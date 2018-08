Mühlhausen/Rettigheim/Malsch. (rka) Seit September 2009 gibt es den Jakobsweg zwischen Rothenburg ob der Tauber und dem Kaiserdom in Speyer. Der Weg wird seitdem gut angenommen und allseits gelobt. Ein Pilger schrieb ins Gästebuch der Jakobusinitiative Mühlhausen: "Allein hier zu pilgern, ist ganz toll und gibt neue Lebenserfahrungen. Bin 39 Jahre alt und hatte schon vergessen, wie gut die Natur riecht und wie schön sie klingt. Kann den Weg nur weiterempfehlen." Ein anderer Pilger: "Ich bin über Pfingsten auf dem Jakobsweg gewandert. Es waren tolle Tage mit vielen freundlichen und hilfsbereiten Menschen." Vor zwei Jahren hatte man entlang des Weges eine alte Tradition aufgegriffen, das Fest des heiligen Jakobus mit einem Pilgertreffen zu begehen. So fanden auch in diesem Jahr entlang des Weges verschiedene Sternmärsche und Pilgerwanderungen statt, so in Rothenburg ob der Tauber, bei der Annakapelle in Mulfingen, an der Ganggolfkapelle in Neudenau und auf dem Letzenberg.

Bei hochsommerlichen Temperaturen waren ungefähr 50 Pilger aus nah und fern der Einladung der Jakobusinitiative Mühlhausen zu einer Pilgerwanderung auf den Letzenberg gefolgt. Zu Beginn feierte Pater Friedrich Kretz in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Rettigheim, deren zweiter Patron der heilige Jakobus ist, einen Festgottesdienst. Kretz stellte das Pilgern unter drei Gesichtspunkte: Aufbrechen, Unterwegssein und Ankommen. Am Beispiel des biblischen Stammvaters Abraham erläuterte er Wege als "Veränderungsprozesse". Die Verheißung verspreche keine plötzliche Veränderung, sondern brauche Zeit. Doch heutzutage herrsche Ungeduld vor: "Wollen wir nicht alles gleich?", so die Frage des Predigers, der Vertrauen in die Zusagen Gottes anmahnte: "Gott lässt sich nicht ins Handwerk pfuschen." Zunächst müsse der Mensch zur Ruhe kommen, die Stimme der Hoffnung neu hören und nach einer offenen Spiritualität Ausschau halten, die zum Himmel gerichtet sei. Friedrich Kretz zeigte sich davon überzeugt, dass in jedem Menschen ein "Pilger-Gen" schlummert. Mit dem Aufbruch mache er schon klar, dass dieses Leben nur eine "Durchgangsstation" ist auf ein von Gott gegebenes Ziel. Wenn der Pilger aufbreche, gehe er mit Vertrauen, lasse alle Sicherheiten los. So lade das Pilgern dazu ein, "vertrauend vorwärts zu gehen und zuzulassen, dass wir uns wandernd verändern".

Nach dem Gottesdienst machten sich die Jakobspilger auf den spirituellen Weg zum Letzenberg. Mit dem Pilgersegen vor der Statue des heiligen Jakobus in der Pfarrkirche in Rettigheim wurden sie von Pater Kretz auf den Weg geschickt. Unter den Jakobspilgern befand sich auch eine Gruppe vom Pilgerstammtisch Speyer, die das ganze Jahr über Gedankenaustausch und Geselligkeit pflegen. Auf einem schattigen Plätzchen bei der Schule in Malsch wählte Pater Kretz als Meditation das Thema "Aufbrechen". "Im ersten Schritt liegt der ganze Weg", so der wichtigste Impuls. Dazu sang man passende Lieder und sprach Gebete. Der weitere Weg führte den Kirchberg hinunter, am Zehntkeller vorbei und dann auf der Straße zum Letzenberg. An einer Station des Kreuzwegs folgte ein weiterer Halt zum Thema "Unterwegssein". Auf dem Weg nehme sich der Pilger als Mensch mit seinen Stärken und Schwächen deutlicher wahr. Der Weg führte dann steil aufwärts vorbei an den Weinbergen mit der Kapelle "Sieben Schmerzen Mariens".

Von oben reichte der Blick an diesem herrlichen Sommertag über die Rheinebene, zum Odenwald, über den Kraichgau bis zum Schwarzwald. Die Pilger versammelten sich auf dem Platz vor der Kapelle, um eine Meditation über das "Ankommen" zu hören. Pater Kretz berichtete von eigenen Erfahrungen bei der Ankunft in Santiago de Compostela. Hier sei ihm klar geworden, dass auch Santiago nur ein Zwischenziel sein kann, dass der Lebensweg weitergeht. Die Zukunft mit dem "Endziel Gott" solle der Pilger immer vor Augen haben. Mit dem Lied "Nun danket alle Gott" beendeten die Wallfahrer ihr Pilgertreffen. Auf dem Vorplatz gab es danach noch ein gemütliches Beisammensein mit guten Gesprächen über Erfahrungen auf Jakobswegen und Planungen für weitere Pilgerreisen.