Walldorf. (rö) Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einhellig einer Neuregelung der Elternbeiträge in den Kindertagesstätten zugestimmt. Ziel ist laut dem Ersten Beigeordneten Otto Steinmann eine größere Transparenz und weniger Verwaltungsaufwand. Nach allgemeiner Einschätzung der Gemeinderäte hat man das auch erreicht, wie in den abschließenden Stellungnahmen deutlich wurde. Bislang waren die verschiedenen städtischen Regelungen teils nach Netto-, teils nach Brutto-Einkommen berechnet worden und es hatte bis zu zehn unterschiedliche Einteilungsstufen gegeben. Das alles wurde jetzt zusammengeführt und weitgehend vereinheitlicht, die Neuregelung wird zum Kindergartenjahr 2013/14 in Kraft treten.

Grundlage ist künftig das "anrechenbare Netto" (vom Einkommen werden für Berufstätigkeit und Kinder noch bestimmte Beträge abgezogen), und zwar in vier Einkommensstufen zwischen unter 1500 und über 2000 Euro. Für ein Kind, das eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten besucht, liegt der Beitrag zwischen 15 und 50 Euro im Monat, bei

Weniger Verwaltungsaufwand

der Ganztagsgruppe sind es zwischen 20 und 110 Euro. Ein gesonderter Beitrag für Geschwisterkinder fällt wegen des hohen Verwaltungsaufwands weg. Stattdessen hat man den Regelbeitrag reduziert, um Familien mit zwei Kindern nicht nennenswert stärker zu belasten. Das dritte Kind einer Familie bleibt aber (wie auch jedes weitere) beitragsfrei. Der Krippenbeitrag wird in der höchsten Einkommensstufe von derzeit 460 Euro im Monat (bei einer Betreuung von zehn Stunden am Tag) auf 400 Euro reduziert, in der niedrigsten Stufe sind es 200 Euro - ein Vergleich hatte ergeben, dass im Rhein-Neckar-Kreis der Beitrag im kommunalen Bereich bei durchschnittlich 332 Euro liegt.

"Damit werden junge Familien entlastet", stimmte Hannelore Blattmann für die CDU zu. "Das Ziel ist erreicht", urteilte auch Petra Tognino (FDP). Man habe die Beiträge einheitlich gestaltet und der Verwaltungsaufwand werde niedriger. "Das System ist verständlicher für die Betroffenen", sagte Dr. Andrea Schröder-Ritzrau (SPD). Sie stellte zufrieden fest, "dass niemand schlechter gestellt wird". Alle Parteien hätten an der Neuregelung mitgearbeitet, sagte Wilfried Weisbrod (Grüne), und man habe "eine sehr gute Lösung gefunden".