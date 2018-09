Wiesloch. (hds) Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch stand die Verabschiedung des diesjährigen Haushaltes auf der Tagesordnung - besprochen und verabschiedet werden konnte das Zahlenwerk allerdings nicht. Wie Oberbürgermeister Dirk Elkemann den Gemeinderäten gleich zu Beginn der Sitzung mitteilen musste, fehlen in den Kassen der Stadt zusätzlich 4,8 Millionen Euro. "Glauben Sie mir, ich habe keinen Sinn für Theatralik, aber die Nachricht verschlägt mir die Sprache", so das Stadtoberhaupt sichtlich geschockt.

Die Summe setzt sich aus zu leistenden Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer aus den zurückliegenden Jahren und jetzt zu erwartenden Mindereinnahmen zusammen. "Wir haben davon erst am Nachmittag erfahren", begründete der Rathauschef die kurzfristige Absetzung des Tagesordnungspunktes. Zunächst stehen jetzt weitere interne Beratungen an, um zu prüfen, wo im Ergebnis- und Investitionshaushalt noch Streichungspotenzial vorhanden sein könnte. Auch Gespräche mit dem Regierungspräsidium in Karlsruhe werden geführt, um zu prüfen, ob mit Hilfe weiterer Darlehen Engpässe überbrückt werden können.

"Wir werden alles erneut auf den Prüfstand stellen müssen", kündigte Elkemann an. Ursprünglich geplant waren Gewerbesteuereinnahmen von rund elf Millionen Euro in diesem Jahr. Bereits im Vorfeld hatte man seitens der Verwaltung einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 880 000 Euro auf 150 000 senken können. Die neue Situation mit einem Fehlbetrag von jetzt knapp fünf Millionen Euro stellt die Stadt vor noch größere Herausforderungen - so heißt es in einer gestern verschickten Pressemeldung. Als erste Konsequenz werden in der Interimszeit bis zur Verabschiedung des Haushalts 2016 nur Zahlungen erfüllt werden, zu denen die Stadt vertraglich verpflichtet ist. Alles, was noch nicht vertraglich geregelt ist, muss jeweils durch den Verwaltungsvorstand genehmigt werden.

"Wir werden versuchen, eine Sondersitzung des Gemeinderats einzuberufen, und dafür vielleicht einen Termin einer Ausschusssitzung nutzen", verwies der OB auf dringenden Handlungsbedarf. Nach dem derzeitigen Zeitplan ist davon auszugehen, dass eine Verabschiedung des Zahlenwerks und der Beschluss über die mittelfristige Finanzplanung erst Ende April erfolgen wird. Vor allem gehe es nun darum, genau zu ermitteln, ob sich der jetzt aufgelaufene Fehlbetrag auch in vollem Umfang auf den Haushalt auswirke.