteren Gruppe machen müsse, für die es derzeit aber an Platz fehle. Mit dem neuen Vertrag, so der Bürgermeister, wolle man auch verhindern, "dass die Elternbeiträge von Kindergarten und Kindernest auseinanderdriften". Niemand wolle "eine Zwei-Klassen-Gesellschaft", sagte Knopf.

Die Zustimmung der Freien Wähler signalisierte Hans-Peter Haußmann. Dies sei "ein wichtiger Schritt zur nachhaltigen Sicherung des Betreuungsangebots". Das Kindernest könne nicht mehr ehrenamtlich geleitet werden, der neue Vertrag gebe der Einrichtung "Planungssicherheit, um die langfristige Zukunft der Kindertagesstätte zu sichern". Für Robert Krippl (CDU) ist mit den neuen Regelungen "die Finanzierung und der Bestand des Kindernests für die Zukunft gesichert". Die ehrenamtliche Führung des Betriebs könne, auch angesichts der damit verbundenen Verantwortung, niemandem mehr zugemutet werden.