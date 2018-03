Wiesloch. (hds) Er stellte die "Machenschaften" mancher Unternehmen bezüglich der Löhne an den Pranger und brach eine Lanze für die Gemeinschaftsschule: Beim Abschluss einer kleinen Kraichgau-Rundreise im Palatin nahm Claus Schmiedel, SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag, zu aktuellen Themen Stellung. Seit 2002 bereist jeweils eine Delegation der Fraktion regelmäßig das "Ländle", um getreu dem Motto "Nah bei den Menschen" das direkte Gespräch mit Vereinen, Institutionen oder Unternehmen zu suchen und sich vor Ort ein Bild von Entwicklungsperspektiven zu machen. "Aber auch, um unsere Standpunkte zu unterschiedlichen Themen zu vermitteln und um Anregungen aufzunehmen", erläuterte Rosa Grünstein, die zusammen mit ihrem Fraktionskollegen Thomas Funk aus Sinsheim den Fraktionschef begleitete.

Zuvor hatten die Sozialdemokraten die Gemeinschaftsschule in Bammental und ein Solartechnikunternehmen in Hockenheim besucht. Auch informierten sie sich in Schatthausen über die Arbeit des Vereins "Hohenhardter 7", die Rosa Grünstein begeisterte: "Da wird Unglaubliches geleistet. Sich so um das Gemeinwohl zu kümmern und eine Anlaufstelle für die Bürger zu schaffen, ist eine tolle Leistung."

Claus Schmiedel nutzte die Gelegenheit, vor den zahlreichen Gästen aus Wirtschaft, Politik, Vereinen und Schulen zu den Themen "Bildung" sowie "Arbeitsplatzsituation" Stellung zu beziehen. "Die Bildungspolitik liegt uns besonders am Herzen." Er verwies auf eine aktuelle Studie, der zufolge Kinder, die Krippen besuchen, in der Schule bessere Leistungen erzielen. "Für uns eine Bestätigung, uns vor allem für die Betreuung unter Dreijähriger vehement einzusetzen und dafür auch die entsprechenden Gelder in die Hand zu nehmen", meinte der SPD-Fraktionschef. Es könne nicht angehen, dass die jetzige Bundesregierung gar eine Prämie - das Betreuungsgeld - zahle und Kindern so die Möglichkeit eines Krippenbesuchs nehme. "Die Vorbereitung auf das Schulleben beginnt nicht mit dem ersten Schultag, sondern bereits davor. Wir wollen ein ganzheitliches System", so Schmiedel.

Große Skepsis herrsche bei vielen bezüglich der Gemeinschaftsschule. "Wir werden oft gefragt, warum man denn unbedingt ein doch funktionierendes System verändern muss", meinte Schmiedel. Sinn der Gemeinschaftsschule sei, unterschiedliche Begabungen über ein sinnvolles, pädagogisches Konzept zu fördern. Im "alten System" würden derzeit einheitliche Lehrinhalte angeboten, ohne dabei aber auf die individuellen Fähigkeiten der Einzelnen einzugehen. Über die Leistungsfähigkeit einer funktionierenden Gemeinschaftsschule informierten sich die SPD-Landtagsabgeordneten in Bammental: "Dort konnten wir Begeisterung, Engagement und individuelles Lernen beobachten. Und es macht allen Spaß: den Schülern und auch den Lehrern", freute sich Schmiedel. Die Landesregierung habe bis jetzt rund 350 Millionen in Sachen Bildung zur Verfügung gestellt und dabei vor allem den Ausbau des Kindergartenplatzangebots im Auge gehabt. Mittelfristig soll eine Milliarde für den Bildungsbereich aufgewendet werden.

"Aber eine weitere Aufstockung bei den Lehrern können wir uns nicht leisten und dies ist auch nicht nötig, denn derzeit haben wir in Baden-Württemberg fast 65 000 Schüler weniger als noch vor einigen Jahren." Es gehe nun darum, die vorhandenen Lehrkräfte sinnvoll einzusetzen und mancherorts "Luxusbesetzungen" auszudünnen. Bezüglich eines Ausbildungsabschlusses hat die SPD laut Schmiedel die Gruppe der 20- bis 30-Jährigen im Visier: Gerade dort gibt es Defizite, rund 20 Prozent haben keinen vernünftigen Abschluss und gleiten zwangsläufig in ein niedriges Lohnniveau ab.

Kritisch äußerte sich Schmiedel über "Lohndumping durch die Hintertür", das viele Unternehmen betrieben. "Erst Leiharbeit, jetzt die unsäglichen Werkverträge, die sozialen Unfrieden in den Unternehmen mit sich bringen", so Schmiedel. Das verletze den Kern der sozialen Marktwirtschaft. "Wir können als Exportweltmeister den Wettbewerb nur über Qualität und nicht über den Preis gewinnen. Wirtschaftliche Vernunft geht nur in Zusammenarbeit mit sozialer Vernunft", zeigte er sich kämpferisch.

Grußworte sprachen Klaus Rothenhöfer als OB-Vertreter und Landrat Stefan Dallinger. Rothenhöfer informierte die erstaunten Besucher, dass Wiesloch aufgrund der "Volkszählungswerte" nun tatsächlich rund vier Prozent weniger Einwohner hat. Landrat Dallinger, der Christdemokrat, bekundete humorvoll seine Verbundenheit zur SPD: "Meine Initialen stimmen mit denen Ihrer Partei überein", meinte er. Des Rätsels Lösung: Sein voller Name lautet Stefan Paul Dallinger. Schmiedels Konter: "Da passen sie doch gut zu uns."