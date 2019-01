Sten Nadolny, in der Region seit der Aktion '2lesen1' bestens bekannt, fesselte am Sonntagabend seine Zuhörer im voll besetzten Kinosaal 'Black' des Luxor-Filmpalasts. Der Autor las im Rahmen der Literaturtage aus seinem aktuellen Roman 'Weitlings Sommerfrische'. Fotos: Pfeifer

Von Anton Ottmann

Walldorf. Viele Schriftsteller stellen bei Lesungen die Handlung nur in Abrissen vor und verraten auf keinen Fall das oft überraschende Ende. Wenn sie denken, damit die Spannung erhöhen zu können, hätten sie den Autor Sten Nadolny bei den Baden-Württembergischen Literaturtagen im Luxor-Filmpalast in Walldorf hören sollen. Eingangs erzählte Nadolny, den viele noch von der "Entdeckung der Langsamkeit" bei der Aktion "2lesen1" (zwei Städte lesen ein Buch) kennen, bereitwillig die Handlung seines neuesten Buches "Weitlings Sommerfrische" bis zum Ende. Auch, dass er eigentlich die Absicht hatte, eine Art Märchenbuch zu schreiben, in dem die Gesetze der Zeit außer Kraft gesetzt sind. Anschließend trug er dann quer durch das Buch Textteile so vor, dass der Zuhörer am Ende den Eindruck hatte, es selbst komplett gelesen zu haben. Seine sonore, unaufgeregte Stimme zusammen mit der alle Zeit der Welt habende Vortragsweise schlugen die Zuhörer in ihren Bann.

Am Ende hatte das begeisterte Publikum verstanden, was Sten Nadolny am Anfang sagte: "Nicht der Ausgang eines Romans macht ihn spannend, sondern wie er geschrieben ist." Und schreiben kann Nadolny: Er ist ein scharfer Beobachter, der den Alltag und menschliches Verhalten in einer klaren direkten Sprache treffend und mit feiner Ironie schildert. Beeindruckend ist auch, wie er konsequent die Zeitreise des Protagonisten in seine eigene Vergangenheit und zurück durchkonstruiert.

Nadolny erzählt in "Weitlings Sommerfrische" von einem pensionierten Richter, der am Chiemsee in seinem ehemaligen Elternhaus Urlaub macht. Bei einem Segeltörn wird er von einem Unwetter überrascht und alarmiert die Seewacht. Bevor die ihn bergen kann, schlägt ein Blitz neben ihm ein und katapultiert seinen "Geist" in das Jahr 1958, in dem er als 16-jähriger Willy einen ähnlichen Unfall erlitt. Er erlebt nicht nur erneut seine damalige Bergung, sondern auch sein Leben mit Eltern, Freunden und in der Schule. Gleichzeitig muss er feststellen, dass sich seine Erinnerungen in vielem von dem tatsächlichen Leben des Jungen unterscheiden. Nur allmählich akzeptiert er die Schwächen des jungen Mannes und versöhnt sich so mit seiner Vergangenheit. Als Geist führt er durchaus ein eigenes Gedankenleben, das sich von dem des Jungen unterscheidet, kann sich aber nur von Willy wegbewegen, wenn dieser schläft. Lange müht er sich erfolglos, mit seiner Umwelt Kontakt aufzunehmen, nicht mal zu Willy, seinem eigenen Ich, kann er das. Schließlich gelingt ihm dies mit seinem Großvater, der auch schon mal auf Zeitreise gewesen ist und diesen Zustand mit "Sommerfrische" bezeichnet.

Eine goldene Patrone, die dem amerikanischen General Patton beim Urinieren 1945 in den See gefallen ist, bringt ihn endlich in die Gegenwart zurück. Nach seiner Rettung im gegenwärtigen Leben als Wilhelm Weitling muss er feststellen, dass das Abtauchen in die Vergangenheit auch die Gegenwart nachhaltig verändert hat. Er lebt zwar immer noch an der Seite seiner geliebten Frau Astrid, hat aber plötzlich Tochter und Enkelin und ist nicht mehr Jurist, sondern Schriftsteller. Und dann erlebt er zwei Jahre nach seiner Rückkehr eine Zeitreise in die umgekehrte Richtung. Es erscheint ihm seine Enkelin Nike als Geist, die als 68-jährige Frau im Jahr 2072 ihre "Sommerfrische" erlebt und zu ihm ins Jahr 2012 zurückkehrt.

Nadolny hat mit "Weitlings Sommerfrische" einen sehr vielschichtigen Roman geschrieben, in dem er sich mit der eigenen Biografie auseinandersetzt, sie mit dem Zeitbild der fünfziger Jahre verwebt und mit den Gedanken spielt, wie es wäre, wenn man auf der fortschreitenden Zeitskala als menschlicher Geist vor- und zurückspringen könnte. Er weiß, dass sein Buch bei den Lesern als schwierig gilt, weil sie sich nicht darauf einlassen können, dass die üblichen physikalischen Gesetze außer Kraft gesetzt sind. Ihnen fehle die naive Sicht eines Kindes, für das es nichts Ungewöhnliches sei, wenn plötzlich ein Geist erscheine.

Eine Zuhörerin, der es sicherlich wie vielen anderen auch ging, gestand in der anschließenden Fragerunde, dass sie das Buch gelesen, aber erst jetzt nach seinen Erläuterungen verstanden habe. Dies tut keinen Abbruch daran, dass Nadolny mit diesem Buch, neben "Der Entdeckung der Langsamkeit", ein weiterer großer Wurf gelungen ist.