Malsch. (seb) Fast in der letzten Minute erreichte die letzte Bewerbung die Gemeinde: Jetzt sind es vier Kandidaten, die sich ums Bürgermeisteramt in Malsch bewerben. Neben Thomas Glasbrenner aus Rauenberg, Arno Maier, der aus Malsch stammt, und Sibylle Würfel aus Steinsfurt hat auch Helga Koch aus Mannheim ihre Unterlagen eingereicht - nur wenige Stunden vorm Bewerbungsschluss am vergangenen Montag um 18 Uhr.

Jetzt hat der Malscher Gemeindewahlausschuss unter dem Vorsitz von Bürgermeister-Stellvertreter Konrad Fleckenstein einstimmig festgestellt, dass es nur diese vier Bewerber gibt ("Wir haben extra noch einmal im Briefkasten nachgeschaut"). Sie alle haben ihre Unterlagen Fleckenstein zufolge frist- sowie formgerecht und damit "rechtswirksam eingereicht". Auch erfüllen alle Bewerber die sogenannten "materiellen Voraussetzungen", sind nämlich zwischen 25 und 65 Jahre alt. "Es liegen keine Mängel vor", stellte Fleckenstein fest, was auf einhellige Zustimmung im Gremium stieß.

Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 21. September, statt. Ein eventueller zweiter Wahlgang wurde auf den 12. Oktober gelegt. Die vier Bewerber haben am Dienstag, 16. September, die Gelegenheit, sich der Einwohnerschaft vorzustellen. Alle Interessierten sind für 19 Uhr in die Letzenberghalle eingeladen. Die Leitung der Kandidatenvorstellung hat Bürgermeister Werner Knopf. Jeder der Kandidaten erhalte 15 Minuten Redezeit, erläuterte Konrad Fleckenstein. Sie kommen in der Reihenfolge ihrer Bewerbungen an die Reihe: erst Thomas Glasbrenner, dann Sibylle Würfel, Arno Maier und schließlich Helga Koch. Danach erhalten die Bürger Gelegenheit, Fragen an die Kandidaten zu stellen und in Dialog mit ihnen zu treten.

Helga Koch ist, wie zu erfahren war, 60 Jahre alt und Einzelhandelskauffrau. Bei ihr steht ein Auftritt in der Öffentlichkeit noch aus, während die anderen drei Bewerber nicht nur mit Porträts in der Rhein-Neckar-Zeitung, sondern auch bei öffentlichen Veranstaltungen präsent waren. Thomas Glasbrenner ist Diplom-Verwaltungswirt und zurzeit der Leiter des Rauenberger Bauamts. Sibylle Würfel ist Teamleiterin im Organisationsmanagement der kreiseigenen Abfallverwertungsgesellschaft AVR und für die CDU im Stadtrat Sinsheims und Ortschaftsrätin in Steinsfurt. Arno Maier war bis zur jüngsten Kommunalwahl CDU-Rat in Malsch, ist Diplom-Ingenieur, hat Forstwirtschaft studiert und arbeitet bei der Klimaschutz- und Energieagentur des Landes in Karlsruhe.