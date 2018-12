Wiesloch. (hds) Mit dem Satz "Keine andere öffentliche Anlage in unserer Stadt hat in den zurückliegenden 120 Jahren so viele Umgestaltungen, ja Umnutzungen erlebt wie unser heutiger Schillerpark", brachte es Oberbürgermeister Franz Schaidhammer auf den Punkt. Bei der feierlichen Eröffnung des Kulturdenkmals "Alter Friedhof im Schillerpark" wurde der wechselvollen Geschichte dieser Anlage gedacht, aber im Mittelpunkt stand auf Einladung des Kulturvereins Johann Philipp Bronner die Präsentation des realisierten Gesamtkonzeptes der Anlage. Im südwestlichen Bereich des Parks sind restaurierte Grabsteine und ein Denkmal aufgestellt, wenige Meter davon entfernt der Sutor-Brunnen. Mit einem kurzweiligen Programm wurde das Ereignis jetzt gebührend gefeiert.

Karin Hirn, die Vorsitzende des Kulturvereins Johann Philipp Bronner (das Grabmal des Weinbaupioniers ist ebenfalls wieder zu sehen) sprach von einem Kulturprojekt, das nur im Zusammenspiel vieler Beteiligter umgesetzt werden konnte. Die von OB Schaidhammer angesprochene wechselvolle Geschichte des bis 1908 als Friedhof genutzten Areals ist mit den jetzigen Umgestaltungsmaßnahmen wohl, und das hoffen alle, abgeschlossen. "Wir haben einige Jahre hinter uns, die geprägt waren von zahlreichen Gesprächen, inhaltlichen Diskussionen, Planungen, aber auch immer wieder von der Suche nach finanzieller Unterstützung", resümierte Karin Hirn.

"Etwas Tolles geleistet"

Sie bedankte sich für das Engagement der Sponsoren, hob die Leistung des Steinmetzes Daniel Wolf hervor, der in Zusammenarbeit mit dem Sachverständigen und Michael Dursy für die handwerkliche Umsetzung verantwortlich war, und lobte die Kooperation seitens der Stadt. Denn trotz klammer Finanzlage haben laut Karin Hirn hier insbesondere die Mitarbeiter des Bauhofs und der Stadtgärtnerei unter Leitung von Meinrad Singler Tolles geleistet. "Das sind mehr als 40 000 Euro, die wir als Eigenleistung für das Projekt einbringen konnten", verkündete denn auch OB Schaidhammer voller Stolz.

Die Grabsteine, über Jahre hinweg im Bauhof nach dem Abbau in der nordöstlichen Ecke des Parks eingelagert, sind in eine Art "Freilichtmuseum" integriert, nur wenige Meter vom Sutor-Brunnen entfernt, der ebenfalls eine wechselvolle Geschichte hinter sich hat. Nachdem er als Friedhof aufgegeben worden war, wurden Baumaßnahmen am Rande des neuen Parks durchgeführt. Die Straßenbahn hatte damals direkt am Rand ihren Endhaltepunkt und in den dreißiger Jahren wurde das Gelände zu einer monumentalen Heldengedenkstätte mit dem zentralen Kriegerdenkmal umgestaltet. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es die Amerikaner, die für die "Entnazifizierung" sorgten. So mussten vom Sutor-Brunnen die kriegsverherrlichenden Reliefs abgeschlagen werden, hinzugefügt wurde in die heutige Darstellung ein neues Relief mit den trauernden Frauen.

In den Folgejahren erhielt der Schillerpark dann allmählich ein neues Gesicht. In den achtziger Jahren, unter der Ägide von Oberbürgermeister Heinz Bettinger, wurde der Schillerpark umgebaut und erhielt sein heutiges Aussehen. Es folgten aber weitere Einschnitte, so unter anderem durch die Erweiterung der Schillerschule und den Bau der Turn- und Schwimmhalle. Später kam dann noch der Spielplatz im nordöstlichen Bereich hinzu.

"Wir sehen die jetzige Form des Parks als Bestandteil Wieslocher Geschichte", sagte Karin Hirn. Der Gesamtaufwand für die Restaurierung und Neuaufstellung der Grabmale und der beiden Denkmäler belief sich auf mehr als 85 000 Euro. Hinzu kamen die erwähnten Eigenleistungen der Stadt, die damit die errechnete Finanzierungslücke schließen konnte. Zuschüsse finanzieller Art, aber auch Sachleistungen (Beton und Blumen) waren ausschlaggebend, dass der Kulturverein jetzt voller Stolz auf das Erreichte blicken kann. Unterstützt wurde das gesamte Projekt auch von der Denkmalpflege im Regierungspräsidium in Karlsruhe. Von dort war zur Feierstunde eigens Nils Hücklekemkes angereist. Karin Hirn hob insbesondere den unermüdlichen Einsatz von "Oberbaumeister" Karl Schweinfurth hervor, der in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten entscheidend zum Erfolg beigetragen habe. Noch ist in der Museumsecke nicht alles fertig. In den nächsten Tagen wird der Rasen rundum eingesät, die Asphaltfeindecke wird aufgetragen und eine gespendete Sitzbank muss noch aufgestellt werden.

Begegnung und Erinnerung

Klar, dass der Anlass entsprechend gefeiert wurde. Im Rahmen der ökumenischen Andacht sprachen Pfarrerin Susanne Schneider-Riede und Pfarrer Alexander Hafner über den Schillerpark von einem Ort des Abschieds. "Aber es ist auch eine Stätte der Begegnung und vor allem der Erinnerung", sagte Susanne Schneider-Riede. Mahnende Worte fanden die Geistlichen für die dunkle Geschichte des Parks. "Damals wurde Kunst für den herrschenden Zeitgeist instrumentalisiert", sagte Susanne Schneider-Riede.

Neben der Besichtigung der neuen Museumsecke wurden auch die Arbeiten eines jungen Graffiti-Teams im Unterführungsbereich bewundert und prämiert. Unter dem Motto "Graffiti meets Bronner" hatten die Künstler unter Vorgaben die Wandgestaltung übernommen. Nach einem kleinen Umtrunk, bei dem oft Sätze wie "Weißt Du noch, wie es früher hier aussah" zu hören waren, wurde in Erinnerungen geschwelgt. Für die musikalische Umrahmung sorgte ein Trompetenquartett der Musikschule Südliche Bergstraße und Interessierte konnten sich in der Aula der Schillerschule über die vollzogenen Arbeiten informieren, dort wurde eine Dokumentation über die "Wandlung des Parks" gezeigt. Am späteren Nachmittag referierte dann Tanja Lidy über das Leben und Wirken Johann Philipp Bronners.