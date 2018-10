Mühlhausen. (rka) Radfahren erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Immer mehr Menschen erkennen die praktischen Vorteile des umweltfreundlichen Verkehrsmittels. Deshalb soll es nach dem Willen der Gemeinden Dielheim, Malsch, Mühlhausen, Rauenberg und St. Leon-Rot in Zukunft keine Radwege mehr geben, die plötzlich enden, oder Kreuzungen, an denen die Radler ratlos stehen. Systematisch wurde in den letzten Jahren das Radwegenetz im südlichen Rhein-Neckar-Kreis ausgebaut und beschildert. Unter anderem in Mühlhausen wurden jetzt die letzten Lücken in der Radwegbeschilderung geschlossen.

Die genannten Gemeinden hatten zuvor gemeinsam ein neues Radwegekonzept erarbeitet, vor allem, um die Wegeführung aufeinander abzustimmen und neue Verbindungen herzustellen. Einbezogen wurden auch Anbindungen an die Nachbarkommunen wie Walldorf und Leimen, Östringen und Angelbachtal sowie Wiesloch mit seinen Ortsteilen. Auch weiterführende Verknüpfungen mit den Städten Heidelberg, Sinsheim, Schwetzingen und kreisübergreifend nach Bruchsal und Karlsruhe wurden aufgenommen. Ebenso integrierte man überregionale und touristische Radwege. Nicht am Schreibtisch, sondern auf dem Fahrrad wurden vor Ort die Planung und Beschilderung festgelegt.

"Das ist ein enormer Fortschritt. Jetzt können sich die Radler wesentlich schneller orientieren", sagte Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger. Er bedankte sich für die hervorragende Zusammenarbeit mit den übrigen Kommunen. Rund 60 000 Euro wird die Umsetzung des Radwegkonzepts die beteiligten Gemeinden kosten, davon entfallen zirka 10 000 auf die Gemeinde Mühlhausen. Enttäuscht zeigte sich der Bürgermeister darüber, dass von der "radfreundlichen Regierung in Stuttgart" kein Cent für das Projekt zur Verfügung gestellt wurde. Nachdem das Radwegkonzept verwirklicht ist, erhoffen sich die Verantwortlichen einen wichtigen Effekt. "Das Erleben der Natur auf dem Fahrrad kann gerade jetzt im Frühling sehr intensiv sein", so Spanberger. Deshalb lädt er auch ein, die Rheinebene und den angrenzenden Kraichgau hautnah zu erleben.