Rauenberg. (aot) "Hier kann man sich wohl und sicher fühlen" und "hier ist die Welt wirklich noch in Ordnung", war von Wieslochs Revierleiter Uwe Schrötel zu hören, der im Gemeinderat die Rauenberger Kriminalitätsstatistik vortrug. Zusammen mit Dielheim, Malsch und Mühlhausen liege die Kriminalitätsbelastung am unteren Rand, sowohl was das Revier als auch Rhein-Neckar-Kreis und Land anbelange. Beurteilt wird dies an der Anzahl der Delikte, hochgerechnet auf 100 000 Einwohner. Rauenberg liegt da mit 2601 weit unter Landesschnitt (5761), und den Fallzahlen in Mannheim (11 650) oder Heidelberg (8600).

Konkret sind die Straftaten laut Schrötel 2015 in Rauenberg von 186 auf 220 Fälle angestiegen. Bei einer Aufklärungsquote von 55,5 Prozent gegenüber 50,5 im Vorjahr wurden 116 Tatverdächtigte ermittelt. Der Schwerpunkt liege auf Diebstählen (79 Fälle) sowie Vermögens- und Fälschungsdelikten (57).

Nachdem 2014 die Wohnungseinbrüche stark zurückgegangen waren, sind sie 2015 wieder von sechs auf dreizehn angewachsen. Hier agierten ganze Banden, erklärte Schröter, die oft gleichzeitig mehrere Wohnungen ins Visier nähmen - ein in ganz Süddeutschland verbreitetes Problem. Schrötel wies darauf hin, dass rund ein Drittel der versuchten Einbrüche nicht gelinge, weil das Haus gut gesichert sei. Die Polizei biete hier eine kostenlose Beratung an. Wichtig seien auch aufmerksame Nachbarn: Selbst wenn es sich um einen Fehlalarm handle, habe das keinerlei Konsequenzen für den Anrufer.

Besonders erfreulich fand Schrötel, dass die Zahl der Jungtäter unter 21 Jahre mit elf auf den niedrigsten Stand der letzten zehn Jahre gesunken ist. Tatverdächtige Kinder seien überhaupt nicht aufgefallen. Er führt dies auf die gute Jugendarbeit in Rauenberg zurück. In diesem Bereich investiertes Geld sei gut angelegt, wie auch die Erfahrung in anderen Kommunen zeige.

Für das Sicherheitsgefühl der Bürger seien besonders die Delikte im öffentlichen Raum von Bedeutung, die "Straßenkriminalität", so Schrötel. Dazu gehören Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Raub. Auch hier sei man mit 32 Delikten im Zehnjahresvergleich auf einem Tiefstand angelangt. Auf die im laufenden Jahr wieder anwachsende Zahl der Auto-Aufbrüche angesprochen, wies Schrötel auf Präventionsmaßnahmen hin, wie Nutzen einer Garage oder Installieren einer Alarmanlage.

Ein Wermutstropfen in der Statistik ist der hohe Anteil an nichtdeutschen Tatverdächtigen mit 27,6 Prozent gegenüber einem Bevölkerungsanteil von 7,4 Prozent. Dies habe aber nichts mit der Flüchtlingssituation zu tun, erklärte Schrötel auf Anfrage von Gemeinderat Jürgen Abt (FDP). Es handle sich hier überwiegend um Banden aus dem Ausland, die Auto- oder Wohnungseinbrüche verübten. Dazu zählten auch Rauschgiftfunde bei Fahrzeugkontrollen auf der Autobahn.

Auf die Personalsituation im Wieslocher Revier angesprochen, erklärte Uwe Schrötel, dass man für alle in Pension gehenden Beamten neue Kräfte gewinne, aber trotzdem 15 bis 20 Prozent der Stellen offen blieben. Es werde zwar vom Land kräftig eingestellt, die Kollegen müssten aber zuerst einmal ausgebildet werden. Trotzdem wolle man die bereits ausgeweitete Präsenz in der Fläche noch verbessern.