Wiesloch. (oé) OB Franz Schaidhammer empfand es als "großen Tag", die Spitzen der grünen Landespolitik in Wiesloch begrüßen zu dürfen. "Und ich weiß auch, wem ich das zu verdanken habe", meinte er schmunzelnd mit Blick auf den Wieslocher Grünen-Landtagsabgeordneten Kai Schmidt-Eisenlohr. Dieser zog im RNZ-Interview ein Resümee des Bürgerdialogs, zu dem die Grünen-Landtagsfraktion am Dienstagabend in den Palatin eingeladen hatte.

RNZ: Herr Schmidt-Eisenlohr. Jetzt am Ende des Bürgerdialogs der Grünen-Landespolitiker im Palatin. Sind Sie mit der Veranstaltung zufrieden?

Kai Schmidt-Eisenlohr: Ich bin sehr zufrieden. Wir haben auf ein volles Haus gehofft und es war mehr als voll. Es waren nicht nur sehr viele Menschen da, sie waren auch sehr interessiert. Und es war keineswegs nur ein grünes Publikum, sondern ein sehr buntes und aus jeglicher politischer Couleur.

Wie kam es denn, dass Wiesloch Veranstaltungsort der Klausur und des Bürgerdialogs wurde?

Die Landtagsfraktion der Grünen trifft sich zweimal im Jahr zur Klausur. Die Idee war, dieses Mal das Treffen in Nordbaden durchzuführen. Ich habe mich dann ins Zeug gelegt, dass wir in eine mittelgroße Stadt wie Wiesloch gehen, mit ihren ganz besonderen Fragestellungen und Herausforderungen. Die Landespolitik befasst sich oft mit Großstädten als den Leuchttürmen und mit dem ländlichen Raum. Die Mittelzentren tauchen dagegen in der Diskussion nicht so oft auf. Deshalb war es ganz gut, einmal hierher zu kommen. Für eine Stadt wie Wiesloch ist es natürlich etwas Besonderes, den Ministerpräsidenten und deutschlandweit bekanntesten Grünen-Politiker zu Gast zu haben. Und zu Regierungsmitgliedern, die Wiesloch von ihrem Besuch her kennen, hat man natürlich auch einen ganz anderen Zugang, wenn es ein konkretes Problem vor Ort gibt. Das ist schon ein langfristiger Vorteil für die Stadt.

Sie haben die Veranstaltung miterlebt. Welche Themen bewegen die Menschen denn am meisten?

Drei große Themenblöcke bildeten sicherlich den Schwerpunkt. Einmal die Verkehrspolitik mit dem Straßenbau, aber auch mit Eisenbahn und ÖPNV; sehr gut besucht war auch der Tisch zum Thema Bildungspolitik mit Kindergärten und Schulen; und schließlich ganz klar die Asylpolitik. In diesem Bereich haben wir auf Landesebene mit dem Asylgipfel bereits viel auf den Weg gebracht. Die konkreten Herausforderungen der hier im Februar ankommenden Flüchtlinge bringen aber auch viel Gesprächsbedarf in der Bevölkerung mit sich. Ich hatte den Eindruck, dass an allen Ständen die Gelegenheit für Feedback intensiv genutzt wurde.

Und was nehmen Sie ganz persönlich von diesem Bürgerdialog mit?

Dass die Menschen hier stark am Austausch mit der Politik interessiert sind, wie ich es auch in meinem Büro in Wiesloch tagtäglich erlebe. Diese Veranstaltung in Wiesloch war sicherlich der größte Bürgerdialog, den wir bisher hatten. Ich denke, darauf kann man schon ein bisschen stolz sein. Es spricht für diese Region, dass die Menschen ein solches direktes Gesprächsangebot mit der Politik annehmen. Ich sehe mich darin auch in meiner Arbeit bestärkt und nehme diesen Geist mit.