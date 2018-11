Von Sabine Hebbelmann

Schatthausen. Sie habe Bedenken, in einem katholischen Haus zu lesen, sagt Tina Stroheker beim Literaturabend im gut gefüllten Gemeindehaus in Schatthausen und schmunzelt. Ihr neuer Band "Luftpost für eine Stelzengängerin - Notate vom Lieben" erzählt eine Geschichte in neunzig Prosagedichten, ein ganzes Buch voller Liebespoesie - sinnlich und empfindsam - als "Hommage einer Frau an eine Frau". "Aber Vorsicht, solche Post muss leicht sein, ganz leicht", endet sie ihren Vortrag.

Weniger um Erotik als um das Eigenleben der Sprache geht es dem Heidelberger Lyriker, Herausgeber und Übersetzer Hans Thill in dem Gedicht "Das heiße Fleisch der Wörter". Dass das Lachen eine poetische Tätigkeit sei, hat der Huchel-Preis-Träger und Mitgründer der Heidelberger Verlags "Das Wunderhorn" einmal in einem Interview gesagt. Jedenfalls trägt das in eigenwilligem Metrum vorgetragene surrealistische Gedicht zur Erheiterung bei.

"Das Wisperzimmer", so der Titel ihres neuen Gedichtbands, stellt für die junge Lyrikerin Marie T. Martin aus Freiburg nach eigenen Aussagen einen "inneren Echoraum" dar. Hier lässt sie poetische Naturmetaphorik auf Realismus treffen, Karpfen im Chor singen, Grasnarben mit Salbe bestreichen und Sätze mit einem Notenschlüssel aufschließen. "Wir tragen Strandhafer und Sand in unseren Plastiktaschen", liest sie und will im Gedicht die Hände blau malen, auf ein Hochhaus steigen und dem Himmel winken. Eva Christina Zeller aus Tübingen setzt sich in dem Gedichtband "Die Erfindung Deiner Anwesenheit" mit dem Tod des Geliebten auseinander. "Mach ihm Platz neben dir", rät sie ihrem lyrischen Selbst und: "Leg ihm Sehnsuchtsbrot auf die Fensterbank". Schön auch die Formulierung "hinter der nächsten Stundenkurve".

Da "stöckeln sie paarweise" und man höre "Abspeckgeplapper": Matthias Kehle, Landesvorsitzender des Verbands Deutscher Schriftsteller aus Karlsruhe, beschreibt in seinem aktuellen Band "Scherbenballett" eine Szene im Park vor seiner Haustür. "Bein hoch auf der Volksbank - Finger spitz auf die hohe Kante", liest er. Einen Monatszyklus und Impressionen aus dem Regionalexpress präsentiert er in charakteristisch knappem Ton.

"Fünf in einer Nacht - Dichter dran, aufgemacht!", lautete das Motto des Abends im Rahmen der 30. Baden-Württembergischen Literaturtage. Die sehr unterschiedlichen lyrischen Töne wechselten mit den musikalischen der Band "The Good Ship Kangaroo", die mit gut gelauntem Folk-Sound zur gelösten Stimmung beitrug. Mit Kulturamtschef Manfred Kurz hatte Matthias Kehle nach Autoren Ausschau gehalten, die in letzter Zeit Gedichte veröffentlicht haben. Den Abend organisiert und das Büfett gerichtet hatte Edeltraut Schuckert mit Mitgliedern des Fördervereins Katholisches Gemeindehaus.