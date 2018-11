Von Sabine Hebbelmann

Walldorf/Wiesloch. "Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen." Diese Zeile aus John Lennons "Beautiful Boy" hat Rolf Krane sich auf seiner Pilgerfahrt zu eigen gemacht. Der 61-Jährige ist Witwer, seine drei Kinder sind aus dem Haus und als Softwareentwickler bei der SAP ist er in der passiven Phase der Altersteilzeit freigestellt. Die Reise unternahm er im vergangenen Sommer, um sich über seinen weiteren Lebensweg klar zu werden. Hintergrund Hintergrund Vom 3. bis 30. Juni zeigt Rolf Krane unter dem Titel "Der reisende Rahmen" im Rathaus Wiesloch 25 seiner Aufnahmen. Die Vernissage ist am Dienstag, 3. Juni, um 18.30 Uhr. Krane liest ein weiteres Kapitel aus seinem Buch und das "Duo Tonfall" sorgt wieder für Musik.

Der ambitionierte Amateurfotograf hatte sich vorgenommen, innerhalb von zwei Monaten die Strecke von Seattle nach San Francisco mit Fahrrad und Zelt zurückzulegen. Doch schon nach wenigen Tagen bekam er eine heftige Achillessehnen-Entzündung, setzte seine Reise mit dem Mietwagen fort und fing an, Tagebuch zu schreiben. So sei er zum Schreiben gekommen, erzählt er. Aus seinen Aufzeichnungen entwickelte er ein Buchprojekt, das er jetzt, zusammen mit einer Auswahl seiner Fotografien im Session vorstellte.

Das Harry's ist gut gefüllt, Krane begrüßt Freunde und ehemalige Arbeitskollegen. Das "Duo Tonfall" verbreitet Woodstock-Atmosphäre: Begleitet von Gitarrist Bert Lederer singt Monika Hofmann Jimi Hendrix' "Well she's walking, through the clouds" während sich traumhafte Nebelstimmung auf der Leinwand breitmacht. Krane beginnt aus seinem noch unveröffentlichten Buch zu lesen, beschreibt die Stimmung an der Küste Oregons, wenn sich Wasser und Luft verbinden, und schildert im nächsten Absatz, wie die Feuchtigkeit in sein Zelt eindringt.

Leuchttürme faszinieren ihn, die Küstenlandschaft und Menschen, denen er begegnet und die ihm ihre Geschichte erzählen. Seine Bilder halten intensive Momente des Erlebens, der Begegnung fest. "Das Schöne an meiner Reise war, dass ich am Morgen keine Vorstellung davon hatte, wo ich am Abend sein würde", sagt er. Ein Ort aber habe ihn magisch angezogen: Petaluma, der Firmensitz von Mesa Boogie, einem Hersteller von Verstärkern für E-Gitarre und E-Bass. Die Werksbesichtigung nimmt einen großen Raum in seinem Vortrag ein. Zu den Bildern von noblen Röhrenverstärkern und unaufgeräumten Werkstätten, die perfekt ins "Session" passen, singen die Musiker Eric Claptons "Layla".

Krane erzählt, wie er kurz vor San Francisco das Rad vom Heck seines Mietwagens lud, um über die Golden Gate Brücke nach San Francisco zu radeln. Zuvor aber sollte sein Fahrrad noch einen Namen bekommen. Zimbel schlagend und ein brennendes Bündel Salbei schwenkend habe er sein Gefährt umkreist und es auf den Namen "Der reisende Rahmen" getauft.

Angetan haben es ihm auch die alten Missionsstationen des populären kalifornischen Pilgerweges "El Camino Real". "Das ist mein Jakobsweg", sagt er. Weil er die meiste Zeit mit dem Auto unterwegs gewesen sei, habe er weniger das Problem gehabt, das Ziel zu erreichen, als das, einen Parkplatz zu finden, schmunzelt Krane. Einsam habe er sich während seiner Reise keinen Augenblick gefühlt. So erzählt er, dass er nach seiner Blessur mehrere Tage auf eine Farm eingeladen und zum Fischen mitgenommen wurde. Und dass er auf insgesamt fünf Hochzeiten zu Gast war. Nachdem er vier Wochen früher als geplant in San Francisco ankam, besuchte er noch Orte und alte Freunde in Kaliforniern, die er von einem zweijährigen Aufenthalt in den 90ern noch kannte.

"Das Leben ist öfter nicht planbar", sagt Krane, dessen Frau vor elf Jahren starb, und er schickt hinterher: "Mein Buch soll allen Mut machen, die das Leben von ihren Träumen abgehalten und auf einen anderen Weg geschickt hat." Herausbringen will er die Reisebeschreibung im Selbstverlag vor Weihnachten. "Dann habe ich wenigstens ein Geschenk."