An die 500 ausländische Gäste täglich besuchen derzeit das HDM-Werk in Wiesloch-Walldorf.In drei Hallen werden hier im Zuge des lokalen Ablegers der weltweit größten Messe für die Druckindustrie (drupa) Produkte und Lösungen des Branchenführers präsentiert. Foto: Helmut Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch-Walldorf. Das passte bestens in die allgemein gute Grundstimmung, die derzeit am Stammsitz der Heidelberger Druckmaschinen (HDM) in Wiesloch-Walldorf herrscht: Am Mittwoch präsentierte das Unternehmen seine Bilanzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr (1. April 2015 bis 31. März 2016) - und dabei konnte ein deutliches Umsatzplus erzielt werden (vier Prozent). Nach einem Verlust von 72 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres wurde jetzt ein Plus von 28 Millionen Euro erreicht.

In Wiesloch-Walldorf selbst läuft derzeit - noch bis zum Wochenende - eine "kleine drupa", ein lokaler Ableger der weltweit größten Branchenmesse für die Druckindustrie, die zurzeit in Düsseldorf stattfindet. In den zurückliegenden Tagen besuchten täglich etwa 500 ausländische Kunden das Werk, um sich in insgesamt drei Hallen über die an der Praxis ausgerichteten Produkte und Lösungen des Branchenführers informieren zu lassen.

"Wir haben bewusst diesen Weg gewählt, da auf der Messe selbst eher Trends und unsere Technologieführerschaft im Mittelpunkt stehen", so Roland Krapp, Leiter des Print Media Centers. Diese Einrichtung, erst seit einigen Monaten am Standort Wiesloch-Walldorf angesiedelt, bietet dafür ideale Voraussetzungen. Verpackungsdruck auf der einen, der klassische Offsetdruck auf der anderen Seite werden vorgeführt, aber auch die Servicekomponente hat sich HDM auf die Fahnen geschrieben.

Nach den Worten Krapps könne man in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt eben nicht alles zeigen und so habe man sich entschlossen, am Heimstandort das umfangreiche Produktportfolio als jeweils in sich geschlossene Druckereien aufzubauen. Vor allem auch Standardmaschinen, für die gerade in Asien eine große Nachfrage besteht. "Hier bieten wir unseren Besuchern die Möglichkeit, ganz pragmatisch bestimmte Druckaufträge nachzuvollziehen", betonte Krapp.

Schon von Weitem ist das große Schild "Willkommen zur drupa in Wiesloch-Walldorf" zu sehen und es sind in erster Linie Interessenten aus dem asiatischen Raum, die zu den Heidelberger Druckmaschinen anreisen. "Etwa 60 Prozent kommen aus dieser Region, aber auch viele aus Übersee und Osteuropa", gab Pressesprecher Thomas Fichtl einen genaueren Überblick über die Besucherstruktur.

Und so herrschte in diesen Tagen dichtes Gedränge in den Hallen. Geprägt wird das Bild von den bereits erwähnten Asiaten. "Die reisen gerne, vor allem in Gruppen", erzählte Krapp. Spezielle Vorführungen, je nach Interessenlage, werden bereits im Vorfeld der Besuche arrangiert. Mit einem großen Logistikaufwand und perfekt organisiert hat sich HDM auf den Ansturm in Wiesloch-Walldorf vorbereitet.

In einem großen Zelt werden die Gruppen empfangen, erhalten Informationen und Kopfhörer und werden dann zu den jeweiligen Hallen geleitet. Im Print Media Center selbst ist eine große Bühne aufgebaut, im Hintergrund ist eine Leinwand angebracht, auf der allgemeine Informationen zu sehen sind.

Rund um die jeweiligen Druckereien herrschte dichtes Gedränge, Smartphones wurden gezückt, um all die beeindruckenden Maschinen auf den Chip zu bannen. Um den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, hat HDM direkt an der Halle 11 eine "Versorgungsstation" eingerichtet: ein schmuckes Cateringzelt, in dem sich die Gäste an einem internationalen Büfett bedienen konnten. Ein Streichquartett von der Musikhochschule Karlsruhe sorgte für weitere Unterhaltung.

Bereits in früheren Jahren brachte der Branchenführer HDM internationale Gäste nach Wiesloch, allerdings mit einer völlig anderen Zielrichtung: "Damals haben wir die Montage gezeigt, heute wollen wir komplette Lösungen in der Praxisanwendung vorstellen", beschrieb Roland Krapp die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Die Folge: Die Heidelberger Druckmaschinen besuchen weltweit nur noch die wichtigsten Leitmessen, Wiesloch-Walldorf rückt damit als "Messe in der Region" immer mehr in den Mittelpunkt. Und dies ist sicherlich auch wichtig für das gesamte Umfeld, denn viele der Gruppen übernachten auch vor Ort und nutzen entsprechend das gastronomische Angebot in der Umgebung.

Noch bis einschließlich Freitag läuft die "Parallel-drupa", am Samstag hat die Belegschaft dann ausführlich Gelegenheit, sich über den gelungenen Auftritt zu informieren.