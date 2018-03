St. Leon-Rot. (seb) Die Lärmwert-Berechnungen, an denen St. Leon-Rots Gemeinderat in der Vergangenheit noch starke Kritik übte, könnten sich als bestes verfügbares Argument gegenüber dem Regierungspräsidium für eine Verbesserung des Lärmschutzes erweisen.

Die Lärm-Messungen, die für je eine Woche im Oktober und Dezember 2013 an der A 5 stattfanden, sind es jedenfalls nicht. Der Ausschuss für Technik und Umwelt hatte den Auftrag im September für insgesamt 18.000 Euro vergeben. Die Ergebnisse, die Rico Schimmel vom Ingenieurbüro Grigo und Frank Rogner vom Ingenieurbüro Köhler & Leutwein nun vorstellten, liegen durchweg unter den Werten, die die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) errechnete.

Und das, obwohl die Verkehrsdichte, gerade was den Schwerlastverkehr angeht, im Oktober und Dezember mit rund 113.000 Fahrzeugen täglich ihnen zufolge "deutlich höher" war als im Jahresschnitt (104.000). Zwar ist es in der gesamten Gemeinde immer noch laut, vor allem an A 5, A 6 und an vielbefahrenen Ortsstraßen. Das bestätigten die Messungen mit Mikrofonen am Bauhof und an fünf weiteren Stellen. Doch mit Werten zwischen rund 47 und knapp 60 Dezibel nachts liegen die Messungen zwischen 1,5 und fünf dB unter den Berechnungen. Ähnlich sieht es mit den Tageshöchstwerten aus.

Der Grund: Die Lärm-Berechnungen folgen einer nunmehr 24 Jahre alten Formel (RLS 90), heutige Fahrzeuge sind leiser, die Fahrbahnbeläge besser geworden. Überdies geht die Berechnung immer vom "Worst Case" aus, wenn Wind und weitere Faktoren für eine äußerst gute Ausbreitung des Schalls sorgen. "Trotzdem hat St. Leon-Rot eine hohe Lärmbelastung, das stellt niemand in Frage", so Rogner.

Bürgermeister Dr. Alexander Eger sah damit die Frage beantwortet, ob Lärmberechnungen die Gemeinde gegenüber Messungen benachteiligen. "Seien wir froh, dass wir den Bau der Lärmschutzwand beim Regierungspräsidium auf den Weg gebracht haben." Zu offenen Fragen, etwa dem Ausbau des Autobahnkreuzes oder dem Lärmschutz an der Ostseite der A 5, den die Gemeinde zu finanzieren bereit ist, soll in zwei Wochen Näheres bekannt gegeben werden.

Dass dies eine missliebige Überraschung darstellt, machten alle Fraktionssprecher deutlich. Ferdinand Speckert (CDU Rot/Junge Liste) kritisierte, dass während der ersten Mess-Woche wegen einer Baustelle auf der A 5 Tempo 80 galt und daher die Messwerte so vergleichsweise niedrig seien. Rico Schimmel erwiderte, dass das Tempolimit nicht die ganze Woche über galt und überdies Tempo 80 den Schallpegel nur wenig senke. "Das ist fast nicht hörbar."

Schließlich fahren die Lkw unverändert 80, und die sind ihm zufolge die lautesten Fahrzeuge. Speckert unterstrich auch, dass die Zählungen eine Steigerung des Verkehrsaufkommens belegten, die auch auf Jahre hinaus mehr Lärm für St. Leon-Rot bedeute. Daher mahnte er "zeitnahe Lösungen" an. Theo Vetter (Freie Wähler) hinterfragte die Aussagekraft des Gutachtens, weil während der Messwochen Ostwind wehte, während sonst Westwind vorherrsche.

Die Bedeutung des Ost-Lärmschutzes hob Karl Ittensohn (Freie Wähler) hervor. Er erwarte von der Gemeinde eine Art "Masterplan", wie es mit den Lärmschutzmaßnahmen weitergehen solle. Hier hob Bürgermeister Eger hervor, dass der Bund "in der Pflicht" stehe und die Gemeinde den Lärmschutz weder plane noch baue. Er sicherte aber zu, "die Verantwortlichen weiter in die Pflicht zu nehmen".

"Messen und Wahrnehmen ist doch ein großer Unterschied", so Gerhard Haffner (CDU St. Leon-Rot). Auch er hob hervor, wie wichtig beidseitiger Lärmschutz an der A 5 sei. Dem schloss sich Rudi Heger (FDP) an. "Bei uns ist es laut", nahm Andrea Heim (SPD) aus dem Lärmgutachten mit: "Es mag sein, dass der Lärm teils als zumutbar gilt, aber die Leute empfinden ihn als unangenehm." Daher sah sie Handlungsbedarf.

Abschließend sagte Bürgermeister Eger mit Verweis auf die Rechtslage, seien nur die Lärmberechnungen des Regierungspräsidiums relevant für die Frage der Lärmschutzwände.