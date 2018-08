Von Anton Ottmann

Walldorf. Ellen erzählt in einer schlaflosen Nacht von ihrem Leben, ihrem Heimatdorf in der Nähe von Karlsruhe, ihren Jugenderinnerungen und ersten Lieben, von ihrer Tochter und einem kleinen Renaissance-Chor, den ihr Vater ins Leben rief und der immer nur das Lied "Komm, schwerer Schlaf" probt. Die Schlafforscherin ist, neben Marthe, die Hauptfigur im Roman "Vom Schlafen und Verschwinden" der Autorin Katharina Hagena. Sie stellte ihr neustes Buch im Rahmen der Literaturtage vor.

Katharina Hagena wurde in Karlsruhe geboren und wohnt mit ihrer Familie in Hamburg. Sie hat Anglistik und Germanistik studiert, über James Joyce' "Ulysses" promoviert und ihr erster Roman "Der Geschmack von Apfelkernen" war mit einer Million verkaufter Exemplare gleich ein großer Erfolg. Die Germanistin Kerstin Jürgensen sprach mit ihr im Luxor-Filmpalast, wo später auch die Verfilmung ihres Erfolgsromans gezeigt wurde. Die Schriftstellerin erzählte, dass sie zu einem Thema zuerst wahllos Fakten sammle und sich dann, bei vorgegebenem Ziel, vollkommen von der Fantasie leiten lasse. Sie sei durchlässig für Dinge, "die von innen an einen herantreten". Sie bewege sich im Roman zwar gerne an Orten, die sie kenne. Das bedeute aber nicht, dass das Geschriebene einen realen Bezug habe.

Im Buch geht es um "erinnern, schlafen, vergessen, verschwinden", einen sich immer wiederholenden geistigen Prozess, der schließlich mit dem Tod endet. Hinter allem steht wohl die philosophische Frage: Was ist Leben? Existieren wir wirklich oder bilden wir es uns nur ein? Aus dieser Sicht kann man verstehen, was Katharina Hagena zu Beginn ihrer Lesung sagte: "Ich glaube immer weniger, dass es Erinnerungen gibt."

Ellen und Marthe beschreiben in "Vom Schlafen und Verschwinden" eine Welt aus Realität und Fantasie. Die beiden Frauen sind sich anfangs fremd, sie verbindet aber ein tragisches Geheimnis, das erst am Ende offenbar wird. Katharina Hagena mochte es bei der Lesung "aus Marktgründen" nicht verraten. Die Besucher hörten Einzelszenen, so wie die, als Marthe auf der Rathaustreppe einem Eisvogel nachschaut und von ihrem verschwundenen Sohn träumt. "Was verschwindet, verlangt danach, gefunden zu werden. Was verschwunden ist, kann wieder gefunden werden." Oder von Ellen, die sich an einen Ausflug mit ihren beiden Jugendfreunden in den Schwarzwald erinnert, um dort Drachen steigen zu lassen. Dort kam es zum ersten Kuss und sie musste schmerzhaft feststellen, dass dadurch die jugendliche Unbekümmertheit und das "Gleichgewicht" zwischen den dreien zerstört wurde.

Sehr feinfühlig und manchmal mit einem Spritzer Humor erzählt die Autorin von Liebe und Sehnsucht, von Bindungen zwischen Menschen und Trennungsschmerz. Sie porträtiert auch ihre Heimat um Karlsruhe mit viel Liebe zum Detail und großer Ausdruckskraft. In den Abschnitten, die sie am Abend las, war bedauerlicherweise wenig von den zentralen Themen des Buches, dem Schlaf und der Schlaflosigkeit, dem Vergessen und der Demenz, dem Loslassen und Sterben die Rede. "Anfangs war es etwas schwer, den roten Faden zu entdecken" und "Ich stolperte etwas unbeholfen in die Geschichte" ist in einer Rezension nachzulesen. Vielleicht war das auch der Grund, warum die gebannt lauschenden Zuhörer am Ende keine Fragen mehr an die Autorin hatten.