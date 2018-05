Dielheim. (rö) Dielheims Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, einen Lärmaktionsplan erstellen zu lassen. Mit der Aufgabe wurde das Büro Koehler und Leutwein beauftragt, das bereits in einigen Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises (unter anderem auch in Wiesloch) Lärmaktionspläne erarbeitet hat, und dies parallel zu Dielheim auch in Rauenberg tun soll. An Kosten entstehen zunächst 5000 Euro, die vom Gemeinderat außerplanmäßig bewilligt wurden.

Die Hintergründe erläuterte Ordnungsamtsleiter Uwe Bender. Demnach hat die Landesanstalt für Umweltschutz, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg bereits Anfang 2013 ihre Ergebnisse der strategischen Lärmkartierung nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie veröffentlicht. Es wurden alle Hauptverkehrsstraßen lärmkartiert, für die auf der Basis der Bundesverkehrswegezählung von 2010 ein durchschnittlicher täglicher Verkehr von mehr als 8200 Fahrzeugen bekannt war. In Dielheim wurden die L 612 und die K 4170 als Straßen identifiziert, die diese Kriterien erfüllen. Aus der Betroffenheitsanalyse geht laut Bender hervor, dass 177 Einwohner von einem Lärmpegel von mindestens 65 dB(A) betroffen sind, 94 Einwohner sogar von mindestens 70 dB(A). Damit seien die Kriterien gegeben, die die Aufstellung eines Lärmaktionsplans durch die Gemeinde erfordern. Mit diesem soll die Verringerung unzumutbarer Lärmbeeinträchtigungen geplant und der Schutz bisher ruhiger Gebiete gesichert werden. In einem ersten Schritt soll jetzt die Lärmkartierung erfolgen. Handlungsbedarf vermutet man, auch ohne schon Zahlen vorliegen zu haben, in der Haupt-, Wieslocher und Horrenberger Straße sowie im Ortsteil Balzfeld im Bereich der Autobahn.

Auf die Frage von Erich Riedling (CDU), welche weiteren Kosten anschließend auf die Gemeinde zukommen, erläuterte Uwe Bender, dass man zunächst einmal die Kartierung erstellen und der EU melden müsse. "Darum kommen wir nicht herum", sagte er. Wie es danach weitergehe, sei dann aber Sache der Gemeinde. "Ich finde es gut, dass die Lärmsituation erfasst wird", sagte Markus Wodopia (SPD). Wenn es dann an konkrete Maßnahmen und ihre Finanzierung gehe, müssten seiner Meinung nach aber auch Bund, Land und Kreis mit im Boot sein. "Eine gute Investition", sah Ernst Hofstetter (CDU), der ebenfalls forderte: "Wenn der Lärmpegel gesundheitsschädlich ist, muss der Straßenträger tätig werden." Josef Blum (SPD) prophezeite: "Das wird noch zu spannenden Diskussionen mit dem Baulastträger der Autobahn führen." Mehrere Gemeinderäte äußerten sich zudem kritisch, dass der Lärm wohl nur nach der Verkehrsbelastung berechnet, nicht aber tatsächlich gemessen wird. Trotzdem wurde die Erstellung des Lärmaktionsplans am Ende einhellig beschlossen.