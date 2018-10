Volles Haus: Über 600 Bürger der Gemeinde Malsch zeigten am Dienstag ihr Interesse an den Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag. Foto: Pfeifer

Volles Haus: Über 600 Bürger der Gemeinde Malsch zeigten am Dienstag ihr Interesse an den Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag. Foto: Pfeifer

Malsch. (oé) Wer tritt die Nachfolge von Bürgermeister Werner Knopf an, der die Geschicke der Letzenberggemeinde fast 30 Jahre lang gelenkt hat? Diese Frage stößt in Malsch ganz offensichtlich auf brennendes Interesse. Anders ist es nicht zu erklären, dass die Letzenberghalle bei der Kandidatenvorstellung der Gemeinde am Dienstagabend praktisch bis auf den letzten Platz besetzt war. Über 600 Besucher waren gekommen, um mitzuerleben, wie sich die vier Bürgermeisterkandidaten Thomas Glasbrenner, Sibylle Würfel, Arno Maier und Helga Koch präsentierten. Fünf Tage vor der Wahl am kommenden Sonntag (21. September) hatten alle vier zunächst die Gelegenheit, sich und ihr Programm in einem viertelstündigen Statement vorzustellen, um sich dann den Fragen der Bürger zu stellen. Mit Humor und Geschick leitete Bürgermeister Werner Knopf die Versammlung, die über die gesamten gut zwei Stunden hinweg in völlig ruhigen und geordneten Bahnen verlief.

Die Kandidaten stellten sich in der Reihenfolge vor, in der ihre Bewerbungen eingegangen waren. Den Auftakt machte Thomas Glasbrenner. Der 43-jährige Diplom-Verwaltungswirt und Leiter des Rauenberger Bauamts verwies auf seine 18-jährige Berufserfahrung im Verwaltungsfach und stellte sich als ein Kandidat vor, der sein Handwerk "von Grund auf gelernt" hat, der "parteilos und unabhängig ist und es auch bleibt" und der das Bürgermeisteramt "mit Herz und Verstand" und im "offenen Dialog" mit dem Bürger ausüben will. Glasbrenner glaubt, dass er für das Amt Fachwissen, Führungskompetenz, Belastbarkeit und ein "hohes Maß an sozialer Kompetenz" mitbringt. Als Ziele formulierte er den Erhalt vorhandener Werte und die Schaffung "neuer Qualitäten" sowohl in den Bereichen Bauen, Wohnen und Leben als auch beim sozialen Miteinander. Letzterem sollen auch neue Einrichtungen wie ein Jugendbeirat oder ein Seniorenbeauftragter dienen, die Glasbrenner schaffen will. Die Stärkung des Malscher Gewerbes ist für den 43-Jährigen "Chefsache" und all seine "Kompetenz und Erfahrung" will er in eine zukunftsweisende Ortskernsanierung einbringen, besonders in den Erhalt der innerörtlichen Versorgung mit den Dingen des täglichen Bedarfs. "Da will ich nichts unversucht lassen", so Glasbrenner.

Sibylle Würfel (CDU) blickte in ihrer Vorstellung auf die vergangenen sechs Wochen zurück, in denen sie täglich in Malsch unterwegs war und rund 1300 Hausbesuche absolvierte. Über 150 Hinweise und Anregungen hat sie dabei in ihrem kleinen Notizbuch vermerkt. Um diese Themen wolle sie sich im Falle ihrer Wahl kümmern, Wahlgeschenke oder Wahlversprechen habe sie hingegen keine dabei, erklärte die Kandidatin. Sie zeigte sich überzeugt, dass die Gemeinde "in Zeiten neuer Herausforderungen" weniger einen Verwalter brauche als einen "tüchtigen Manager", der allerdings auch "Menschlichkeit verkörpern" müsse und nicht überall den "bedenklichen Beamtenblick aufsetzen" dürfe. Als Frau, die "Beruf, Familie und Haushalt" organisiere und dabei "täglich Führungsqualitäten" zeige, sieht sich die 46-jährige Teamleiterin im Organisationsmanagement der AVR für diese neue Aufgabe bestens gerüstet. Ihre Amtsführung würde sie unter das Motto "Anpacken, Arbeiten, Anstrengen" stellen und sich vor allem für "Transparenz und Mitsprache der Bürger" starkmachen. Dies sei gerade auch beim umstrittenen Baugebiet "Sauermichel" ihr Ansatzpunkt, unterstrich Sibylle Würfel.

Auch wenn laut Statistik 90 Prozent aller Bürgermeister von außerhalb kommen - für Arno Maier ist dies kein Grund, auf die "Herzensangelegenheit" einer Kandidatur in seinem Heimatort Malsch zu verzichten. Alles andere würde seiner Meinung nach auch von "sehr wenig Entschlossenheit" zeugen. Er möchte gerne "ein engagierter und leidenschaftlicher Bürgermeister" in Malsch "und nur in Malsch" sein. Hier sieht sich der Kandidat "sehr gut vernetzt", hat "die Innensicht der Gemeinde" und kennt "ihren Charakter", kurzum: Er denke, dass er zu Malsch passe, so der 41-jährige Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Forstwirtschaft. Förster haben seinen Worten zufolge "nicht nur mit Bäumen zu tun", sondern sind "Generalisten", die auch "Bürgermeister können", wie viele seiner Kollegen bewiesen. Als Bürgermeister würde er "gleich im neuen Jahr" mit dem Gemeinderat gerne in eine moderierte Klausur gehen, um ein Leitbild zu entwickeln, "wo Malsch in zehn Jahren stehen soll". Auch ein Bürgerabend zu den Themen "Mälscher Markt" und Fasching steht ganz oben auf der Agenda Arno Maiers, der Reizthemen wie die Tongrubenerweiterung zu "Lernobjekten einer gelingenden Kommunikation" machen will.

Bei Weitem nicht ausgeschöpft wurde die 15-Minuten-Frist der Vorstellung von der vierten Bewerberin Helga Koch, die als Kandidatin der NPD auftrat und sich darauf beschränkte, den Bürgern ein "offenes Ohr" zu versprechen und den "idyllischen Ort" Malsch so erhalten zu wollen, "wie er jetzt ist".

Nicht nur hier, sondern auch in der anschließenden Fragerunde wurde deutlich, dass die Mannheimerin wenig vertraut war mit den kommunalpolitischen Themen der Letzenberggemeinde. Diese kamen in der Fragerunde alle der Reihe nach zur Sprache: vom Öffentlichen Personennahverkehr und der Anbindung des Bahnhofs Rot-Malsch über die Neugestaltung des Dorfplatzes (hier waren sich die Kandidaten einig, dass zunächst der Ideenwettbewerb abgewartet werden sollte) bis hin zur Parkplatznot und der Verkehrssituation in der Hauptstraße. Natürlich wurde auch die umstrittene Ausweisung des neuen Wohngebietes "Sauermichel" erneut ausführlich thematisiert, die Kandidaten schilderten, was sie in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit bevorzugt angehen würden, und gaben am Ende sogar schmunzelnd Auskunft darüber, was sie als ihre persönliche Schwäche ansehen: sympathischer Ausklang einer gelungenen Veranstaltung, die Bürgermeister Knopf mit der Bitte beendete, dass Malschs Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und am Sonntag zur Urne gehen.