Wiesloch. Am 6. Februar findet vor dem Arbeitsgericht Heidelberg der Kammertermin in einem Feststellungsverfahren des Betriebsrates der Volksbank Kraichgau Wiesloch-Sinsheim statt. Der Betriebsrat möchte in diesem Verfahren klären lassen, welches Vergütungsgefüge in seinem Betrieb anzuwenden ist: Der vom Arbeitgeberverband gekündigte Verdi-Tarifvertrag oder der deutlich schlechtere Tarifvertrag, der mit Verbänden ohne betrieblichen Rückhalt abgeschlossen wurde. Dies teilte die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) gestern der Presse mit.

Zum Hintergrund des Gerichtsverfahrens heißt es in der Mitteilung weiter, dass die Betriebsparteien darüber stritten, welches Tarifwerk bei Eingruppierungen und Umgruppierungen zur Anwendung kommen müsse. Bis 2006 galten laut Verdi für die Genossenschaftsbanken einheitliche Tarifverträge, die vom Arbeitgeberverband der Volks- und Raiffeisenbanken (AVR) und von der Gewerkschaft Verdi ausgehandelt wurden. Die Verbände "Deutscher Bankangestellten Verband" (DBV) und "Deutscher Handels- und Industrieangestellten Verband" (DHV) hätten diese Abschlüsse bis dahin mit unterzeichnet. Seit 2008 schließe der AVR jedoch eigene Tarifverträge mit DHV und DBV ab, ohne die Beteiligung der Gewerkschaft Verdi.

Der Verdi-Manteltarifvertrag wurde laut der Gewerkschaft über Jahrzehnte bei der Volksbank Kraichgau Wiesloch-Sinsheim als betriebliches Eingruppierungsschema angewendet. Die Arbeitgeberin habe aber bereits im letzten Jahr einseitig die Verschlechterungen des zwischen AVR und den Verbänden DHV und DBV abgeschlossenen Tarifwerkes umgesetzt. Verdi zufolge bedeutet dies für Betroffene, dass sie bis zu 500 Euro weniger im Monat verdienen können.

Der Betriebsrat der Volksbank Kraichgau Wiesloch-Sinsheim vertritt laut Verdi die Interessen von etwa 640 Beschäftigten. Er habe inzwischen notariell feststellen lassen, dass es im Betrieb Verdi-Mitglieder im dreistelligen Bereich gibt. Mitglieder der Verbände DHV und DBV gebe es hingegen keine. Der Betriebsrat sehe durch die einseitig durchgeführte Veränderung sein Mitbestimmungsrecht verletzt.

Wie es in der Mitteilung von Verdi weiter heißt, wurden aufgrund aufkommender Rechtsfragen bezüglich der Tarifpluralität in den Betrieben Ende letzen Jahres alle Verdi-Tarifverträge seitens des AVR gekündigt. Der Verdi-Manteltarifvertrag laufe zum 28. Februar 2013 aus und befinde sich ab diesem Zeitpunkt in der Nachwirkung für Verdi-Mitglieder, so die Gewerkschaft.

Auf Anfrage der RNZ nahm die Volksbank gestern zu dem Rechtsstreit aus ihrer Warte Stellung. In der Erklärung legt Vorstandsmitglied Wilhelm Rupp dar, dass die Volksbank Kraichgau dem Arbeitgeberverband AVR angeschlossen ist, der circa 1100 Volks- und Raiffeisenbanken sowie die Spitzeninstitute DZ und WGZ-Bank mit insgesamt 166 000 Beschäftigten vertritt. Der AVR habe mit Verdi letztmals 2004 einen Tarifvertrag abgeschlossen. Seit 2006 seien Tarifverträge nur noch mit den Gewerkschaften DHV und DBV abgeschlossen worden. Um die Problematik einer Tarifpluralität zu beseitigen, sei zwischenzeitlich der ursprüngliche Manteltarifvertrag mit Verdi seitens des AVR aufgekündigt worden, dieser laufe nun Ende Februar 2013 aus.

Im laufenden Verfahren wolle der Betriebsrat der Volksbank Kraichgau klären lassen, welcher Tarifvertrag bei der Eingruppierung von Mitarbeitern anzuwenden sei. Die Volksbank Kraichgau habe bei Einstellungen von Mitarbeitern seit 2011 den aktuellen Tarifvertrag mit DHV/DBV angewendet. Der Betriebsrat sei jedoch der Meinung, dass der Verdi-Tarifvertrag anzuwenden wäre. "Diese Frage ist grundsätzlicher Natur und ist auf Bundesebene noch nicht endgültig entschieden worden, wird allerdings nun derzeit in einem Musterverfahren bei einer norddeutschen Volksbank geklärt", so Wilhelm Rupp in seiner Stellungnahme.

In einem Gütetermin im Oktober 2012 vor dem Amtsgericht Heidelberg habe der zuständige Richter an Verdi appelliert, die Streitfrage doch direkt mit dem AVR zu klären. In diesem Sinne habe die Volksbank Kraichgau den Betriebsrat gebeten, den Ausgang des norddeutschen Musterverfahrens abzuwarten und vorgeschlagen, das dortige Ergebnis zu übernehmen. "Leider will der Betriebsrat das Verfahren allerdings weiterführen", so Rupp. "Wir bedauern sehr, dass nun wir diesen Grundsatzstreit austragen müssen. Eigentlich sind das Dinge, die auf Bundesebene einer Klärung bedürfen. Wir halten uns lediglich an den von unserem Verband ausgehandelten Tarifvertrag", erklärt das Vorstandsmitglied weiter. Das Musterverfahren in Norddeutschland sei mittlerweile in erster Instanz in den wesentlichen Punkten zugunsten der Volksbank entschieden worden. Das Gericht habe zum Ausdruck gebracht, dass die Tarifverträge mit DHV/DBV für die Mitarbeiter ohnehin deutlich günstiger seien.